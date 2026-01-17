Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bejutottak a hatalmas robbanás után a tömbházlakásba, és megmutatták, mit találtak – fotók

• Fotó: Fehér megyei tűzoltóság

Fotó: Fehér megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Robbanás történt szombaton reggel egy gyulafehérvári tömbházban, amelynek következtében egy férfi súlyos égési sérüléseket, egy fiatal nő pedig lábsérülést szenvedett, és huszonkét lakót kellett ideiglenesen kiköltöztetni az épületből.

Székelyhon

2026. január 17., 12:072026. január 17., 12:07

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a 35 éves férfit a sürgősségi osztályra szállították. Testfelületének mintegy ötven százalékán szenvedett égési sérüléseket, emellett a légutai is károsodtak, ezért intubálták.

A beteget jelenleg intenzív ellátásban részesítik, hemodinamikai stabilizálását követően pedig külföldre szállítják

– írja az Agerpres hírügynökség. A másik sérült egy 24 éves nő, aki

a negyedik emeletről menekülve sérült meg a jobb lábán.

A robbanás lökéshulláma közvetlenül nem érintette, állapota nem életveszélyes.

• Fotó: Fehér megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Fehér megyei tűzoltóság

A Fehér megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) közleménye szerint a gyulafehérvári tűzoltók a harmadik emeleti lakásban bekövetkezett robbanás után biztosították a helyszínt, kiszellőztették az épületet és kiürítették a teljes tömbházat, mivel több lakás is megrongálódott. A robbanás okát vizsgálják.

A Fehér megyei rendőrség tájékoztatása szerint

az érintett tömbház lakóinak többsége rokonokhoz költözött, három személy számára pedig az önkormányzat ideiglenes szállást biztosít.

Az épületben a gáz- és az áramszolgáltatást lekapcsolták, a visszakapcsolásra csak a robbanás okának tisztázása és a műszaki vizsgálatok lezárása után kerülhet sor.

Hirdetés

A rendőrség közleménye szerint öt lakás és két – közelben parkoló – autó rongálódott meg. Az ügyben gondatlan testi sértés és gondatlan rongálás gyanúja miatt indult eljárás. A helyszínen a szolgáltatók (Delgaz Grid, E.ON) és a katasztrófavédelem munkatársai gázkoncentráció-méréseket végeznek.

Belföld Tűzoltóság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől
Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette
Végig futott az eredmény után, vereséggel indította az Eb-t a román kéziválogatott
Kelemen Hunor szerint meg kell követni a választókat az adóemelések miatt
Visszavágott a Gyergyói HK, dupla szorzójú meccsen győzte le a Sportklubot
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől
Székelyhon

Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől
Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette
Székelyhon

Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette
Végig futott az eredmény után, vereséggel indította az Eb-t a román kéziválogatott
Székely Sport

Végig futott az eredmény után, vereséggel indította az Eb-t a román kéziválogatott
Kelemen Hunor szerint meg kell követni a választókat az adóemelések miatt
Krónika

Kelemen Hunor szerint meg kell követni a választókat az adóemelések miatt
Visszavágott a Gyergyói HK, dupla szorzójú meccsen győzte le a Sportklubot
Székely Sport

Visszavágott a Gyergyói HK, dupla szorzójú meccsen győzte le a Sportklubot
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Nőileg

Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 17., szombat

Holtan találtak egy embert a hegyimentők

A Salvamont ötvenkét emberen segített az elmúlt huszonnégy órában, egyvalaki életét azonban nem tudták megmenteni.

Holtan találtak egy embert a hegyimentők
Holtan találtak egy embert a hegyimentők
2026. január 17., szombat

Holtan találtak egy embert a hegyimentők
Hirdetés
2026. január 17., szombat

Megdöbbentő számok a nyilvánosságra hozott különnyugdíjaknál

A korkedvezménnyel nyugdíjba vonult romániai bírák és ügyészek átlagosan 4000 eurónak megfelelő nettó szolgálati nyugdíjat kapnak kézhez havonta, ami csaknem kilencszerese a közalkalmazotti átlagnyugdíjnak.

