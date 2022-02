Szemészeti mizéria: nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal

Nagyon sok a homályos részlet. Az ügy megoldása helyett egyre inkább összekuszálódnak a szálak • Fotó: Veres Nándor

Ez viszont nem ilyen egyszerű. Már nem csak én, hanem a teljes vezetőségi tanács úgy gondolja, hogy nem korrekt, ahogy ez az ügy lezajlott. Még mindig ott tartunk, hogy nem tudják, honnan került be a fertőzés, csak találgatások sorozata van a háttérben.

Hozzá és a több ezer aláíróhoz hasonlóan a szakma is úgy látja, hogy a szemész főorvos nem tévedett. A Hargita Megyei Orvosi Kollégium elnöke, Bíró László érdeklődésünkre úgy fogalmazott: nem tartja igazságosnak a csíkszeredai kórház döntését, amely Bodó Pál és Bálint Zsuzsánna kinevezéseinek visszavonására vonatkozik.

A petíciót Kövendi Lilla Abigél indította, aki Bodó Pál asszisztense a székelyudvarhelyi magánrendelőjében. Mint megkeresésünkre elmondta, azért tartotta fontosnak ezt a kezdeményezést, mert meglátása szerint, és több más egészségügyi dolgozó, illetve a főorvos páciensei is úgy látják: Bodó Pál nem hibázott, ezért nem tartják helyesnek a döntést, amellyel megfosztották az osztályvezetői kinevezéstől.

Miután múlt szerdán visszavonta Bodó Pál szemész főorvos és Bálint Zsuzsánna főasszisztens kinevezését a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház igazgatótanácsa, rengetegen adtak hangot felháborodásuknak. Kiállunk Dr. Bodó Pálért! címmel egy online petíció indult, amelyet már több mint háromezren írtak alá, és a több száz vagy ezer hozzászólásban a legtöbben a szakembert dicsérték, becsületes, lelkiismeretes orvosnak nevezve őt, illetve kiemelve, hogy nem tartják hibásnak a történtekért. Emellett a Hargita Megyei Orvosi Kollégium is kiállt Bodó Pál mellett.

Több fejlemény is történt az elmúlt napokban a csíkszeredai kórház szemészeti osztályán történt tömeges megfertőződés ügyében.

Elveszett bizalom

Hozzátette: az ilyen rutinbeavatkozások időtartama 10 perctől fél óráig terjed, tehát a két nap alatti tizennégyes beteglétszám nem számít magasnak. Ez meglátása szerint inkább abból a szempontból érdekes, hogy amikor más intézményekben történtek hasonló fertőzések, általában egy napra tevődtek az ilyen esetek, a csíkszeredai kórházban viszont két egymást követő napon is bekövetkeztek. „Ez azt jelenti, hogy valami nagyon nincs rendben.

Annyi homály fedi ezt az egészet, és nem szakmailag látom a mulasztást, hanem technikai, adminisztratív oka van. Éppen ezért a kórház mint intézmény kellett volna felelősséget vállaljon a történtekért, és nem két emberre rávarrni.

Ez egyáltalán nem igazságos. Háziorvosként hogy küldenék nyugodt szívvel beteget oda, amikor nem tudom, hogy hol a hiba? Nem a személyzettel van a probléma, a doktor úrhoz vagy más kollégákhoz nagyon szívesen küldök betegeket, de nem a kórházba, hanem a magánrendelőikbe, mert a kórház rendszerében nem bízok meg azok után, ahogy a vizsgálatokat lefolytatták.

Ha felmerül egy fertőzés, főként egy sebészeti osztályon, azonnal lépni kell és vizsgálatokat végezni, nem egy hónappal később kitalálni, hogy az osztályvezető biztos tévedett valamiben, ezért leváltjuk.

Ez nagyon meredek és megmagyarázhatatlan. Természetesen mi is kiállunk a doktor úr mellett” – húzta alá a kollégium elnöke.

HIRDETÉS

Visszavonják a döntést?

Teljes kapkodásnak lehettünk tanúi az elmúlt napokban. Azt ugyanis nem tudni, hogy a petíciónak és az érintettek mellett való kiállásnak köszönhetően-e, de péntek késő este közleményt adott ki a témában Borboly Csaba, a kórházat működtető Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki egyébként maga jelentette be néhány nappal ezelőtt a főorvos és a főasszisztens kinevezésének visszavonását (a szerdai sajtótájékoztatóján a megyei tanács elnöke ugyanakkor azt is bejelentette, hogy már meg is hirdették a versenyvizsgát ezekre a vezetői tisztségekre).

Mint a pénteki közleményben Borboly fogalmazott, az elmúlt időszakban, főként az elmúlt egy hétben a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szemészetén történt sajnálatos eset kapcsán nagyon sok minden elhangzott. „Az eset kapcsán született számos döntés, amelyeknek egy része kétségtelenül szükségszerű volt, és a jövőben a még precízebb egészségügyi ellátást fogják szolgálni, de lehet, hogy vannak elhamarkodott döntések is, amelyek nem a lakosság érdekeit szolgálják. Ezért kérem, hogy függesszenek fel vagy vonjanak vissza bizonyos döntéseket, vagy a döntések alkalmazását, így a főorvos és a főasszisztens kinevezésére vonatkozóan, amíg le nem zárul az ügy teljeskörű kivizsgálása” – mondta Borboly Csaba. Emellett, mivel a fertőzés oka egyelőre nem ismert, minden ellenőrző szerv részéről a vizsgálatok újraindítását kérte.

A fejlemények kapcsán megkerestük a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházat is, ám szűkszavú válaszukból mindössze annyi derült ki, hogy Borboly Csaba hétfőn hivatalos felkérést küld a kórház számára a szemészeten történt fertőzések újbóli kivizsgálására, egyes személyi döntések felülvizsgálatára.

„Addig, amíg ezt a felkérést tartalmában megismerjük és erre a válaszlépések megtörténnek, kérjük, legyenek türelemmel, kérdéseikre akkor tudunk majd érdemben választ adni” – fogalmazott az intézmény sajtószóvivője, Kiss Edit.