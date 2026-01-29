Az egyházban és a hadseregben bíznak a legjobban Románia lakói

Az egyházban jóval többen bíznak mint a törvényhozókban Romániában. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
A romániai polgárok továbbra is az egyházban és a hadseregben bíznak a legnagyobb mértékben, miközben a parlament a bizalmi rangsor utolsó helyén áll – derül ki az INSCOP Research közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.
Az Agerpres által ismertetett felmérés szerint a megkérdezettek 63,9 százaléka mondta azt, hogy
A második helyen a hadsereg áll 61,8 százalékos bizalmi szinttel, ezt követi a rendőrség, amelyben a lakosság 50 százaléka bízik.
A rangsor alsó felében a politikai intézmények találhatók:
az államelnöki hivatalban a megkérdezettek 27,9 százaléka bízik,
az igazságszolgáltatásban 25,4 százalék,
a kormányban 18,4 százalék,
a parlamentben pedig mindössze 11,9 százalék.
A felmérésből az is kiderül, hogy az egyház és a hadsereg iránti bizalom különösen magas a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazói, az idősebb korosztály, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, valamint a vidéki lakosság körében.
A rendőrségben nagyobb arányban bíznak a PSD és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatói, illetve a fiatalabb válaszadók. Az államelnöki hivatal, a kormány és részben a parlament megítélése kedvezőbb a nagyvárosi, főként bukaresti lakosok, a felsőfokú végzettségűek és a fiatalok körében.
Az áfanövelés miatt mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a városlakóknak a hulladékszállításért, miután a helyi tanács csütörtöki ülésén jóváhagyta az új díjszabásokat. A drágulás mellett azonban pozitív hírekről is beszámolt a városvezetés.
Csapadék várható és időnként a szél is megerősödik az ország nagy részén vasárnap estig. Hétvégétől aztán jelentősen lehűl az idő, vasárnapra virradóan mínusz 14–10 Celsius-fokis is visszaeshet a hőmérséklet. A fagyos idő jövő hét szerdáig kitart.
A romániai polgárok elsősorban a jövedelmek növekedését, új munkahelyek teremtését és az ukrajnai háború befejezését várják 2026-tól – derül ki az INSCOP Research barométer típusú közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.
A CNSLR Frăția szakszervezeti szövetség szerint a betegszabadság első napjára járó juttatást megszüntető sürgősségi kormányrendelet sérti a munkavállalók jogait, ezért arra kérte az ombudsmant, hogy támadja meg a jogszabályt az alkotmánybíróságon.
Befolyással üzérkedés gyanújával őrizetbe vette csütörtökön a korrupcióellenes ügyészség Adriana Georgescut, a PNL bukaresti I. kerületi szervezetének tagját. Őrizetbe került feltételezett bűntársa is, aki a gyanú szerint tábornoknak adta ki magát.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint nincs vita a kormánykoalíción belül a közigazgatási reformról, amelyet azonnal elfogadtatnak, amint lezárul a gazdaságélénkítő csomag megvitatása – nyilatkozta a tárcavezető szerdán Odobești-ben.
Mit tehetünk, amikor a táblagép és a telefon lesz a gyerekünk legjobb barátja? Hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a digitális világ és a valódi gyerekkor között? – ezekre a kérdésekre keresi a választ Vida Ágnes pszichológus székelyföldi előadókörútján.
A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte, hogy államelnöki hivatal fizessen ki több mint 754 ezer lejt Traian Băsescu volt államfőnek az elmaradt elnöki járandóság címén arra az időszakra, amikor a juttatás folyósítását felfüggesztették.
Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán Berlinben.
Új szakosztályt hoztak létre a Maros Megyei Tanácsnál a gazdátlan ebek helyzetének kezelésére. A döntés nem választható opció volt: a rendőrség és az állategészségügyi hatóság szólította fel az önkormányzatot a mulasztás pótlására.
szóljon hozzá!