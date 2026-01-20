Az adótartozások keresztülhúzhatják a támogatásért folyamodó gazdák terveit

Alig több, mint egy hónap múlva elkezdődik az idei mezőgazdasági támogatások igénylése. A gazdák számára március eleje az adóhátralékok befizetési határidejévé válhat
Fotó: Beliczay László
Szigorúbb feltételekhez kötné a mezőgazdasági támogatások igénylését az állam. Egy közvitán lévő törvénytervezet szerint a helyiadó-tartozással rendelkező gazdák nem kaphatják majd meg a támogatásigényléshez szükséges egyik legfontosabb igazolást.
2026. január 20., 15:032026. január 20., 15:03
2026. január 20., 15:052026. január 20., 15:05
Az önkormányzati bevételek növelését célzó, közvitán lévő törvénytervezet – számos egyéb rendelkezés mellett – a mezőgazdasági támogatások igénylésére is hatással lesz, amennyiben jelenlegi formájában véglegessé válik.
A fejlesztési minisztérium által közvitára bocsátott tervezet megtiltja az önkormányzatoknak, hogy a mezőgazdasági támogatásigényléshez elengedhetetlenül szükséges egyik igazolást kiállítsák olyan gazdák számára, akik adóhátralékokkal vagy befizetetlen bírságokkal szerepelnek a nyilvántartásban.
– áll a közvitán lévő törvénytervezetben.
A gazdáknak az európai uniós növénytermesztési és állattenyésztési mezőgazdasági támogatások igényléséhez van szüksége az igazolásra, ezt az egységes mezőgazdasági támogatások igénylésekor kell benyújtsák a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökséghez (APIA), ezzel a dokumentummal igazolják, hogy van földjük. Az igazolást a polgármesteri hivatalok állítják ki.
Az egységes mezőgazdasági támogatások igénylési időszaka hagyományosan március elején kezdődik, így,
esetleg az addig be nem fizetett bírságokat, ellenkező esetben a polgármesteri hivatalban nem állítják ki számunkra az idei támogatások igényléséhez szükséges igazolást.
Noha ehhez a törvény értelmében nem volt joguk, egyes önkormányzatoknál már korábban úgy próbálták növelni az adóbehajtás hatékonyságát, hogy nem csak az adótartozások, hanem az aktuális évi helyi adók befizetését követően állították csak ki a gazdák számára az igazolásokat a gazdalajstromból.
A kormány még nem döntött a roncsautóprogram idei sorsáról – jelentette ki kedden Ploiești-en a környezetvédelmi alapkezelő (AFM) elnöke.
A romániai gazdák követelik az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás hatályba lépésének elhalasztását mindaddig, amíg a mezőgazdasági szakmai szervezetek a hozzájárulásukat adják az egyezményhez.
Székelyföld-szerte bemutatják az Ember Maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet. Az eseményekhez közönségtalálkozó is kapcsolódik, ahol a nézők személyesen találkozhatnak Kovács Ákossal.
Ötéves rekordszinten van a gázfogyasztás Romániában – írja az MTI a Transgaz adatai alapján.
Fagyos időjárásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden Románia egész területére.
Kelemen Hunor szerint az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntéshozatalt a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló törvénytervezet ügyében.
Január 29-én vállalhat felelősséget a kormány a parlamentben a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért.
Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.
Huszonöt év körüli besztercei fiatalember sérült meg súlyosan, és újra kellett éleszteni, miután az általa vezetett autót elütötte hétfőn délután a város egyik vasúti átkelőjén egy személyvonat.
A 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyet Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányít majd.
szóljon hozzá!