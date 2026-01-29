Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az egyházban és a hadseregben bíznak a legjobban Románia lakói

Az egyházban jóval többen bíznak mint a törvényhozókban Romániában. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Az egyházban jóval többen bíznak mint a törvényhozókban Romániában. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A romániai polgárok továbbra is az egyházban és a hadseregben bíznak a legnagyobb mértékben, miközben a parlament a bizalmi rangsor utolsó helyén áll – derül ki az INSCOP Research közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. január 29., 12:432026. január 29., 12:43

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Agerpres által ismertetett felmérés szerint a megkérdezettek 63,9 százaléka mondta azt, hogy

„meglehetősen” vagy „nagyon” bízik az egyházban, ami jelentős növekedés a tavaly nyári adatokhoz képest.

Hirdetés

A második helyen a hadsereg áll 61,8 százalékos bizalmi szinttel, ezt követi a rendőrség, amelyben a lakosság 50 százaléka bízik.

A rangsor alsó felében a politikai intézmények találhatók:

  • az államelnöki hivatalban a megkérdezettek 27,9 százaléka bízik,

  • az igazságszolgáltatásban 25,4 százalék,

  • a kormányban 18,4 százalék,

  • a parlamentben pedig mindössze 11,9 százalék.

A felmérésből az is kiderül, hogy az egyház és a hadsereg iránti bizalom különösen magas a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazói, az idősebb korosztály, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, valamint a vidéki lakosság körében.

A rendőrségben nagyobb arányban bíznak a PSD és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatói, illetve a fiatalabb válaszadók. Az államelnöki hivatal, a kormány és részben a parlament megítélése kedvezőbb a nagyvárosi, főként bukaresti lakosok, a felsőfokú végzettségűek és a fiatalok körében.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
Újabb tömeges leépítés, ezúttal a csíkszeredai textiliparban
Példátlan összegű bírságot kapott a szövetségtől az FK Csíkszereda
Magyar vagy román volt-e Hunyadi János és fia, Mátyás? Kolozsvári kerekasztal-beszélgetés történészekkel
Örül a magyarok sikerének, Bíró Attilának hazahúz a szíve
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
Székelyhon

Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
Újabb tömeges leépítés, ezúttal a csíkszeredai textiliparban
Székelyhon

Újabb tömeges leépítés, ezúttal a csíkszeredai textiliparban
Példátlan összegű bírságot kapott a szövetségtől az FK Csíkszereda
Székely Sport

Példátlan összegű bírságot kapott a szövetségtől az FK Csíkszereda
Magyar vagy román volt-e Hunyadi János és fia, Mátyás? Kolozsvári kerekasztal-beszélgetés történészekkel
Krónika

Magyar vagy román volt-e Hunyadi János és fia, Mátyás? Kolozsvári kerekasztal-beszélgetés történészekkel
Örül a magyarok sikerének, Bíró Attilának hazahúz a szíve
Székely Sport

Örül a magyarok sikerének, Bíró Attilának hazahúz a szíve
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 29., csütörtök

Emelkedtek a szemétszállítási díjak Udvarhelyen, de van remény a későbbi csökkenésre

Az áfanövelés miatt mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a városlakóknak a hulladékszállításért, miután a helyi tanács csütörtöki ülésén jóváhagyta az új díjszabásokat. A drágulás mellett azonban pozitív hírekről is beszámolt a városvezetés.

Emelkedtek a szemétszállítási díjak Udvarhelyen, de van remény a későbbi csökkenésre
Emelkedtek a szemétszállítási díjak Udvarhelyen, de van remény a későbbi csökkenésre
2026. január 29., csütörtök

Emelkedtek a szemétszállítási díjak Udvarhelyen, de van remény a későbbi csökkenésre
Hirdetés
2026. január 29., csütörtök

Hétvégétől térnek vissza a kemény mínuszok, de már most látni a végét

Csapadék várható és időnként a szél is megerősödik az ország nagy részén vasárnap estig. Hétvégétől aztán jelentősen lehűl az idő, vasárnapra virradóan mínusz 14–10 Celsius-fokis is visszaeshet a hőmérséklet. A fagyos idő jövő hét szerdáig kitart.

Hétvégétől térnek vissza a kemény mínuszok, de már most látni a végét
Hétvégétől térnek vissza a kemény mínuszok, de már most látni a végét
2026. január 29., csütörtök

Hétvégétől térnek vissza a kemény mínuszok, de már most látni a végét
2026. január 29., csütörtök

A jövedelmek növekedését és az ukrajnai háború befejezését várják a romániaiak ettől az évtől

A romániai polgárok elsősorban a jövedelmek növekedését, új munkahelyek teremtését és az ukrajnai háború befejezését várják 2026-tól – derül ki az INSCOP Research barométer típusú közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.

