Apácai Csere János szülőfalujában halottasház lesz a játszótér mellett Úgy tűnik, senki sem oda akarja, de Apácai Csere János szülőfalujában a polgármester mégis a történelmi központba, a játszótér mellé képzelte el a ravatalozóházat. Azt mondja, azért is, hogy a gyerekek időben megszokhassák: „a halál az élet része”. Kocsis Károly 2026. április 10., 07:522026. április 10., 07:52

A valamikor színmagyar településen még 1977-ben is 64 százalékot tett ki a magyarok, közel 27 százalékot a románok és mindössze 9 százalékot a romák aránya, 1992-re, miközben az összlakosság 2656-ról 2745 főre gyarapodott, a magyarok ennek alig valamivel több mint felét tették ki, a románok aránya nagyjából stagnált, a romáké viszont közel 22 százalékra emelkedett. A legutóbbi (2021-es) népszámlálás hivatalosan 3275 lakost mutat ki a községben, köztük 1206 románt (39%), 937 magyart (26,6%) és 805 romát (24,5%), a felekezeti megoszlás viszont különös arányt jelez.

Az ortodoxok kétszázan sincsenek, az evangélikusok 893-an, a többi pünkösdista.

Az utóbbi vallás követői legalább három csoportra különíthetők el Apácán, az egyik csoport pásztora pedig nem más, mint a község polgármesteri tisztségét 2020 óta betöltő Drăgan György.

Szomszéd a semmiből Ő a legutóbbi választási kampányában minden felekezet számára külön ravatalozóházat ígért, ami jól is hangzott, hiszen addig ilyen nem létezett a faluban. Győzelme után azonban

már csak egyetlen halottasházról esett szó, a polgármester az egykori közfürdő épületét szemelte ki erre a célra, ahová a helyi magyarság turisztikai irodát képzelt el.

Csakhogy ez a település kellős közepén, sűrűn lakott övezetben fekszik, ráadásul egy játszótér közvetlen szomszédságában.

Adrian Ioan Veştea, Brassó Megye Tanácsánk elnöke két PNL-s polgármester között. Balról Drăgan György Fotó: Adrian Ioan Veştea/facebook

Mivel egy ilyen létesítmény esetén a Brassó Megyei Tanács által kibocsátott építkezési engedély a szomszédok beleegyezését is kötelezővé teszi, a községházán cselt eszeltek ki: a szóban forgó, mintegy ötáras parcellából telekkönyvileg a lakóházak felől L-alakban (!) leválasztottak egy 2 méter széles, összesen 87 négyzetméteres sávot, ezáltal kiiktatva a közvetlen szomszédságot. Így

nem maradt, akitől beleegyezést kérni, ugyanis a másik két oldalról játszótér, illetve utca övezi.

Mindezzel minapi helyszínelésünk során szembesültünk, amikor is Simon László evangélikus-lutheránus lelkész, Mészáros Gábor, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) és László István, az RMDSZ helyi szervezetének elnöke (utóbbi kettő egyben helyi tanácsos) fogadta, illetve tájékoztatta lapunkat a lelkészi hivatalban. Elvileg az egyik roma csoport képviselőjének is ott kellett volna lennie, de ő az utolsó pillanatban elállt a velünk való találkozástól, a meghívott ortodox egyháztanácsos pedig elfoglaltsága miatt nem ért oda, de később készséggel szóba állt velünk telefonon.

Mint mond a polgármester? Még mielőtt a közigazgatásilag Brassó megyéhez tartozó Apácára látogattunk volna, többek között a következő kérdéseket intéztük írásban Drăgan György polgármesterhez: Milyen célt szolgált az említett telek felosztása? Előzetesen készíttettek-e hatástanulmányt arra vonatkozólag, hogy a majdani halottasház milyen mértékben fogja zavarni az ott élőket, a játszótéren játszó gyerekeket, bocsátották-e közvitára a tervet? Miért ragaszkodnak ahhoz, hogy a halottasház a falu közepén legyen, hiszen az általános gyakorlat az, hogy az ilyen létesítmények a települések szélén, illetve a temetőkben kapnak helyet? Szándékukban áll-e a tiltakozás hatására felülvizsgálni a majdani halottasház helyére vonatkozó döntésüket? A község adófizetőinek mennyi pénzébe kerül ez a beruházás, hány vállalkozástól kértek rá árajánlatot? Az elöljáró aláírásával ellátott válaszlevélből kiderül, a szóban forgó épület rendeltetésének halottasházzá történő megváltoztatásáról szóló határozat-tervezetet már 2024 decemberében közzétették, amivel kapcsolatosan a 2025. január 31-ig tartó határidőig senki sem nyújtott be írásban ellenvetést. Sőt,

kapuról kapura járva kérték ki a lakók véleményét és mindenki támogatta a tervet.

