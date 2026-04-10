Két betörés elkövetőjét is sikerült azonosítaniuk a rendőröknek

Két lopási ügyet is felgöngyölített a Kovászna megyei rendőrség, az elkövetők őrizetben várják a hatóságok további döntését.

A sepsiszentgyörgyi lopást még március 12-én jelentette a rendőrségnek egy férfi. Az előzetes vizsgálatok szerint

ismeretlen tettesek hatoltak be egy nyolcadik emeleti kézműves-műhelybe és onnan több szerszámot loptak el mintegy 1000 lejes kárt okozva.

A bűnügyi nyomozás során sikerült a tolvaj nyomára akadni: egy 47 éves férfi lett a fő gyanúsított, aki már korábbi hasonló bűnögyek miatt is el volt ítélve, és szerepelt a rendőrségi nyilvántartásban. Az illetőt őrizetbe vették, majd 30 napos előzetes letartóztatásba került. Minősített lopás miatt folyik eljárás ellene.

Hirdetés

A bodzafordulói rendőrségnek április 5-én jelentette egy helyi lakos, hogy különböző tárgyak hiányoznak a lakásából, a kár mintegy 1900 lejre rúg. Az ügyészi felügyelettel folytatott nyomozás során sikerült az elkövetők nyomára bukkanni, és a tett körülményeit tisztázni: ezek szerint április 5-én este a ház tulajdonosának távollétét kihasználva