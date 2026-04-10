A kórusmuzsika ünnepe Kézdivásárhelyen

Tavaly a templomi énekkarok találkozóján tíz kórus lépett fel

Fotó: Deszke Kriszta

Az elsőt 1995-ben hozták tető alá, egy évvel azt követően, hogy a mostani társszervezője, a Pro Cantus Egyesület, illetve kamrakórus létrejött. Pénteken és szombaton Kézdivásárhelyen tartják a Felsőháromszéki Kórusfesztivál 29. kiadását.

Kocsis Károly

2026. április 10., 08:302026. április 10., 08:30

Április 10–11-én a kézdivásárhely-kantai Szentháromság-templom ad otthont a XXIX. Felsőháromszéki Kórusfesztiválnak. A kétnapos rendezvényt a 32 éve alapított Pro Cantus Egyesület és a házigazda római katolikus plébánia közösen szervezi.

A rendezvényt április pénteken 18 órakor a kamarakórusok műsora indítja. A közönséget a Cantus (karnagy: Fórika Balázs), továbbá a kovásznai Pastorala (Szántó Kinga), a sepsiszentgyörgyi Pro Musica (Sipos Zoltán) és az ugyancsak megyeszékhelyi Vox Humana (Szilágyi Zsolt Herbert) várja.

Fórika Balázs karnagy és az idén 25 éves Cantus kamarakórus Galéria

Fórika Balázs karnagy és az idén 25 éves Cantus kamarakórus

Fotó: Dénes Botond

Szombaton 10 órakor kezdődik a templomi énekkarok találkozója. A fellépések sorát a helyszínül szolgáló templom Fórika Balázs által vezényelt kórusa indítja, majd a kézdiszentléleki Szakács Antal Vegyeskar (karnagy Dávid István), a kézdialmási, nyujtódi (mindkettő karnagya Klára József), ozsdolai (Vajda Alpár), gelencei (Kosztándi Botond) és csernátoni (Lukács Mihály) katolikus egyházközségek énekkarai következnek.

A kézdivásárhelyi Boldog Özséb római katolikus templomból gyerek és felnőtt dalkör érkezik Gergely Gábor irányításával, de a reformátusok és képviseltetik magukat a Hálaadás Református Dalárda és a Maassluis Nyugdíjasklub Rozmaring kórusa (mindkettő karnagy Hodor Tamás) révén.

Amint azt Fórika Balázstól, szervező egyesület vezetőjétől megtudtuk, a fesztivál idén is közös daltanulással zárul, amelynek eredményeként valamennyi résztvevő együtt énekeli majd Bárdos Lajos Vexilla Regis című művét.

Minden érdeklődőt és zenekedvelőt szeretettel várnak, és egyben arra kérik őket, hogy időben foglalják el a templom hátsó soraiban kijelölt helyeiket, hogy az előadásokat zavartalanul élvezhesse mindenki.

Háromszék Kézdivásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 10., péntek

Két betörés elkövetőjét is sikerült azonosítaniuk a rendőröknek

Két lopási ügyet is felgöngyölített a Kovászna megyei rendőrség, az elkövetők őrizetben várják a hatóságok további döntését.

2026. április 09., csütörtök

Kifogásolható és rosszul tárolt élelmiszerek miatt közel 4 millió lej értékben bírságolt a fogyasztóvédelem

Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) április 6. és 9. között több mint ezer gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket, és megközelítőleg 3,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat.

Semjén Zsolt: szükség van minden magyar kiállására

Részvételre buzdítja a határon túli magyarokat az országgyűlési választásokon Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

2026. április 09., csütörtök

Új korszak kezdődik: megérkezett a Da Vinci robot a csíkszeredai kórházba

Leszállították azt a 14,5 millió lejes Da Vinci robotsebészeti eszközt a csíkszeredai kórházba, amellyel a jövőben minimális beavatkozással és nagyobb precizitással végezhetnek elsősorban onkológiai műtéteket. A gépeket a sajtónak is megmutatták.

Megélhetésükért aggódnak, a politikusok segítségét kérték a vegyipari kombinát alkalmazottai

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők.

Közel 500, feketén foglalkoztatott alkalmazottat azonosított a munkaügy

A munkaügyi felügyelőség több mint 7 millió lejre rótt ki bírságokat néhány nap alatt, és közel 500 feketén dolgozó személyt azonosított – hívta fel a figyelmet csütörtökön a munkaügyi miniszter.

Dani Kinga emléknapot szervez a Háromszéki Közösségi Alapítvány

A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) pénteken Dani Kinga Emléknapot szervez a Domb utcai mozgásparkban. Az esemény célja a kiváló sepsiszentgyörgyi sportoló emlékének megerősítése, valamint a játszótér kellemesebbé tétele.

Áprilisi tél: hóréteg alakult ki a magasabban fekvő régiókban

Visszatért a tél április közepén a hegyvidéki térségekbe: csütörtökön vékony hóréteg rakódott le Hargitafürdőn és a Madarasi Hargitán is: a webkamerák felvételei havas tájat mutatnak a szeszélyes áprilisi időjárás következtében.

Próbaérettségi: javultak az eredmények tavalyhoz képest

Lezárult a próbaérettségi dolgozatainak javítása, és az eredményeket továbbították a tanfelügyelőségeknek, illetve az iskoláknak – tájékoztatott csütörtökön az oktatási minisztérium.

