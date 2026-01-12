Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Böjte Csaba hirdet igét a keresztény zenefesztiválon Marosvásárhelyen

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Negyedik alkalommal szervezik meg a Nincs más név újévi keresztény zenefesztivált Marosvásárhelyen január 17-én 17 órától a Kultúrpalota nagytermében.

Hajnal Csilla

2026. január 12., 08:402026. január 12., 08:40

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A rendezvény célja, hogy az új év kezdetén egy olyan bensőséges és mély közösségi alkalmat teremtsenek, ahol

együtt dicsőíthetik Jézus nevét, amelyben megvan az élet és a remény

– írják a szervezők.

Az újévi keresztény zenefesztiválon Böjte Csaba ferences szerzetes igehirdetőként tart előadást.

Hirdetés

Az esemény ideje alatt adománygyűjtő dobozokat helyeznek ki a Kultúrpalota előcsarnokában, amelyek tartalmát a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak ajánlják fel.

Az előző évekhez hasonlóan az eseményen való részvétel díjmentes, de adományával bárki támogathatja az alapítvány munkáját.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Közel 550 sofőr jogosítvány nélkül kezdi a hetet
Gyenge játékkal maradt alul a Sportklub a DVTK ellen
Holtan találták irodájában a rendőrfőnököt
Megnyomta a második harmadot, igazolta a papírformát a GYHK
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Székelyhon

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Közel 550 sofőr jogosítvány nélkül kezdi a hetet
Székelyhon

Közel 550 sofőr jogosítvány nélkül kezdi a hetet
Gyenge játékkal maradt alul a Sportklub a DVTK ellen
Székely Sport

Gyenge játékkal maradt alul a Sportklub a DVTK ellen
Holtan találták irodájában a rendőrfőnököt
Krónika

Holtan találták irodájában a rendőrfőnököt
Megnyomta a második harmadot, igazolta a papírformát a GYHK
Székely Sport

Megnyomta a második harmadot, igazolta a papírformát a GYHK
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Nőileg

Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 12., hétfő

Egyik kérdés a másik után: azt sem tudni, mennyi marad a helyi kasszában a megemelt adóból

A kormány által előírt adóemelést kötelesek voltak végrehajtani az önkormányzatok. Azonban a polgármestereknek továbbra sem világos, hogy a többletbevétel valóban helyben marad-e, vagy a központi költségvetés vonja el. Az ügyben a kormány is megszólalt.

Egyik kérdés a másik után: azt sem tudni, mennyi marad a helyi kasszában a megemelt adóból
Egyik kérdés a másik után: azt sem tudni, mennyi marad a helyi kasszában a megemelt adóból
2026. január 12., hétfő

Egyik kérdés a másik után: azt sem tudni, mennyi marad a helyi kasszában a megemelt adóból
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket

Alig négy óra alatt 30 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a 15-ös országút mentén közúti ellenőrzést végző rendőrök, és négy jogosítványt is bevontak.

Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket
Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket
2026. január 12., hétfő

Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket
2026. január 12., hétfő

A mai meg se kottyant, holnap lehet a leghidegebb reggel

Keddre virradóan lehet a leghidegebb ebben a téli szakaszban – nyilatkozta a Digi24 hírtévének Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója.

A mai meg se kottyant, holnap lehet a leghidegebb reggel
A mai meg se kottyant, holnap lehet a leghidegebb reggel
2026. január 12., hétfő

A mai meg se kottyant, holnap lehet a leghidegebb reggel
2026. január 12., hétfő

Dobogós helyen Hargita megye a hegyimentőkhöz érkezett riasztások számát tekintve

Az elmúlt 24 órában 67 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 75 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.

Dobogós helyen Hargita megye a hegyimentőkhöz érkezett riasztások számát tekintve
Dobogós helyen Hargita megye a hegyimentőkhöz érkezett riasztások számát tekintve
2026. január 12., hétfő

Dobogós helyen Hargita megye a hegyimentőkhöz érkezett riasztások számát tekintve
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

Mit tartogat 2026? – Játékra hív a Székelyhon

Mit hoz az új év: békét vagy bizonytalanságot? Spórolást vagy utazást? A Székelyhon január közepén egy gondolatébresztő, ugyanakkor szórakoztató játékkal várja olvasóit a Facebookon.

Mit tartogat 2026? – Játékra hív a Székelyhon
Mit tartogat 2026? – Játékra hív a Székelyhon
2026. január 12., hétfő

Mit tartogat 2026? – Játékra hív a Székelyhon
2026. január 12., hétfő

Gyorsan terjed az influenza: többszöröse az esetszám az elmúlt évek átlagának

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerint felgyorsult az influenza terjedése Romániában, ezért a szakembereik azt javasolják, hogy a védőoltásra jogosultak haladéktalanul oltassák be magukat.

Gyorsan terjed az influenza: többszöröse az esetszám az elmúlt évek átlagának
Gyorsan terjed az influenza: többszöröse az esetszám az elmúlt évek átlagának
2026. január 12., hétfő

Gyorsan terjed az influenza: többszöröse az esetszám az elmúlt évek átlagának
2026. január 11., vasárnap

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében

Holtan találtak vasárnap egy 18 éves földrai (Feldru) fiút egy besztercei vendéglő padlásterében – tájékoztatott a Beszterce-Naszód megyei rendőrség.

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
2026. január 11., vasárnap

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Hirdetés
2026. január 11., vasárnap

Négy székelyföldi városban vetítik premier előtt a Magyar mennyegző című filmet

Négy székelyföldi városban lesz premier előtti vetítése a Káel Csaba filmügyi kormánybiztos által rendezett Magyar mennyegző című filmnek, amelyet kalotaszegi és más erdélyi helyszíneken is forgattak.

Négy székelyföldi városban vetítik premier előtt a Magyar mennyegző című filmet
Négy székelyföldi városban vetítik premier előtt a Magyar mennyegző című filmet
2026. január 11., vasárnap

Négy székelyföldi városban vetítik premier előtt a Magyar mennyegző című filmet
2026. január 11., vasárnap

Egy hét alatt 313 SIS-jelzés hatálya alatt álló személyt azonosítottak a rendőrök az ország területén

A január 1. és 8. közötti héten a SIRENE irodák közötti információcserének köszönhetően 453 olyan személyt azonosítottak Európában, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), közülük 313-at Románia területén.

Egy hét alatt 313 SIS-jelzés hatálya alatt álló személyt azonosítottak a rendőrök az ország területén
Egy hét alatt 313 SIS-jelzés hatálya alatt álló személyt azonosítottak a rendőrök az ország területén
2026. január 11., vasárnap

Egy hét alatt 313 SIS-jelzés hatálya alatt álló személyt azonosítottak a rendőrök az ország területén
2026. január 11., vasárnap

Megszólalt a kormány a megemelt adók ügyében

A kormány vasárnap egy sor pontosítást közölt az ingatlanokra (épületek, telkek) és járművekre megszabott adók és illetékek emeléséről szóló döntéssel kapcsolatban.

Megszólalt a kormány a megemelt adók ügyében
Megszólalt a kormány a megemelt adók ügyében
2026. január 11., vasárnap

Megszólalt a kormány a megemelt adók ügyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!