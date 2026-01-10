Rovatok
Autóbusz lángolt Segesvár mellett

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Kigyulladt egy autóbusz Segesvár mellett szombat délben, a buszon tartozkodó 47 utas sikeresen kimenekült a járműből, senki nem sérült meg.

Székelyhon

2026. január 10., 13:482026. január 10., 13:48

A segesvári tűzoltóság egységeit riasztották szombat délelőtt a Segesvár közelében kigyulladt autóbuszhoz, amely 47 utast szállított – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Két víz- és habbal oltó tűzoltóautó, valamint egy elsősegélnyújtó mentőegység vonult a helyszínre. A segesvári tűzoltóság egyik mikrobusza – a helyi hatóságok támogatásával, akik szintén biztosítanak egy járművet –

elszállította az utasokat egy általános iskolába, ahol ideiglenesen elszállásolják őket mindaddig, amíg a szállítócég egy másik autóbuszt nem biztosít.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Az autóbuszon 47 személy tartózkodott, akik biztonságban elhagyták a járművet. Jelenlegi információk szerint egyik utas sem szorul orvosi ellátásra.

A tüzet sikerült körülhatárolni, az oltási munkálatok szombaton egy órakor még zajlottak. A beavatkozás ideje alatt a közúti forgalom mindkét irányban le volt zárva.

Marosszék
