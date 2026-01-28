Bolojan: Románia euróövezeti csatlakozása a költségvetési hiány csökkentésétől függ

Fotó: Gov.ro
Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán Berlinben.
A Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva a kormányfő emlékeztetett:
– tájékoztat az Agerpres különtudósítója, Daniel Florea. Mint mondta, az idei évre kitűzött deficitcél 6,2-6,3 százalék, a kormány pedig azt vállalta, hogy
Bolojan megjegyezte, hogy Bulgária már teljesíti az euróövezeti csatlakozás deficitre vonatkozó feltételeit, Románia azonban még nem, ezért az euró bevezetése jelenleg nem szerepel a kormány prioritásai között.
A miniszterelnök ugyanakkor úgy vélekedett, hogy
Közlése szerint nem kizárt, hogy a politikai erők akkor olyan konszenzusra juthatnak, mint korábban az EU- vagy a NATO-csatlakozás idején, amikor széleskörű volt az egyetértés az ország stratégiai irányvonaláról.
Új szakosztályt hoztak létre a Maros Megyei Tanácsnál a gazdátlan ebek helyzetének kezelésére. A döntés nem választható opció volt: a rendőrség és az állategészségügyi hatóság szólította fel az önkormányzatot a mulasztás pótlására.
Az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) elnöke szerint a földgáz jelenlegi kilowattóránkénti 0,31 lejes hatósági áránál alacsonyabb ajánlatok is elérhetők április elsejétől az intézmény árösszehasonlító weboldalán: 0,30 lej/kWh.
A hóolvadás miatt felgyűlt és el nem folyó víz teszi körülményessé a közlekedést és nehezíti a lakók életét a csíkszeredai Decemberi forradalom lakónegyed egyik utcájában.
Látványos szakaszához érkezett Hargita Megye Tanácsának eddigi legjelentősebb oktatási beruházása: 83 tanintézmény kap bútorzatot és csúcstechnológiás digitális felszerelést. A több mint 101 millió lej értékű projekt első eszközeit Korondon mutatták be.
A haditengerészeti búvárok szerdán 14 óra körül hatástalanították a Midia lőtér közeli partra sodródott tengeri aknát – tájékoztatott a védelmi minisztérium.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerint február időjárása jelentős hőmérsékleti kontrasztokat hozhat: a hónap egyes időszakaiban a januárihoz hasonló hideg, máskor pedig tavaszias meleg is előfordulhat.
Büntetőeljárást indított a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság, miután alapos a gyanú, hogy szándékosan megrongálták a megyei tanács egyik szolgálati járművét.
Két autót is eltulajdonított egyetlen éjszaka alatt egy 22 éves, csíkszeredai fiatalember: egyiket lakóhelyéről, másikat Székelyudvarhelyről vitte el.
Súlyos tanúvallomás látott napvilágot a PAOK-szurkolókat szállító kisbusz romániai balesete után. A görög ERTnews beszámolója szerint Dimitris Koukoulas orvos arról számolt be, hogy az egyik túlélő szerint műszaki probléma léphetett fel a járműnél.
Feszült hangulatú megmozdulást tartottak Csíkszeredában az adóemelések miatt elégedetlen polgárok. Az ötven fős tömeg a Mikó-vártól a városháza ideiglenes székhelyéig vonult, ahol Bors Béla alpolgármester próbálta higgadtan kezelni az indulatokat.
