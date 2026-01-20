Az adótartozások keresztülhúzhatják a támogatásért folyamodó gazdák terveit

Alig több, mint egy hónap múlva elkezdődik az idei mezőgazdasági támogatások igénylése. A gazdák számára március eleje az adóhátralékok befizetési határidejévé válhat

Szigorúbb feltételekhez kötné a mezőgazdasági támogatások igénylését az állam. Egy közvitán lévő törvénytervezet szerint a helyiadó-tartozással rendelkező gazdák nem kaphatják majd meg a támogatásigényléshez szükséges egyik legfontosabb igazolást.

Az önkormányzati bevételek növelését célzó, közvitán lévő törvénytervezet – számos egyéb rendelkezés mellett – a mezőgazdasági támogatások igénylésére is hatással lesz, amennyiben jelenlegi formájában véglegessé válik. A fejlesztési minisztérium által közvitára bocsátott tervezet megtiltja az önkormányzatoknak, hogy a mezőgazdasági támogatásigényléshez elengedhetetlenül szükséges egyik igazolást kiállítsák olyan gazdák számára, akik adóhátralékokkal vagy befizetetlen bírságokkal szerepelnek a nyilvántartásban.

A törvény hatálybalépésétől kezdve az önkormányzatok csak akkor adhatják ki a mezőgazdasági lajstromból származó igazolásokat, ha a gazda minden helyi adótartozását befizette

A gazdáknak az európai uniós növénytermesztési és állattenyésztési mezőgazdasági támogatások igényléséhez van szüksége az igazolásra, ezt az egységes mezőgazdasági támogatások igénylésekor kell benyújtsák a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökséghez (APIA), ezzel a dokumentummal igazolják, hogy van földjük. Az igazolást a polgármesteri hivatalok állítják ki. Az egységes mezőgazdasági támogatások igénylési időszaka hagyományosan március elején kezdődik, így,

ha a törvénytervezet érvénybe lép, a támogatásra jogosult gazdák márciusig be kell fizessék helyiadó-elmaradásukat (pl. telek-, ingatlan-, gépjárműadó),