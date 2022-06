Bírság és megrovás a kórházellenőrzések után

„Lényegében volt egy fókusztematikája az ellenőrzésnek, ami az utóbbi idők problémáiból eredő tematika volt. Nyilván az egészségügyi minisztérium is aszerint fogalmazza meg az elvárásait, hogy milyen problémák voltak az utóbbi néhány hónapban vagy évben” – fogalmazott. A kórházakat ellenőrző szakemberek hasonló problémákat is találtak, mint amilyenek korábban is előfordultak az egészségügyi intézményekben.

Tar Gyöngyi elmondta, a járványhelyzet nagyon leterhelte a kórházakat az elmúlt két évben, és az egészségügyi szakhatóság nem is várt tökéletes eredményeket az ellenőrzésektől, ráadásul a székelyudvarhelyi kórházban menedzserváltás is történt, a zökkenőmentes átmenet pedig nem zajlik le egyik napról a másikra.

Vannak nehezen orvosolható problémák is a kórházakban: a gyermekgyógyászati osztályokon nehezen, vagy nem is teljesíthető maradéktalanul a gyerekek kor- és betegségcsoportonkénti elkülönítése, hiszen egyszerűen nem áll a kórházak rendelkezésére olyan nagy épületfelelület – gyakran a kétszeresére kellene növelni a gyermekgyógyászati osztályokat, hogy minden feltételnek megfeleljenek.

A csíkszeredai kórház eredményére még várnak



A megyei sürgősségi kórház szemészeti osztályán kezelt betegeket érintő fertőzések miatt márciusban az egészségügyi minisztérium ellenőrző testülete is meglátogatta a kórházat, a vizsgálat eredménye azonban még nem készült el. Tar Gyöngyi ezzel kapcsolatban elmondta, a szaktárca által küldött ellenőrök is nagyjából ugyanazt állapították meg, mint a megyei egészségügyi szakhatóság, mást nem is nagyon állapíthattak meg, mert amikor a vizsgálódást megkezdték, akkor már folyamatban volt a szemészeti osztály átépítése, ahogyan azt a megyei népegészségügyi igazgatóság elrendelte. A műszerek forgalmát biztosító útvonalakat kellett még jobban elkülöníteni – részletezte az intézkedést Tar Gyöngyi. A minisztérium által elrendelt vizsgálat jegyzőkönyvének vázlatát látták, de a hivatalos jelentés még nem készült el – mondta el az igazgatóság vezetője, aki már többször is érdeklődött a vizsgálat eredménye felől a minisztériumban. Elképzelhető, hogy a napokban megérkezik – fűzte hozzá.