Bolojan: Románia euróövezeti csatlakozása a költségvetési hiány csökkentésétől függ

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán Berlinben.

Székelyhon

2026. január 28., 20:122026. január 28., 20:12

A Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva a kormányfő emlékeztetett:

Románia az elmúlt években jelentős költségvetési hiányt halmozott fel, ezért az euró bevezetésének egyik alapfeltétele jelenleg nem teljesül

– tájékoztat az Agerpres különtudósítója, Daniel Florea. Mint mondta, az idei évre kitűzött deficitcél 6,2-6,3 százalék, a kormány pedig azt vállalta, hogy

2030-ig fokozatosan a 3 százalékos küszöb alá szorítja a hiányt.

Bolojan megjegyezte, hogy Bulgária már teljesíti az euróövezeti csatlakozás deficitre vonatkozó feltételeit, Románia azonban még nem, ezért az euró bevezetése jelenleg nem szerepel a kormány prioritásai között.

A miniszterelnök ugyanakkor úgy vélekedett, hogy

az euróövezeti csatlakozás kérdése a 2028-as parlamenti választások egyik meghatározó témája lehet.

Közlése szerint nem kizárt, hogy a politikai erők akkor olyan konszenzusra juthatnak, mint korábban az EU- vagy a NATO-csatlakozás idején, amikor széleskörű volt az egyetértés az ország stratégiai irányvonaláról.