A telek felparcellázásának indoklása: „egy zöldövezet kialakítása az adott területen, tuják ültetésével, amelyek növényvédő sávként is szolgálnak”, illetve „a zöldterületek egyértelműbb nyilvántartása és jobb karbantartása érdekében végeztük el ezt a telekmegosztást.” De miért lenne szükség ehhez külön telekkönyvi számra? A helyszínen zárva találtuk a játszóteret, úgy hírlik, ez folyamatos állapot. Az elöljáró szerint a gyászszertartások a helyi szokásoknak megfelelően télen 18, nyáron 20 órakor kezdődnek, amikor eleve senkinek sincs keresnivalója a játszótéren,

a gyerekeket meg eleve ildomosabb minél előbb hozzászoktatni a gondolathoz, miszerint a „halál az élet része.” Ezen meglátását neves pszichológusoktól (Elisabeth Kübler-Ross, Sigmund Freud stb.) vett idézetekkel támasztja alá. Például: „a gyermekeket be kell vonni a halálról szóló beszélgetésekbe.”

Éppen ezért nem tartja furának azt sem, hogy a halottasház a falu központjában kap helyet, de a polgármesteri hivatalnak amúgy sincs máshol szabad területe. Az evangélikus egyházközségtől kérték ugyan, hogy adományozzanak számukra egy telket erre a célra a temetőjük mellett, de elutasításban részesültek.

A beruházás 585.324 lejébe kerül az adófizetőknek, a kivitelezésre bárki jelentkezhetett az elektronikus közbeszerzési rendszeren (SEAP) keresztül, minden felekezet használhatja majd.

A ravatalozóház szükségessége már 2010-ben, a fejlesztési stratégia kidolgozásakor is felvetődött, tehát nem kétséges, hogy igény van rá – magyarázza a polgármester.

Halottasház lesz az egykori fürdőépületből. A felújítás közel 120 ezer euróba kerül, a kivitelező egy frissiben létrehozott cég Fotó: Tuchiluș Alex

Nem a létjogosultságát vitatják Nos, ez az utolsó mondat az egyetlen, amivel a lapunknak nyilatkozók maradéktalanul egyetértenek. „A ravatalozóház létjogosultságát senki nem vitatja, kizárólag a helyét” – nyomatékosítja már az elején Simon László evangélikus lelkész is. Elmondása szerint a községvezetés valóban kért tőlük telket, de hát miből adtak volna, amikor nekik maguknak is vásárolniuk kellett, ahová a saját ravatalozójukat tervezik megépíteni – hacsak valakik most nem tesznek keresztbe azzal az indokkal, hogy kettő egymástól 200 méterre fölösleges.

A polgármester úgy képzelte el, hogy a mi temetőnk mellé, a mi földünkre húzza fel az egész községet kiszolgálót, és a működtetését a nyakunkba varrja. Ebbe mi természetesen nem mentünk bele.”

A községvezetés magatartását, illetve annak a módját, ahogyan eljártak elképzelésük megvalósítása érdekében, a szomszédok telekkönyvileg történt kiiktatását felháborítónak és egyben nevetségesnek tartja. Mert valóban „kapuról kapura” végigkérdezték az embereket (egészen pontosan 350 személyt), de

a feltett kérdésben csak az szerepelt, akarnak-e halottasházat a faluban, annak helyéről egy szó sem esett.

„Sok emberrel beszélgettem a téma kapcsán, magyarokkal, románokkal, sőt még pár romával is, és mindenki viccnek tartja a játszótér és lakóházak melletti helyszínt. Mert igaz ugyan, hogy a pünkösdistáknál a halotti szertartások este 6 vagy 8 órakor kezdődnek, de a másnap déli temetésig tartanak, és a gyászukat egészen hajnalig meglehetősen hangosan, hangfalakkal felerősítve fejezik ki. Ráadásul

minden egyes alkalommal az egész falun át kell majd kísérniük a halottjukat a központtól mintegy 1,2 kilométerre eső temetőjükig, felbolygatva a tősgyökeres apácaiak hétköznapjait.”

