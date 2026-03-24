Az energiaárak miatt tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek

Az energiaárak megugrása miatt átlagban 8–10 százalékos élelmiszerdrágulás várható.
Fotó: Gábos Albin
A magas energia- és szállítási költségek miatt az év végéig tovább nőhet több alapvető élelmiszer ára Romániában. A előrejelzések szerint főként a nagy energiaigényű termékek drágulnak, miközben az infláció lassulására csak mérsékelt esély látszik.
Az év végéig a kenyér, a tejtermékek és a felvágottak ára akár 8–10 százalékkal is emelkedhet Romániában a magas energia- és szállítási költségek miatt. Feliciu Paraschiv, a Romániai Kis- és Középkereskedők Országos Szövetségének alelnöke szerint
A kenyér és a pékáruk különösen érintettek, mivel gyártásuk energiaigényes, és a szállítás költsége is számottevő.
Paraschiv szerint
a péktermékeknél mintegy 8 százalékos áremelkedés jöhet, miközben
a tejtermékek és a felvágottak esetében is 8, akár 10 százalék körüli drágulás várható.
A Krónika beszámolója szerint ugyanakkor van némi esély arra, hogy az infláció az év második felében lassuljon. Ez hozzájárulhat az árak stabilizálódásához és a piac lassú élénküléséhez, de gyors fordulatra nem érdemes számítani. A Román Nemzeti Bank 4–6 százalékos inflációs célját a jelenlegi gazdasági környezetben nehéz elérni.
A kis- és középkereskedők képviselője egy kedvezőbb folyamatra is felhívta a figyelmet:
Az export volumene 50 százalékkal, értéke pedig 77 százalékkal emelkedett, ami alapján Románia fontos regionális szereplővé válhat.
Paraschiv úgy látja, a költségnyomás és a gazdasági egyensúlytalanságok miatt a vállalatok kénytelenek újragondolni működésüket és kiadásaikat. A folyamat részleteiről az élelmiszerárak emelkedéséről szóló beszámoló is ír: a kiigazítás fokozatos lehet, a fellendülés pedig lépésről lépésre következhet be, ahogy a piaci szereplők alkalmazkodnak az új körülményekhez.
