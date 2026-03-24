Az energiaárak miatt tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek

A magas energia- és szállítási költségek miatt az év végéig tovább nőhet több alapvető élelmiszer ára Romániában. A előrejelzések szerint főként a nagy energiaigényű termékek drágulnak, miközben az infláció lassulására csak mérsékelt esély látszik.

Az év végéig a kenyér, a tejtermékek és a felvágottak ára akár 8–10 százalékkal is emelkedhet Romániában a magas energia- és szállítási költségek miatt. Feliciu Paraschiv, a Romániai Kis- és Középkereskedők Országos Szövetségének alelnöke szerint

elsősorban azoknál a termékeknél várható jelentősebb drágulás, amelyek előállítása nagy energiafelhasználással jár.

A kenyér és a pékáruk különösen érintettek, mivel gyártásuk energiaigényes, és a szállítás költsége is számottevő.

Paraschiv szerint

a péktermékeknél mintegy 8 százalékos áremelkedés jöhet, miközben

a tejtermékek és a felvágottak esetében is 8, akár 10 százalék körüli drágulás várható.

A Krónika beszámolója szerint ugyanakkor van némi esély arra, hogy az infláció az év második felében lassuljon. Ez hozzájárulhat az árak stabilizálódásához és a piac lassú élénküléséhez, de gyors fordulatra nem érdemes számítani. A Román Nemzeti Bank 4–6 százalékos inflációs célját a jelenlegi gazdasági környezetben nehéz elérni.

A kis- és középkereskedők képviselője egy kedvezőbb folyamatra is felhívta a figyelmet: