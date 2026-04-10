A kórusmuzsika ünnepe Kézdivásárhelyen

Tavaly a templomi énekkarok találkozóján tíz kórus lépett fel
Fotó: Deszke Kriszta
Az elsőt 1995-ben hozták tető alá, egy évvel azt követően, hogy a mostani társszervezője, a Pro Cantus Egyesület, illetve kamrakórus létrejött. Pénteken és szombaton Kézdivásárhelyen tartják a Felsőháromszéki Kórusfesztivál 29. kiadását.
Április 10–11-én a kézdivásárhely-kantai Szentháromság-templom ad otthont a XXIX. Felsőháromszéki Kórusfesztiválnak. A kétnapos rendezvényt a 32 éve alapított Pro Cantus Egyesület és a házigazda római katolikus plébánia közösen szervezi.
A rendezvényt április pénteken 18 órakor a kamarakórusok műsora indítja. A közönséget a Cantus (karnagy: Fórika Balázs), továbbá a kovásznai Pastorala (Szántó Kinga), a sepsiszentgyörgyi Pro Musica (Sipos Zoltán) és az ugyancsak megyeszékhelyi Vox Humana (Szilágyi Zsolt Herbert) várja.
Fórika Balázs karnagy és az idén 25 éves Cantus kamarakórus
Fotó: Dénes Botond
Szombaton 10 órakor kezdődik a templomi énekkarok találkozója. A fellépések sorát a helyszínül szolgáló templom Fórika Balázs által vezényelt kórusa indítja, majd a kézdiszentléleki Szakács Antal Vegyeskar (karnagy Dávid István), a kézdialmási, nyujtódi (mindkettő karnagya Klára József), ozsdolai (Vajda Alpár), gelencei (Kosztándi Botond) és csernátoni (Lukács Mihály) katolikus egyházközségek énekkarai következnek.
A kézdivásárhelyi Boldog Özséb római katolikus templomból gyerek és felnőtt dalkör érkezik Gergely Gábor irányításával, de a reformátusok és képviseltetik magukat a Hálaadás Református Dalárda és a Maassluis Nyugdíjasklub Rozmaring kórusa (mindkettő karnagy Hodor Tamás) révén.
Amint azt Fórika Balázstól, szervező egyesület vezetőjétől megtudtuk, a fesztivál idén is közös daltanulással zárul, amelynek eredményeként valamennyi résztvevő együtt énekeli majd Bárdos Lajos Vexilla Regis című művét.
Minden érdeklődőt és zenekedvelőt szeretettel várnak, és egyben arra kérik őket, hogy időben foglalják el a templom hátsó soraiban kijelölt helyeiket, hogy az előadásokat zavartalanul élvezhesse mindenki.
