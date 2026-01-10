Autóbusz lángolt Segesvár mellett

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Kigyulladt egy autóbusz Segesvár mellett szombat délben, a buszon tartozkodó 47 utas sikeresen kimenekült a járműből, senki nem sérült meg.
A segesvári tűzoltóság egységeit riasztották szombat délelőtt a Segesvár közelében kigyulladt autóbuszhoz, amely 47 utast szállított – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Két víz- és habbal oltó tűzoltóautó, valamint egy elsősegélnyújtó mentőegység vonult a helyszínre. A segesvári tűzoltóság egyik mikrobusza – a helyi hatóságok támogatásával, akik szintén biztosítanak egy járművet –
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Az autóbuszon 47 személy tartózkodott, akik biztonságban elhagyták a járművet. Jelenlegi információk szerint egyik utas sem szorul orvosi ellátásra.
A tüzet sikerült körülhatárolni, az oltási munkálatok szombaton egy órakor még zajlottak. A beavatkozás ideje alatt a közúti forgalom mindkét irányban le volt zárva.
