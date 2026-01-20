Rovatok
Az adótartozások keresztülhúzhatják a támogatásért folyamodó gazdák terveit

Alig több, mint egy hónap múlva elkezdődik az idei mezőgazdasági támogatások igénylése. A gazdák számára március eleje az adóhátralékok befizetési határidejévé válhat

Alig több, mint egy hónap múlva elkezdődik az idei mezőgazdasági támogatások igénylése. A gazdák számára március eleje az adóhátralékok befizetési határidejévé válhat

Fotó: Beliczay László

Szigorúbb feltételekhez kötné a mezőgazdasági támogatások igénylését az állam. Egy közvitán lévő törvénytervezet szerint a helyiadó-tartozással rendelkező gazdák nem kaphatják majd meg a támogatásigényléshez szükséges egyik legfontosabb igazolást.

Széchely István

2026. január 20., 15:032026. január 20., 15:03

2026. január 20., 15:052026. január 20., 15:05

Az önkormányzati bevételek növelését célzó, közvitán lévő törvénytervezet – számos egyéb rendelkezés mellett – a mezőgazdasági támogatások igénylésére is hatással lesz, amennyiben jelenlegi formájában véglegessé válik.

A fejlesztési minisztérium által közvitára bocsátott tervezet megtiltja az önkormányzatoknak, hogy a mezőgazdasági támogatásigényléshez elengedhetetlenül szükséges egyik igazolást kiállítsák olyan gazdák számára, akik adóhátralékokkal vagy befizetetlen bírságokkal szerepelnek a nyilvántartásban.

A törvény hatálybalépésétől kezdve az önkormányzatok csak akkor adhatják ki a mezőgazdasági lajstromból származó igazolásokat, ha a gazda minden helyi adótartozását befizette

– áll a közvitán lévő törvénytervezetben.

A gazdáknak az európai uniós növénytermesztési és állattenyésztési mezőgazdasági támogatások igényléséhez van szüksége az igazolásra, ezt az egységes mezőgazdasági támogatások igénylésekor kell benyújtsák a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökséghez (APIA), ezzel a dokumentummal igazolják, hogy van földjük. Az igazolást a polgármesteri hivatalok állítják ki.

Az egységes mezőgazdasági támogatások igénylési időszaka hagyományosan március elején kezdődik, így,

ha a törvénytervezet érvénybe lép, a támogatásra jogosult gazdák márciusig be kell fizessék helyiadó-elmaradásukat (pl. telek-, ingatlan-, gépjárműadó),

esetleg az addig be nem fizetett bírságokat, ellenkező esetben a polgármesteri hivatalban nem állítják ki számunkra az idei támogatások igényléséhez szükséges igazolást.

Noha ehhez a törvény értelmében nem volt joguk, egyes önkormányzatoknál már korábban úgy próbálták növelni az adóbehajtás hatékonyságát, hogy nem csak az adótartozások, hanem az aktuális évi helyi adók befizetését követően állították csak ki a gazdák számára az igazolásokat a gazdalajstromból.

2026. január 20., kedd

2026. január 20., kedd

2026. január 20., kedd

2026. január 20., kedd

2026. január 20., kedd

2026. január 20., kedd

2026. január 20., kedd

2026. január 19., hétfő

2026. január 19., hétfő

2026. január 19., hétfő

