Apácai Csere János szülőfalujában halottasház lesz a játszótér mellett

Úgy tűnik, senki sem oda akarja, de Apácai Csere János szülőfalujában a polgármester mégis a történelmi központba, a játszótér mellé képzelte el a ravatalozóházat. Azt mondja, azért is, hogy a gyerekek időben megszokhassák: „a halál az élet része”.
Ravatalozó a játszótér mellett. Hogy a gyerekek szokják
Fotó: Tuchiluș Alex
A valamikor színmagyar településen még 1977-ben is 64 százalékot tett ki a magyarok, közel 27 százalékot a románok és mindössze 9 százalékot a romák aránya, 1992-re, miközben az összlakosság 2656-ról 2745 főre gyarapodott, a magyarok ennek alig valamivel több mint felét tették ki, a románok aránya nagyjából stagnált, a romáké viszont közel 22 százalékra emelkedett.
A legutóbbi (2021-es) népszámlálás hivatalosan 3275 lakost mutat ki a községben, köztük 1206 románt (39%), 937 magyart (26,6%) és 805 romát (24,5%), a felekezeti megoszlás viszont különös arányt jelez.
Az utóbbi vallás követői legalább három csoportra különíthetők el Apácán, az egyik csoport pásztora pedig nem más, mint a község polgármesteri tisztségét 2020 óta betöltő Drăgan György.
Apácán mára jóval 30 százalék alá csökkent a magyarság aránya
Fotó: Tuchiluș Alex
Ő a legutóbbi választási kampányában minden felekezet számára külön ravatalozóházat ígért, ami jól is hangzott, hiszen addig ilyen nem létezett a faluban. Győzelme után azonban
Csakhogy ez a település kellős közepén, sűrűn lakott övezetben fekszik, ráadásul egy játszótér közvetlen szomszédságában.
Adrian Ioan Veştea, Brassó Megye Tanácsánk elnöke két PNL-s polgármester között. Balról Drăgan György
Fotó: Adrian Ioan Veştea/facebook
Mivel egy ilyen létesítmény esetén a Brassó Megyei Tanács által kibocsátott építkezési engedély a szomszédok beleegyezését is kötelezővé teszi, a községházán cselt eszeltek ki: a szóban forgó, mintegy ötáras parcellából telekkönyvileg a lakóházak felől L-alakban (!) leválasztottak egy 2 méter széles, összesen 87 négyzetméteres sávot, ezáltal kiiktatva a közvetlen szomszédságot. Így
Mindezzel minapi helyszínelésünk során szembesültünk, amikor is Simon László evangélikus-lutheránus lelkész, Mészáros Gábor, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) és László István, az RMDSZ helyi szervezetének elnöke (utóbbi kettő egyben helyi tanácsos) fogadta, illetve tájékoztatta lapunkat a lelkészi hivatalban. Elvileg az egyik roma csoport képviselőjének is ott kellett volna lennie, de ő az utolsó pillanatban elállt a velünk való találkozástól, a meghívott ortodox egyháztanácsos pedig elfoglaltsága miatt nem ért oda, de később készséggel szóba állt velünk telefonon.
Eddig csak a megyei tanács elnöke tette be a lábát a játszótérre, gyerek egy sem
Fotó: Adrian Ioan Veştea/facebook
Még mielőtt a közigazgatásilag Brassó megyéhez tartozó Apácára látogattunk volna, többek között a következő kérdéseket intéztük írásban Drăgan György polgármesterhez:
Milyen célt szolgált az említett telek felosztása?
Előzetesen készíttettek-e hatástanulmányt arra vonatkozólag, hogy a majdani halottasház milyen mértékben fogja zavarni az ott élőket, a játszótéren játszó gyerekeket, bocsátották-e közvitára a tervet?
Miért ragaszkodnak ahhoz, hogy a halottasház a falu közepén legyen, hiszen az általános gyakorlat az, hogy az ilyen létesítmények a települések szélén, illetve a temetőkben kapnak helyet?
Szándékukban áll-e a tiltakozás hatására felülvizsgálni a majdani halottasház helyére vonatkozó döntésüket?
A község adófizetőinek mennyi pénzébe kerül ez a beruházás, hány vállalkozástól kértek rá árajánlatot?
Az elöljáró aláírásával ellátott válaszlevélből kiderül, a szóban forgó épület rendeltetésének halottasházzá történő megváltoztatásáról szóló határozat-tervezetet már 2024 decemberében közzétették, amivel kapcsolatosan a 2025. január 31-ig tartó határidőig senki sem nyújtott be írásban ellenvetést. Sőt,
Nem is mehetnének be, hiszen mi is zárva találtuk
Fotó: Tuchiluș Alex
A telek felparcellázásának indoklása: „egy zöldövezet kialakítása az adott területen, tuják ültetésével, amelyek növényvédő sávként is szolgálnak”, illetve „a zöldterületek egyértelműbb nyilvántartása és jobb karbantartása érdekében végeztük el ezt a telekmegosztást.” De miért lenne szükség ehhez külön telekkönyvi számra?
