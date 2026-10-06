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Állatösszeírás: visszaszorulóban a fejőstehén-tartás

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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A naplementében hazajáró csorda látványa egyre ritkább falukép lesz a jövőben Hargita megyében – az éves állatösszeírás adatai szerint csökken a fejőstehenek száma a mezőgazdaságban. A szarvasmarha-állomány azonban nem zsugorodik.

Széchely István

2026. október 06., 09:332026. október 06., 09:33

Visszaszorulóban van a tejelőszarvasmarha-tartás Hargita megyében, a fejőstehenek helyét a húsmarhák veszik át a gazdaságokban, legalábbis ez a tendencia rajzolódik ki az idei állatösszeírás adataiból.

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Az viszont jó hír, hogy a szarvasmarhaállomány nem csökkent, sőt, egy kis növekedés is tapasztalható.

Mintegy 98 000 szarvasmarhát tartanak a Hargita megyei gazdaságokban, derül ki az állatösszeírás adataiból

– amelyekről István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője számolt be a Székelyhonnak.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A szarvasmarha-állományban korábban több volt a fejőstehén, nagyjából 60 százalékos arányú volt a tejtermelésre tartott állatok aránya, a húsmarháké pedig 40. Ez azonban mára szinte 50-50 százalékra módosult, azaz

jól láthatóan növekszik a húsmarha-állomány, a tejtermelő fajták tartása pedig visszaszorulóban van.

„Ahhoz képest, hogy milyen nehéz év ez, hogy milyen a tej ára, hogy mennyi baj van mindenhol, a szarvasmarha-állomány nem csökkent, és ez jó. De az állomány összetétele nagyon változik már, mindjárt fele-fele lesz az arány.

Pirostarka helyett feketetarka. A fejőstehenek helyét egyre inkább a húsmarhák veszik át Hargita megyében Galéria

Pirostarka helyett feketetarka. A fejőstehenek helyét egyre inkább a húsmarhák veszik át Hargita megyében

Fotó: Olti Angyalka

Jó a húsmarha is, de azért ezeket a legelőket, a szénát, a minőségi tejet, amit mi elő tudtunk állítani, kár volna veszni hagyni.

De úgy tűnik, hogy beállunk mi is a sorba, elkezdjük termeszteni a silókukoricát, megvesszük a feketetarkákat, berakjuk az istállóba s annyi.

Idézet
Lassan kimaradnak a hazajáró csordák is a faluképből”

– sajnálkozott az új tendencia miatt a megyei főállatorvos. Kérdésünkre megerősítette, ez a legfontosabb változás a megyei adatokban – összességében a szarvasmarhatartó gazdaságok száma csökken, de az állomány növekszik.

• Fotó: Kozán István Galéria

Fotó: Kozán István

A lovak számát tekintve ismét az elsők között van Hargita megye

A lovak száma ingadozást mutatott az elmúlt években, korábban 12 000 is volt, majd 10 000-re csökkent az állomány, most pedig ismét növekszik.

Nagyjából 11 000 lovat tartanak Hargita megyében, ezzel ismét az elsők közé került a megye országszerte.

Enyhén nőtt a sportlovak száma is, de ez alapvetően nem tudja lényegesen befolyásolni az állomány méretét, olyan kevés van belőlük. A haszonállatként tartott lovak teszik ki az állomány jelentős többségét,

hegyvidéki megye lévén még sok helyen használják még őket, a ló még mindig megoldást jelent ott, ahol gépekkel, gépkocsikkal nehéz járni

– mondta István Róbert.

Hargita megye sosem tartozott a nagy sertéstartó megyék közé, és az állatösszeírás adatai szerint ez idén sem változott. Nagyjából 24 000-es a sertésállomány, akárcsak az elmúlt években.

• Fotó: Kozán István Galéria

Fotó: Kozán István

A kecskeállomány egyedszáma sem módosult számottevő mértékben, 12-13 ezer egyedet tartanak a megyében, akárcsak korábban

– tájékoztatott a megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője.

A juhállomány stabil, a piac nem – a korlátozások feloldására várnak

Legnagyobb számban juhokat tartanak a megyében, összesen kicsivel több, mint 200 000-et. Lényeges változás a juhok számában sem történt. Ami nagy változás tavalyhoz képest, az, hogy a kiskérődző-pestis és a juhhimlő miatt exporttilalom sújtja az országot, így

nem értékesíthetők az exportra nevelt állatok, és az országon belül is korlátozások vannak érvényben.

• Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

Hargita megye is az érintett megyék közé tartozik, de nem a kórokozó megjelenése miatt, hanem egy Brassó megyei, szászfehéregyházi kiskérődzőpestis-góc miatt, amit augusztus elején igazoltak, és a megyehatár közelsége miatt Hargita megyét is kiegészítő korlátozási területté nyilvánították. Ezt viszont napokon belül feloldják.

„Várjuk már október 12-ét, hogy végre Hargita megye is kerüljön ki a korlátozási zónából.

Idézet
Amikor feloldják a korlátozást, akkor más vágóhidakra, begyűjtőpontokra, más megyékbe lehet már vinni az élő állatokat”

– ismertette a háromhónapos korlátozás feloldásának a hasznát.

• Fotó: Pál Árpád Galéria

Fotó: Pál Árpád

A hónap első felében – ahogyan arról a főhatóság elnöke bejelentést tett korábban – elkezdődik országszerte a juhok beoltása, így ha minden jól alakul, újraindulhat az export is – mondta István Róbert. A kiskérődző-pestis ellen a begyűjtőközpontokban fogják csak oltani az állatokat, majd a karanténoztatás után kezdődhet meg a kivitelük az arab országokba. A juhhimlő elleni oltásokat viszont országszerte minden megyében beadják majd az állatoknak – tájékoztatott a megyei főállatorvos.

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