A jövedelmek növekedését és az ukrajnai háború befejezését várják a romániaiak ettől az évtől
A jövedelmek növekedését és az ukrajnai háború befejezését várják a romániaiak ettől az évtől
2026. január 29., csütörtök

A jövedelmek növekedését és az ukrajnai háború befejezését várják a romániaiak ettől az évtől
2026. január 29., csütörtök

Februártól jön az egynapos fizetetlen betegszabadság, a szakszervezet szerint súlyos következményei lesznek

A CNSLR Frăția szakszervezeti szövetség szerint a betegszabadság első napjára járó juttatást megszüntető sürgősségi kormányrendelet sérti a munkavállalók jogait, ezért arra kérte az ombudsmant, hogy támadja meg a jogszabályt az alkotmánybíróságon.

Februártól jön az egynapos fizetetlen betegszabadság, a szakszervezet szerint súlyos következményei lesznek
Februártól jön az egynapos fizetetlen betegszabadság, a szakszervezet szerint súlyos következményei lesznek
2026. január 29., csütörtök

Februártól jön az egynapos fizetetlen betegszabadság, a szakszervezet szerint súlyos következményei lesznek
Hirdetés
2026. január 29., csütörtök

Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben

Befolyással üzérkedés gyanújával őrizetbe vette csütörtökön a korrupcióellenes ügyészség Adriana Georgescut, a PNL bukaresti I. kerületi szervezetének tagját. Őrizetbe került feltételezett bűntársa is, aki a gyanú szerint tábornoknak adta ki magát.

Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
2026. január 29., csütörtök

Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
2026. január 29., csütörtök

Most tényleg nem indokolt egy vita a közigazgatási-területi átszervezésről Cseke Attila szerint

Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint nincs vita a kormánykoalíción belül a közigazgatási reformról, amelyet azonnal elfogadtatnak, amint lezárul a gazdaságélénkítő csomag megvitatása – nyilatkozta a tárcavezető szerdán Odobești-ben.

Most tényleg nem indokolt egy vita a közigazgatási-területi átszervezésről Cseke Attila szerint
Most tényleg nem indokolt egy vita a közigazgatási-területi átszervezésről Cseke Attila szerint
2026. január 29., csütörtök

Most tényleg nem indokolt egy vita a közigazgatási-területi átszervezésről Cseke Attila szerint
2026. január 29., csütörtök

Vida Ágnes előadókörút Székelyföldön

Mit tehetünk, amikor a táblagép és a telefon lesz a gyerekünk legjobb barátja? Hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a digitális világ és a valódi gyerekkor között? – ezekre a kérdésekre keresi a választ Vida Ágnes pszichológus székelyföldi előadókörútján.

Vida Ágnes előadókörút Székelyföldön
Vida Ágnes előadókörút Székelyföldön
2026. január 29., csütörtök

Vida Ágnes előadókörút Székelyföldön
Hirdetés
2026. január 28., szerda

Hiába volt szekus besúgó, több százezer lejt ítéltek meg Băsescunak

A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte, hogy államelnöki hivatal fizessen ki több mint 754 ezer lejt Traian Băsescu volt államfőnek az elmaradt elnöki járandóság címén arra az időszakra, amikor a juttatás folyósítását felfüggesztették.

Hiába volt szekus besúgó, több százezer lejt ítéltek meg Băsescunak
Hiába volt szekus besúgó, több százezer lejt ítéltek meg Băsescunak
2026. január 28., szerda

Hiába volt szekus besúgó, több százezer lejt ítéltek meg Băsescunak
2026. január 28., szerda

Bolojan: Románia euróövezeti csatlakozása a költségvetési hiány csökkentésétől függ

Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán Berlinben.

Bolojan: Románia euróövezeti csatlakozása a költségvetési hiány csökkentésétől függ
Bolojan: Románia euróövezeti csatlakozása a költségvetési hiány csökkentésétől függ
2026. január 28., szerda

Bolojan: Románia euróövezeti csatlakozása a költségvetési hiány csökkentésétől függ
2026. január 28., szerda

Három személy feladata lesz a kóborkutya-helyzet nyilvántartása a Maros megyei önkormányzatnál

Új szakosztályt hoztak létre a Maros Megyei Tanácsnál a gazdátlan ebek helyzetének kezelésére. A döntés nem választható opció volt: a rendőrség és az állategészségügyi hatóság szólította fel az önkormányzatot a mulasztás pótlására.

Három személy feladata lesz a kóborkutya-helyzet nyilvántartása a Maros megyei önkormányzatnál
Három személy feladata lesz a kóborkutya-helyzet nyilvántartása a Maros megyei önkormányzatnál
2026. január 28., szerda

Három személy feladata lesz a kóborkutya-helyzet nyilvántartása a Maros megyei önkormányzatnál
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!