Áramszünetkor a veszteség azonnal termelni kezd: a generátorok fontosságáról

Egy megfelelően méretezett, megbízható generátor nem csupán „vészhelyzeti motor”, hanem az üzletmenet-folytonosság egyik legfontosabb pillére

A cikk a Koz Service szakmai együttműködésével jött létre. Egy vállalat működésében az áramszolgáltatás sokszor annyira magától értetődő, hogy csak akkor válik igazán „láthatóvá”, amikor megszűnik. Az akár több tízezer eurós kár megelőzhető egy jól méretezett és telepített generátorral.

Páva Adorján 2026. március 23., 10:252026. március 23., 10:25

Egy akár rövid, 1–2 órás áramszünet is komoly üzleti kockázatot jelenthet generátor nélkül: leállhat a termelés, megszakadhat a szolgáltatás, használhatatlanná válhatnak az informatikai rendszerek, késhetnek a kiszállítások, sérülhet a hűtési lánc, és ami talán a legfontosabb, meginoghat az ügyfelek bizalma.

A kérdés ezért ma már nem az, hogy szükség lehet-e egy vállalkozásnak tartalék áramforrásra, hanem az, hogy megengedheti-e magának ennek hiányát.

Létfontosságú villamos energia Egy cég számára a villamos energia nem kényelmi tényező, hanem az üzletmenet egyik alapfeltétele. Gyártócégeknél a gyártósorok, megmunkáló gépek, szivattyúk, kompresszorok és automatizált rendszerek működése függ tőle. Kereskedelmi vállalkozásoknál a pénztárak, raktári rendszerek, beléptetők, világítás, kamerák és szerverek maradhatnak áram nélkül.

A megfelelő generátor kiválasztásánál nem elég csak a teljesítményt nézni Fotó: Koz Service

A vendéglátásban és az élelmiszeriparban a hűtők, fagyasztók és konyhai berendezések leállása percek alatt termékkieséshez és minőségi kockázathoz vezethet. Irodai környezetben pedig sokszor egyetlen hálózati zavar is elég ahhoz, hogy megszakadjanak online megbeszélések, leálljon az ügyfélkiszolgálás, vagy elvesszenek adatok. Mennyibe fáj két óra áramszünet? De mennyibe kerülhet egy cégnek két óra áramszünet? Erre nincs minden vállalkozásra érvényes, egységes összeg, mert az ágazattól, a cégmérettől, a termelési értéktől és a leállás jellegétől függ. Ami biztos: a veszteség szinte mindig jóval több annál, mint amit elsőre csak az elmaradt bevételben mérnénk.

Egy automatizált termelési láncnál gyakran nem az áramszünet hossza a legnagyobb gond, hanem a visszaállítás ideje Fotó: Koz Service

Egy kétórás kiesés ára nem csupán kétórányi munkabér vagy meg nem termelt árbevétel. Beleszámít a leállított és újraindított gépsorok ideje, a nyersanyag vagy félkész termékek elvesztése, a határidőcsúszásból eredő kötbérek, a túlórák, az informatikai hibák helyreállítása, sőt akár a reputációs veszteség is.

A keletkezett kár több ezer, nagyobb rendszereknél akár több tízezer euróra is rúghat.

A gyártósorok esetében az áramszünet különösen érzékeny kérdés. Nem minden berendezés áll le „szépen". Sok gépnél a hirtelen áramkimaradás nemcsak az azonnali munkafolyamatot szakítja meg, hanem hibakódokat, kalibrációs problémákat, újraindítási nehézségeket is okozhat. Egy automatizált termelési láncnál gyakran nem az áramszünet hossza a legnagyobb gond, hanem a visszaállítás ideje: mire minden rendszer ellenőrzése, szinkronizálása, próbaüzeme megtörténik, a tényleges kiesés már jóval hosszabb lehet, mint maga a hálózati leállás. Ezért a tartalék áramellátás nem egyszerűen kényelmi beruházás, hanem kockázatkezelési eszköz.