A helyszínen zárva találtuk a játszóteret, úgy hírlik, ez folyamatos állapot. Az elöljáró szerint
a gyászszertartások a helyi szokásoknak megfelelően télen 18, nyáron 20 órakor kezdődnek, amikor eleve senkinek sincs keresnivalója a játszótéren,
a gyerekeket meg eleve ildomosabb minél előbb hozzászoktatni a gondolathoz, miszerint a „halál az élet része.”
Ezen meglátását neves pszichológusoktól (Elisabeth Kübler-Ross, Sigmund Freud stb.) vett idézetekkel támasztja alá. Például: „a gyermekeket be kell vonni a halálról szóló beszélgetésekbe.”
Pedig jól ki lehetne használni az apácai játszóteret
Fotó: Tuchiluș Alex
Éppen ezért nem tartja furának azt sem, hogy a halottasház a falu központjában kap helyet, de a polgármesteri hivatalnak amúgy sincs máshol szabad területe. Az evangélikus egyházközségtől kérték ugyan, hogy adományozzanak számukra egy telket erre a célra a temetőjük mellett, de elutasításban részesültek.
A ravatalozóház szükségessége már 2010-ben, a fejlesztési stratégia kidolgozásakor is felvetődött, tehát nem kétséges, hogy igény van rá – magyarázza a polgármester.
Halottasház lesz az egykori fürdőépületből. A felújítás közel 120 ezer euróba kerül, a kivitelező egy frissiben létrehozott cég
Fotó: Tuchiluș Alex
Nos, ez az utolsó mondat az egyetlen, amivel a lapunknak nyilatkozók maradéktalanul egyetértenek. „A ravatalozóház létjogosultságát senki nem vitatja, kizárólag a helyét” – nyomatékosítja már az elején Simon László evangélikus lelkész is. Elmondása szerint a községvezetés valóban kért tőlük telket, de hát miből adtak volna, amikor nekik maguknak is vásárolniuk kellett, ahová a saját ravatalozójukat tervezik megépíteni – hacsak valakik most nem tesznek keresztbe azzal az indokkal, hogy kettő egymástól 200 méterre fölösleges.
A községvezetés magatartását, illetve annak a módját, ahogyan eljártak elképzelésük megvalósítása érdekében, a szomszédok telekkönyvileg történt kiiktatását felháborítónak és egyben nevetségesnek tartja. Mert valóban „kapuról kapura” végigkérdezték az embereket (egészen pontosan 350 személyt), de
A lelkészi hivatalban a helyi magyarság képviselői fogadtak
Fotó: Tuchiluș Alex
„Sok emberrel beszélgettem a téma kapcsán, magyarokkal, románokkal, sőt még pár romával is, és mindenki viccnek tartja a játszótér és lakóházak melletti helyszínt. Mert igaz ugyan, hogy a pünkösdistáknál a halotti szertartások este 6 vagy 8 órakor kezdődnek, de a másnap déli temetésig tartanak, és a gyászukat egészen hajnalig meglehetősen hangosan, hangfalakkal felerősítve fejezik ki. Ráadásul
A tiszteletes ugyanakkor úgy sejti, az emberek félnek nemtetszésüket kinyilvánítani a polgármester akaratával szemben. A helyi önkormányzati testületben pedig hiába tiltakoztak ellene az RMDSZ és az EMSZ képviselői, érveiket leseperte az asztalról a PNL-s többség, amelynek egyébként három magyar (nevű) tanácsos is tagja – ezt már Mészáros Gábor teszi hozzá. És bár nem lehet azt mondani, hogy az RMDSZ-szel úgy általában egy tálból cseresznyéznének, ebben a kérdésben összefog a két helyi szervezet.
Simon László evangélikus lelkész nevetségesnek tartja azt a módszert, ahogyan kiiktatták a szomszédokat
Fotó: Tuchiluș Alex
Mint mondja, aggályaikat elküldték Brassó Megye Tanácsának, a megyei építészeti felügyelőségnek, az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóságnak, a prefektúrának, de (részleges) választ eddig csak az utóbbitól kaptak, és a polgármester annak megvitatását sem tűzte napirendre a helyi tanácsban. Szélesebb körű tiltakozás megszervezésébe eddig azért nem kezdtek bele, mert tudták, hogy az építkezési engedély kibocsátása a szomszédok beleegyezéséhez kötött –
Azóta online aláírásgyűjtésbe kezdtek, „mostanig mintegy háromszázan látták el virtuális kézjegyükkel, ám sokan azért ódzkodnak tőle, mert a polgármester megfenyegette őket telefonon.” Továbbá újból eljuttatták a kivitelezéssel szembeni tiltakozásukat az építészeti felügyelőségnek, immáron 34, a környéken lakó aláírásával alátámasztva.