Megdöbbentő számok a nyilvánosságra hozott különnyugdíjaknál
Megdöbbentő számok a nyilvánosságra hozott különnyugdíjaknál
2026. január 17., szombat

Megdöbbentő számok a nyilvánosságra hozott különnyugdíjaknál
2026. január 17., szombat

Meg sem közelítette a csíki hidegrekordot a mai mínusz 21

Szombat reggel Gyergyóalfaluban mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet az országban: a Hargita megyei településen mínusz 22 Celsius-fok volt.

Meg sem közelítette a csíki hidegrekordot a mai mínusz 21
Meg sem közelítette a csíki hidegrekordot a mai mínusz 21
2026. január 17., szombat

Meg sem közelítette a csíki hidegrekordot a mai mínusz 21
2026. január 17., szombat

Az idei tél leghidegebb napja: mínusz 21 fok alatt Csíkszereda és Gyergyóalfalu

Mínusz 21 fok alá esett a hőmérséklet szombatra virradóan Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban is. Ez volt a leghidegebb az országban.

Az idei tél leghidegebb napja: mínusz 21 fok alatt Csíkszereda és Gyergyóalfalu
Az idei tél leghidegebb napja: mínusz 21 fok alatt Csíkszereda és Gyergyóalfalu
2026. január 17., szombat

Az idei tél leghidegebb napja: mínusz 21 fok alatt Csíkszereda és Gyergyóalfalu
Hirdetés
2026. január 16., péntek

Utcára vonulnának Sepsiszentgyörgyön az adóemelés miatt

Megelégelték a magyarázkodást, őszinte válaszokat várnak a városvezetéstől az adóemelések kapcsán a sepsiszentgyörgyiek. Egy felhívásban arra buzdítják a lakókat, ne csak az online térben adjanak hangot az elégedetlenségüknek.

Utcára vonulnának Sepsiszentgyörgyön az adóemelés miatt
Utcára vonulnának Sepsiszentgyörgyön az adóemelés miatt
2026. január 16., péntek

Utcára vonulnának Sepsiszentgyörgyön az adóemelés miatt
2026. január 16., péntek

Felújított otthona van a kultúrának és a közösségnek Szentegyházán

Nyolc évig volt használaton kívül a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Ház, amelyet most, egy nagyszabású felújítást követően ismét birtokba vehettek a lakók. Az avatóünnepségen a közösség gyűjtőpontjának nevezték az épületet.

Felújított otthona van a kultúrának és a közösségnek Szentegyházán
Felújított otthona van a kultúrának és a közösségnek Szentegyházán
2026. január 16., péntek

Felújított otthona van a kultúrának és a közösségnek Szentegyházán
2026. január 16., péntek

Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében

A Craiovai Egyetem etikai bizottsága pénteken úgy döntött, hogy vizsgálatot indít az igazságügyi miniszter, Radu Marinescu doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében.

Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében
Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében
2026. január 16., péntek

Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében
Hirdetés
2026. január 16., péntek

Ügye büntethetőségének elévülése miatt megfelezték egy elítélt üzletember börtönbüntetését

A bukaresti ítélőtábla pénteken helyt adott Nelu Iordache üzletember rendkívüli jogorvoslati kérelmének.

Ügye büntethetőségének elévülése miatt megfelezték egy elítélt üzletember börtönbüntetését
Ügye büntethetőségének elévülése miatt megfelezték egy elítélt üzletember börtönbüntetését
2026. január 16., péntek

Ügye büntethetőségének elévülése miatt megfelezték egy elítélt üzletember börtönbüntetését
2026. január 16., péntek

21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből

Radu Miruță védelmi miniszter és kormányfőhelyettes pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a következő hónapokban felgyorsított ütemben összesen 21 haderőfejlesztési beruházásra készül a minisztérium.

21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből
21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből
2026. január 16., péntek

21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből
2026. január 16., péntek

Hatalmas mennyiségű cigarettát és készpénzt foglaltak le Hargita és Maros megyében

Kilenc helyszínen tartott házkutatást a rendőrség pénteken. A Hargita és Maros megyékben végrehajtott akciók során jelentős értékű készpénzt, cigarettát, valamint mobiltelefonokat foglaltak le.

Hatalmas mennyiségű cigarettát és készpénzt foglaltak le Hargita és Maros megyében
Hatalmas mennyiségű cigarettát és készpénzt foglaltak le Hargita és Maros megyében
2026. január 16., péntek

Hatalmas mennyiségű cigarettát és készpénzt foglaltak le Hargita és Maros megyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!