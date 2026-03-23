Áramszünetkor a veszteség azonnal termelni kezd: a generátorok fontosságáról

Egy megfelelően méretezett, megbízható generátor nem csupán „vészhelyzeti motor”, hanem az üzletmenet-folytonosság egyik legfontosabb pillére

A cikk a Koz Service szakmai együttműködésével jött létre.

Egy vállalat működésében az áramszolgáltatás sokszor annyira magától értetődő, hogy csak akkor válik igazán „láthatóvá”, amikor megszűnik. Az akár több tízezer eurós kár megelőzhető egy jól méretezett és telepített generátorral.

Páva Adorján

2026. március 23., 10:252026. március 23., 10:25

Egy akár rövid, 1–2 órás áramszünet is komoly üzleti kockázatot jelenthet generátor nélkül: leállhat a termelés, megszakadhat a szolgáltatás, használhatatlanná válhatnak az informatikai rendszerek, késhetnek a kiszállítások, sérülhet a hűtési lánc, és ami talán a legfontosabb, meginoghat az ügyfelek bizalma.

A kérdés ezért ma már nem az, hogy szükség lehet-e egy vállalkozásnak tartalék áramforrásra, hanem az, hogy megengedheti-e magának ennek hiányát.

Létfontosságú villamos energia

Egy cég számára a villamos energia nem kényelmi tényező, hanem az üzletmenet egyik alapfeltétele. Gyártócégeknél a gyártósorok, megmunkáló gépek, szivattyúk, kompresszorok és automatizált rendszerek működése függ tőle. Kereskedelmi vállalkozásoknál a pénztárak, raktári rendszerek, beléptetők, világítás, kamerák és szerverek maradhatnak áram nélkül.

A megfelelő generátor kiválasztásánál nem elég csak a teljesítményt nézni

A vendéglátásban és az élelmiszeriparban a hűtők, fagyasztók és konyhai berendezések leállása percek alatt termékkieséshez és minőségi kockázathoz vezethet. Irodai környezetben pedig sokszor egyetlen hálózati zavar is elég ahhoz, hogy megszakadjanak online megbeszélések, leálljon az ügyfélkiszolgálás, vagy elvesszenek adatok.

Mennyibe fáj két óra áramszünet?

De mennyibe kerülhet egy cégnek két óra áramszünet? Erre nincs minden vállalkozásra érvényes, egységes összeg, mert az ágazattól, a cégmérettől, a termelési értéktől és a leállás jellegétől függ. Ami biztos: a veszteség szinte mindig jóval több annál, mint amit elsőre csak az elmaradt bevételben mérnénk.

Egy automatizált termelési láncnál gyakran nem az áramszünet hossza a legnagyobb gond, hanem a visszaállítás ideje

Egy kétórás kiesés ára nem csupán kétórányi munkabér vagy meg nem termelt árbevétel. Beleszámít a leállított és újraindított gépsorok ideje, a nyersanyag vagy félkész termékek elvesztése, a határidőcsúszásból eredő kötbérek, a túlórák, az informatikai hibák helyreállítása, sőt akár a reputációs veszteség is.

A keletkezett kár több ezer, nagyobb rendszereknél akár több tízezer euróra is rúghat.

A gyártósorok esetében az áramszünet különösen érzékeny kérdés. Nem minden berendezés áll le „szépen”. Sok gépnél a hirtelen áramkimaradás nemcsak az azonnali munkafolyamatot szakítja meg, hanem hibakódokat, kalibrációs problémákat, újraindítási nehézségeket is okozhat.

Egy automatizált termelési láncnál gyakran nem az áramszünet hossza a legnagyobb gond, hanem a visszaállítás ideje: mire minden rendszer ellenőrzése, szinkronizálása, próbaüzeme megtörténik, a tényleges kiesés már jóval hosszabb lehet, mint maga a hálózati leállás. Ezért a tartalék áramellátás nem egyszerűen kényelmi beruházás, hanem kockázatkezelési eszköz.

