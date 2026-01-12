Negyedik alkalommal szervezik meg a Nincs más név újévi keresztény zenefesztivált Marosvásárhelyen január 17-én 17 órától a Kultúrpalota nagytermében.

A rendezvény célja, hogy az új év kezdetén egy olyan bensőséges és mély közösségi alkalmat teremtsenek, ahol

együtt dicsőíthetik Jézus nevét, amelyben megvan az élet és a remény

– írják a szervezők.

Az újévi keresztény zenefesztiválon Böjte Csaba ferences szerzetes igehirdetőként tart előadást.

Az esemény ideje alatt adománygyűjtő dobozokat helyeznek ki a Kultúrpalota előcsarnokában, amelyek tartalmát a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak ajánlják fel.

Az előző évekhez hasonlóan az eseményen való részvétel díjmentes, de adományával bárki támogathatja az alapítvány munkáját.