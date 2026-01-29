Az egyházban és a hadseregben bíznak a legjobban Románia lakói

A romániai polgárok továbbra is az egyházban és a hadseregben bíznak a legnagyobb mértékben, miközben a parlament a bizalmi rangsor utolsó helyén áll – derül ki az INSCOP Research közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.

Az Agerpres által ismertetett felmérés szerint a megkérdezettek 63,9 százaléka mondta azt, hogy

„meglehetősen” vagy „nagyon” bízik az egyházban, ami jelentős növekedés a tavaly nyári adatokhoz képest.

A második helyen a hadsereg áll 61,8 százalékos bizalmi szinttel, ezt követi a rendőrség, amelyben a lakosság 50 százaléka bízik.

A rangsor alsó felében a politikai intézmények találhatók:

az államelnöki hivatalban a megkérdezettek 27,9 százaléka bízik,

az igazságszolgáltatásban 25,4 százalék,

a kormányban 18,4 százalék,

a parlamentben pedig mindössze 11,9 százalék.

A felmérésből az is kiderül, hogy az egyház és a hadsereg iránti bizalom különösen magas a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazói, az idősebb korosztály, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, valamint a vidéki lakosság körében.

A rendőrségben nagyobb arányban bíznak a PSD és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatói, illetve a fiatalabb válaszadók. Az államelnöki hivatal, a kormány és részben a parlament megítélése kedvezőbb a nagyvárosi, főként bukaresti lakosok, a felsőfokú végzettségűek és a fiatalok körében.