Bejutottak a hatalmas robbanás után a tömbházlakásba, és megmutatták, mit találtak – fotók

Robbanás történt szombaton reggel egy gyulafehérvári tömbházban, amelynek következtében egy férfi súlyos égési sérüléseket, egy fiatal nő pedig lábsérülést szenvedett, és huszonkét lakót kellett ideiglenesen kiköltöztetni az épületből.

Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a 35 éves férfit a sürgősségi osztályra szállították. Testfelületének mintegy ötven százalékán szenvedett égési sérüléseket, emellett a légutai is károsodtak, ezért intubálták.

– írja az Agerpres hírügynökség. A másik sérült egy 24 éves nő, aki

A Fehér megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) közleménye szerint a gyulafehérvári tűzoltók a harmadik emeleti lakásban bekövetkezett robbanás után biztosították a helyszínt, kiszellőztették az épületet és kiürítették a teljes tömbházat, mivel több lakás is megrongálódott. A robbanás okát vizsgálják.

az érintett tömbház lakóinak többsége rokonokhoz költözött, három személy számára pedig az önkormányzat ideiglenes szállást biztosít.

Az épületben a gáz- és az áramszolgáltatást lekapcsolták, a visszakapcsolásra csak a robbanás okának tisztázása és a műszaki vizsgálatok lezárása után kerülhet sor.

A rendőrség közleménye szerint öt lakás és két – közelben parkoló – autó rongálódott meg. Az ügyben gondatlan testi sértés és gondatlan rongálás gyanúja miatt indult eljárás. A helyszínen a szolgáltatók (Delgaz Grid, E.ON) és a katasztrófavédelem munkatársai gázkoncentráció-méréseket végeznek.