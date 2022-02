Baktériumfertőzés a csíkszeredai szemészeten: visszavonták az osztályvezető főorvos és a főasszisztens kinevezését

• Fotó: Veres Nándor

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerdai sajtótájékoztatóján többek között tisztázta a megyei tanács érintettségét az alárendeltségébe tartozó csíkszeredai kórház szemészeti műtőjében történt endoftalmitisz miatt.

Mint kiemelte, a megyei tanács főként a kórház finanszírozásában, fejlesztésében érdekelt, láttamozzák a közbeszerzéseket, azonban a belső ügyeibe, így a műtétek lebonyolításába sincs beleszólása. Tőle tudjuk, hogy a történtek után az adminisztratív tanács több intézkedésről is döntött. Kiemelten fontosnak tartják, hogy az időközben felfüggesztett szemészeti műtőblokk működését újra engedélyeztessék, ehhez forrást szeretnének biztosítani, és előterjesztik a megyei tanács legközelebbi ülésén. Továbbá fontosnak tartják, hogy megépüljön a Nagy Laji-dombján az új, korszerű kórházépület, ahová költözhet majd a szemészet a régi épületből. Továbbá többek között előírták azt is, hogy naprakésszé kell tenni a sterilizálási és egyéb procedúrákat és azok követését. A megyei tanácselnök beszámolt a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház igazgatótanácsának döntéséről is, miszerint

visszavonták Bodó Pál osztályvezető szemész főorvos és Bálint Zsuzsánna főasszisztens kinevezését, ugyanakkor már meg is hirdették a versenyvizsgát ezekre a vezetői tisztségekre. Továbbá arról is döntöttek, hogy átszervezik a szemészeti osztály működését.

Kártérítést kérhetnek

„Kilenc érintett beteggel tartom a kapcsolatot, most ők a legfontosabbak” – hangsúlyozta Borboly. Hozzátette, megadnak számukra minden jogi és egyéb segítséget, amit a törvények lehetővé tesznek. Arra az újságírói kérdésre, hogy a páciensek igényeltek-e kártérítést, azt válaszolta, hogy ő maga ajánlotta fel számukra ennek lehetőségét, és az igénylés procedúrájában is segítő kezet nyújtanak, ha kérik.

új műtét vár rájuk, és azt szeretnék, ha ezeket szintén a csíkszeredai kórházban végeznék el és a kezeléseket is ott folytatnák, nem szeretnének máshová menni.

Éppen ezért tartja prioritásnak, hogy a szemészeti műtőblokkot tudják mihamarabb újraindítani, hiszen nemcsak az érintett betegek, hanem még további, a várólistákon szereplő száznál is több páciens vár a szemműtétjére. A szemészeti osztály műtője ugyanis korszerűen felszerelt, és olyan műtéteket is elvégezhettek benne, amelyeket más megyei kórházakban kevésbé, tavaly közel ezer szemműtét volt.