Mészáros Gábor várja az illetékes hatóságok közbelépését
Fotó: Tuchiluș Alex
László István helyi RMDSZ-elnök fontosnak tartja hangsúlyozni, a polgármester már legalább öt éve tud az evangélikus egyházközség azon szándékáról, hogy ravatalozót építene saját hívei számára, tehát biztosra veheti, hogy a központba tervezettet az eme felekezethez tartozók nem fogják használni. Az általa kiszemelt helyszín – a felsoroltakon kívül – azért is rossz választás, mert
László István szerint a polgármester másként járt volna el, ha valóban közravatalozót szeretett volna
Fotó: Tuchiluș Alex
„Ha a polgármester valóban egy minden felekezetet kiszolgáló közravatalozót szeretett volna, akkor tárgyalóasztalhoz hívta volna ezek képviselőit, hogy közösen találjanak megoldást – világít rá a lényegre. Ám
Aki meg tud róla, az ellene van. Az ortodoxok is azt mondták, mihelyt lesz rá anyagi forrásukra, ők is saját ravatalozót akarnak a temetőjükben.”
Ezt később Mureșan Florin, az ortodox egyháztanács tagja is megerősítette telefonon a Székelyhonnak. Azzal ő is egyetért, hogy ettől függetlenül a falunak szüksége van ravatalozóházra, de a központi helyszínt erre egyáltalán nem tartja sem alkalmasnak, sem megfelelőnek, szerinte a pünkösdistákénak is a temetőjükben lenne a helye.
Az evangélikus-lutheránus egyházközség telket vásárolt ravatalozóház építése céljából
Fotó: Tuchiluș Alex
Márpedig népakarat ide vagy oda, a Malom utcai ingatlan felújítása, illetve halottasházzá történő átalakítása már javában zajlik,
Addig nincs mit tenni, mint gyűjteni az aláírásokat, várni az illetékes szervek válaszaira, amit azért egy kormányzati közbelépéssel (ha már az RMDSZ is tagja), parlamenti felszólalással (ha már ott ül az EMSZ képviselője) meg lehetne sürgetni.
Drăgan György polgármester levelében az is benne van, hogy elvileg nyitottak a közösséggel való párbeszédre, és mivel az épület tervezésekor számoltak azzal, hogy esetleg egyéb szerepet is betölthet, nincs kizárva, hogy később nem kap esetleg más rendeltetést, ha azt a körülmények úgy indokolják – talán még ebbe lehetne kapaszkodni. És a józanészbe.
Az ortodoxok is külön ravatalozót terveznek maguknak a temetőjükben
Fotó: Tuchiluș Alex
Senki sem érti, hogy a pünkösdisták ravatalozója miért a központban, és nem a falu szélén lévő temetőjükben kap helyet
Fotó: Tuchiluș Alex
Az unitáriusok Rómája – így emlegették régen Bölönt, amelynek vártemplomáról a Nemzet útja vezetője az állítja, hogy korábban ortodox volt. Mihai Tîrnoveanut történelemhamisítással vádolják és panaszt tesznek ellene a diszkriminációellenes tanácsnál.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) április 6. és 9. között több mint ezer gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket, és megközelítőleg 3,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat.
Részvételre buzdítja a határon túli magyarokat az országgyűlési választásokon Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.
Leszállították azt a 14,5 millió lejes Da Vinci robotsebészeti eszközt a csíkszeredai kórházba, amellyel a jövőben minimális beavatkozással és nagyobb precizitással végezhetnek elsősorban onkológiai műtéteket. A gépeket a sajtónak is megmutatták.
A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők.
A munkaügyi felügyelőség több mint 7 millió lejre rótt ki bírságokat néhány nap alatt, és közel 500 feketén dolgozó személyt azonosított – hívta fel a figyelmet csütörtökön a munkaügyi miniszter.
A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) pénteken Dani Kinga Emléknapot szervez a Domb utcai mozgásparkban. Az esemény célja a kiváló sepsiszentgyörgyi sportoló emlékének megerősítése, valamint a játszótér kellemesebbé tétele.
Visszatért a tél április közepén a hegyvidéki térségekbe: csütörtökön vékony hóréteg rakódott le Hargitafürdőn és a Madarasi Hargitán is: a webkamerák felvételei havas tájat mutatnak a szeszélyes áprilisi időjárás következtében.
Lezárult a próbaérettségi dolgozatainak javítása, és az eredményeket továbbították a tanfelügyelőségeknek, illetve az iskoláknak – tájékoztatott csütörtökön az oktatási minisztérium.
Afrikai sertéspestis jelenlétét igazolták egy elhullott vaddisznóban a „Gödrös” nevű területen – tájékoztatták a sertéstartó gazdákat az illetékes hatóságok.
szóljon hozzá!