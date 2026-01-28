Bolojan: Románia euróövezeti csatlakozása a költségvetési hiány csökkentésétől függ

Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán Berlinben.

Románia az elmúlt években jelentős költségvetési hiányt halmozott fel, ezért az euró bevezetésének egyik alapfeltétele jelenleg nem teljesül

– tájékoztat az Agerpres különtudósítója, Daniel Florea. Mint mondta, az idei évre kitűzött deficitcél 6,2-6,3 százalék, a kormány pedig azt vállalta, hogy

Bolojan megjegyezte, hogy Bulgária már teljesíti az euróövezeti csatlakozás deficitre vonatkozó feltételeit, Románia azonban még nem, ezért az euró bevezetése jelenleg nem szerepel a kormány prioritásai között.

A miniszterelnök ugyanakkor úgy vélekedett, hogy