Egy cég számára a villamos energia nem kényelmi tényező, hanem az üzletmenet egyik alapfeltétele

Generátor: az egyik legfontosabb pillér

Itt lépnek be a képbe a korszerű ipari generátorok. Egy megfelelően méretezett, megbízható aggregát nem csupán „vészhelyzeti motor”, hanem az üzletmenet-folytonosság egyik legfontosabb pillére. Feladata az, hogy hálózati kimaradás esetén gyorsan és stabilan átvegye az energiaellátást, így a kritikus rendszerek ne álljanak le, vagy a leállás ideje minimálisra csökkenjen. Ez különösen fontos azoknál a vállalkozásoknál, ahol a folyamatos működés közvetlenül összefügg a bevétellel, a termékminőséggel vagy a szerződéses teljesítéssel.

A valódi biztonságot ugyanakkor nem önmagában a generátor jelenti, hanem a teljes rendszer. Ennek kulcseleme az ATS (vagy AAR), vagyis az automatikus átkapcsoló rendszer.

Ez érzékeli a hálózati feszültség kiesését, automatikusan indítja a generátort, majd átkapcsolja a fogyasztókat a tartalék energiaforrásra.

Amikor a közüzemi hálózat helyreáll, az ATS visszakapcsol, a generátor pedig szabályozott módon leáll. Vagyis nincs szükség arra, hogy valaki rohanva a helyszínre érkezzen, kézzel indítsa a berendezést, és percekig vagy akár tovább tartson a bizonytalanság. Egy automatizált rendszer percek helyett másodpercekben mérhető reakcióidőt adhat – ez pedig üzleti környezetben döntő különbség.

A tartalék áramellátásba fektetett összeg sok esetben nem pluszköltség, hanem előre megvásárolt működési biztonság

A megfelelő generátor kiválasztásánál nem elég csak a teljesítményt nézni. Fontos kérdés, hogy mely rendszereket kell kiszolgálnia, mekkora indulóáramokkal kell számolni, szükséges-e teljes épületellátás vagy csak kritikus fogyasztók védelme, milyen gyakran fordulnak elő hálózati zavarok, mennyi az elvárt autonóm működési idő, és milyen környezetben üzemel majd a berendezés.

Egy rosszul méretezett vagy nem megfelelően telepített rendszer hamis biztonságérzetet adhat:

papíron van tartalék megoldás, a valóságban viszont éppen akkor nem teljesít, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.

Komplex szolgáltatás

Éppen ezért a generátorbeszerzést érdemes nem egyszerű termékvásárlásként, hanem komplex szolgáltatásként kezelni. A szakszerű felmérés, a tervezés, a telepítés, az üzembe helyezés, az automatika integrálása, a rendszeres tesztelés és a karbantartás együtt adnak valódi üzembiztonságot. Egy generátor ugyanis nem attól megbízható, hogy ott áll készenlétben, hanem attól, hogy indul, amikor kell, és stabilan működik addig, ameddig szükséges.

Ehhez pedig rendszeres ellenőrzésre, időszakos szervizre, terheléses próbákra és szakszerű támogatásra van szükség.

Az elektromos autók töltéséhez is lehet kisebb monofázisos és inverteres generátort használni

Kockázatfelmérés, biztonság

A cégvezetők számára a legfontosabb szempont végső soron egyszerű: mekkora kockázatot jelent az áramszünet, és mennyibe kerül ennek megelőzése ahhoz képest, amit egy váratlan leállás okozhat? A tartalék áramellátásba fektetett összeg sok esetben nem pluszköltség, hanem előre megvásárolt működési biztonság.

Olyan beruházás, amely nem a legjobb napokon látszik meg, hanem a legrosszabbakon bizonyít.

Azok a vállalatok, amelyek ma tudatosan készülnek fel az energiaellátás zavaraira, nemcsak technikai előnyt szereznek, hanem üzleti értelemben is ellenállóbbá válnak. Mert amikor a hálózat elhallgat, a piac nem áll meg. És azok maradnak versenyben, akik ilyenkor is képesek működni.

szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 23., hétfő

Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak

Hétfőn a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik a próbaérettségi.

Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak
Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak
2026. március 23., hétfő

Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak
2026. március 23., hétfő

Tavaszi feltöltődés Hajdúszoboszlón a Hunguest Békével
Tavaszi feltöltődés Hajdúszoboszlón a Hunguest Békével
Tavaszi feltöltődés Hajdúszoboszlón a Hunguest Békével
2026. március 23., hétfő

Tavaszi feltöltődés Hajdúszoboszlón a Hunguest Békével
2026. március 22., vasárnap

Forgalomváltozás egy sepsiszentgyörgyi utcában

Forgalmi változás lesz a sepsiszentgyörgyi Patak utcában, a Cigaretta utca és a Kós Károly utca közötti szakaszon hétfő reggeltől.