Egy cég számára a villamos energia nem kényelmi tényező, hanem az üzletmenet egyik alapfeltétele Fotó: Koz Service

Generátor: az egyik legfontosabb pillér Itt lépnek be a képbe a korszerű ipari generátorok. Egy megfelelően méretezett, megbízható aggregát nem csupán „vészhelyzeti motor”, hanem az üzletmenet-folytonosság egyik legfontosabb pillére. Feladata az, hogy hálózati kimaradás esetén gyorsan és stabilan átvegye az energiaellátást, így a kritikus rendszerek ne álljanak le, vagy a leállás ideje minimálisra csökkenjen. Ez különösen fontos azoknál a vállalkozásoknál, ahol a folyamatos működés közvetlenül összefügg a bevétellel, a termékminőséggel vagy a szerződéses teljesítéssel. A valódi biztonságot ugyanakkor nem önmagában a generátor jelenti, hanem a teljes rendszer. Ennek kulcseleme az ATS (vagy AAR), vagyis az automatikus átkapcsoló rendszer.

Ez érzékeli a hálózati feszültség kiesését, automatikusan indítja a generátort, majd átkapcsolja a fogyasztókat a tartalék energiaforrásra.

Amikor a közüzemi hálózat helyreáll, az ATS visszakapcsol, a generátor pedig szabályozott módon leáll. Vagyis nincs szükség arra, hogy valaki rohanva a helyszínre érkezzen, kézzel indítsa a berendezést, és percekig vagy akár tovább tartson a bizonytalanság. Egy automatizált rendszer percek helyett másodpercekben mérhető reakcióidőt adhat – ez pedig üzleti környezetben döntő különbség.

A tartalék áramellátásba fektetett összeg sok esetben nem pluszköltség, hanem előre megvásárolt működési biztonság Fotó: Koz Service

A megfelelő generátor kiválasztásánál nem elég csak a teljesítményt nézni. Fontos kérdés, hogy mely rendszereket kell kiszolgálnia, mekkora indulóáramokkal kell számolni, szükséges-e teljes épületellátás vagy csak kritikus fogyasztók védelme, milyen gyakran fordulnak elő hálózati zavarok, mennyi az elvárt autonóm működési idő, és milyen környezetben üzemel majd a berendezés.

Egy rosszul méretezett vagy nem megfelelően telepített rendszer hamis biztonságérzetet adhat:

papíron van tartalék megoldás, a valóságban viszont éppen akkor nem teljesít, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. Komplex szolgáltatás Éppen ezért a generátorbeszerzést érdemes nem egyszerű termékvásárlásként, hanem komplex szolgáltatásként kezelni. A szakszerű felmérés, a tervezés, a telepítés, az üzembe helyezés, az automatika integrálása, a rendszeres tesztelés és a karbantartás együtt adnak valódi üzembiztonságot. Egy generátor ugyanis nem attól megbízható, hogy ott áll készenlétben, hanem attól, hogy indul, amikor kell, és stabilan működik addig, ameddig szükséges.

Ehhez pedig rendszeres ellenőrzésre, időszakos szervizre, terheléses próbákra és szakszerű támogatásra van szükség.

Az elektromos autók töltéséhez is lehet kisebb monofázisos és inverteres generátort használni Fotó: Koz Service

Kockázatfelmérés, biztonság A cégvezetők számára a legfontosabb szempont végső soron egyszerű: mekkora kockázatot jelent az áramszünet, és mennyibe kerül ennek megelőzése ahhoz képest, amit egy váratlan leállás okozhat? A tartalék áramellátásba fektetett összeg sok esetben nem pluszköltség, hanem előre megvásárolt működési biztonság.

Olyan beruházás, amely nem a legjobb napokon látszik meg, hanem a legrosszabbakon bizonyít.