Az emberek félnek tiltakozni A tiszteletes ugyanakkor úgy sejti, az emberek félnek nemtetszésüket kinyilvánítani a polgármester akaratával szemben. A helyi önkormányzati testületben pedig hiába tiltakoztak ellene az RMDSZ és az EMSZ képviselői, érveiket leseperte az asztalról a PNL-s többség, amelynek egyébként három magyar (nevű) tanácsos is tagja – ezt már Mészáros Gábor teszi hozzá. És bár nem lehet azt mondani, hogy az RMDSZ-szel úgy általában egy tálból cseresznyéznének, ebben a kérdésben összefog a két helyi szervezet.

Mint mondja, aggályaikat elküldték Brassó Megye Tanácsának, a megyei építészeti felügyelőségnek, az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóságnak, a prefektúrának, de (részleges) választ eddig csak az utóbbitól kaptak, és a polgármester annak megvitatását sem tűzte napirendre a helyi tanácsban. Szélesebb körű tiltakozás megszervezésébe eddig azért nem kezdtek bele, mert tudták, hogy az építkezési engedély kibocsátása a szomszédok beleegyezéséhez kötött –

csak most, hogy az egykori, nagyjából alig 100 négyzetméteres fürdőház átalakítása elkezdődött, derült ki számukra, hogy a szomszédokat időközben telekkönyvi trükkel eltüntették.

Azóta online aláírásgyűjtésbe kezdtek, „mostanig mintegy háromszázan látták el virtuális kézjegyükkel, ám sokan azért ódzkodnak tőle, mert a polgármester megfenyegette őket telefonon.” Továbbá újból eljuttatták a kivitelezéssel szembeni tiltakozásukat az építészeti felügyelőségnek, immáron 34, a környéken lakó aláírásával alátámasztva.

László István helyi RMDSZ-elnök fontosnak tartja hangsúlyozni, a polgármester már legalább öt éve tud az evangélikus egyházközség azon szándékáról, hogy ravatalozót építene saját hívei számára, tehát biztosra veheti, hogy a központba tervezettet az eme felekezethez tartozók nem fogják használni. Az általa kiszemelt helyszín – a felsoroltakon kívül – azért is rossz választás, mert

a falu legszűkebb utcájában található, nincsenek parkolóhelyek, a bejárata előtt folydogáló Dögös-patakon csak keskeny hidacska vezet át, így minden temetés gyakorlatilag teljes forgalomkorlátozással járna.

Valójában milyen célt szolgál? „Ha a polgármester valóban egy minden felekezetet kiszolgáló közravatalozót szeretett volna, akkor tárgyalóasztalhoz hívta volna ezek képviselőit, hogy közösen találjanak megoldást – világít rá a lényegre. Ám

a tervéről még a romák 99 százaléka sem sejtett semmit, és a legtöbben most sem tudják, hol kell majd elsiratniuk a halottjaikat.

Aki meg tud róla, az ellene van. Az ortodoxok is azt mondták, mihelyt lesz rá anyagi forrásukra, ők is saját ravatalozót akarnak a temetőjükben.” Ezt később Mureșan Florin, az ortodox egyháztanács tagja is megerősítette telefonon a Székelyhonnak. Azzal ő is egyetért, hogy ettől függetlenül a falunak szüksége van ravatalozóházra, de a központi helyszínt erre egyáltalán nem tartja sem alkalmasnak, sem megfelelőnek, szerinte a pünkösdistákénak is a temetőjükben lenne a helye.

Márpedig népakarat ide vagy oda, a Malom utcai ingatlan felújítása, illetve halottasházzá történő átalakítása már javában zajlik,

a kifüggesztett tábla szerint a tavaly április végén létrehozott kft.-nek június 10-ig kell befejeznie a munkálatokat.

Addig nincs mit tenni, mint gyűjteni az aláírásokat, várni az illetékes szervek válaszaira, amit azért egy kormányzati közbelépéssel (ha már az RMDSZ is tagja), parlamenti felszólalással (ha már ott ül az EMSZ képviselője) meg lehetne sürgetni. Drăgan György polgármester levelében az is benne van, hogy elvileg nyitottak a közösséggel való párbeszédre, és mivel az épület tervezésekor számoltak azzal, hogy esetleg egyéb szerepet is betölthet, nincs kizárva, hogy később nem kap esetleg más rendeltetést, ha azt a körülmények úgy indokolják – talán még ebbe lehetne kapaszkodni. És a józanészbe.