Forgalomváltozás egy sepsiszentgyörgyi utcában
Forgalomváltozás egy sepsiszentgyörgyi utcában
2026. március 22., vasárnap

Forgalomváltozás egy sepsiszentgyörgyi utcában
2026. március 22., vasárnap

Traktor alá szorult egy személy Mezőörményesen

Súlyos baleset történt vasárnap a Beszterce-Naszód megyei Mezőörményesen, ahol egy személy traktor alá szorult.

Traktor alá szorult egy személy Mezőörményesen
Traktor alá szorult egy személy Mezőörményesen
2026. március 22., vasárnap

Traktor alá szorult egy személy Mezőörményesen
2026. március 22., vasárnap

Ittasan ültek volán mögé, egyiküknek jogosítványa sem volt

Alkoholfogyasztással összefüggő közúti balesetekhez riasztották a rendőröket az elmúlt napokban. Csíkszenttamáson egy jogosítvány nélküli, ittas sofőr frontálisan ütközött, Maroshévízen pedig egy autó hídfőnek csapódott, a balesetben egy utas megsérült.

Ittasan ültek volán mögé, egyiküknek jogosítványa sem volt
Ittasan ültek volán mögé, egyiküknek jogosítványa sem volt
2026. március 22., vasárnap

Ittasan ültek volán mögé, egyiküknek jogosítványa sem volt
2026. március 22., vasárnap

Kulcsfontosságú ülésre készül a PSD, napirenden a kormányból való kilépés

Hétfőn ül össze a Szociáldemokrata Párt (PSD) országos vezetősége, hogy döntsön a kormányból való esetleges kilépésről szóló belső konzultáció menetrendjéről.

Kulcsfontosságú ülésre készül a PSD, napirenden a kormányból való kilépés
Kulcsfontosságú ülésre készül a PSD, napirenden a kormányból való kilépés
2026. március 22., vasárnap

Kulcsfontosságú ülésre készül a PSD, napirenden a kormányból való kilépés
2026. március 22., vasárnap

Maros megyében nem volt mindenhol csendes az éjszaka

Egy autóbalesethez és két tűzesethez riasztották szombatról vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei tűzoltókat.

Maros megyében nem volt mindenhol csendes az éjszaka
Maros megyében nem volt mindenhol csendes az éjszaka
2026. március 22., vasárnap

Maros megyében nem volt mindenhol csendes az éjszaka
2026. március 21., szombat

Mintegy 20 hektáron ég a száraz növényzet Galócáson

Száraz növényzet gyúlt ki a Hargita megyei Galócás községben, a tűz mintegy 20 hektáros területet érint.

Mintegy 20 hektáron ég a száraz növényzet Galócáson
Mintegy 20 hektáron ég a száraz növényzet Galócáson
2026. március 21., szombat

Mintegy 20 hektáron ég a száraz növényzet Galócáson
2026. március 21., szombat

Három szivart is rejtett a Szent Miklós templom toronygömbje

A gyergyószentmiklósi Szent Miklós római katolikus templom tornyának felújítása miatt emelték le a keresztet és a toronygömböt, amiből érdekes, 1868-ban oda elhelyezett tárgyak kerültek elő. Ezek májusig a múzeumban tekinthetők meg.

Három szivart is rejtett a Szent Miklós templom toronygömbje
Három szivart is rejtett a Szent Miklós templom toronygömbje
2026. március 21., szombat

Három szivart is rejtett a Szent Miklós templom toronygömbje
2026. március 21., szombat

Eljárást indítottak egy román nővel szemben egy brit tengeralattjáró-bázisnál történt incidens kapcsán

Eljárás indult egy iráni férfi és egy román nő ellen, miután megpróbáltak bejutni az Egyesült Királyság nukleáris elrettentő rendszerének egyik kulcsfontosságú haditengerészeti támaszpontjára – jelentette szombaton a PA Media és a dpa.

Eljárást indítottak egy román nővel szemben egy brit tengeralattjáró-bázisnál történt incidens kapcsán
Eljárást indítottak egy román nővel szemben egy brit tengeralattjáró-bázisnál történt incidens kapcsán
2026. március 21., szombat

Eljárást indítottak egy román nővel szemben egy brit tengeralattjáró-bázisnál történt incidens kapcsán
