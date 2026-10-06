Állatösszeírás: visszaszorulóban a fejőstehén-tartás

Fotó: Borbély Fanni
A naplementében hazajáró csorda látványa egyre ritkább falukép lesz a jövőben Hargita megyében – az éves állatösszeírás adatai szerint csökken a fejőstehenek száma a mezőgazdaságban. A szarvasmarha-állomány azonban nem zsugorodik.
Visszaszorulóban van a tejelőszarvasmarha-tartás Hargita megyében, a fejőstehenek helyét a húsmarhák veszik át a gazdaságokban, legalábbis ez a tendencia rajzolódik ki az idei állatösszeírás adataiból.
Az viszont jó hír, hogy a szarvasmarhaállomány nem csökkent, sőt, egy kis növekedés is tapasztalható.
– amelyekről István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője számolt be a Székelyhonnak.
Fotó: Haáz Vince
A szarvasmarha-állományban korábban több volt a fejőstehén, nagyjából 60 százalékos arányú volt a tejtermelésre tartott állatok aránya, a húsmarháké pedig 40. Ez azonban mára szinte 50-50 százalékra módosult, azaz
„Ahhoz képest, hogy milyen nehéz év ez, hogy milyen a tej ára, hogy mennyi baj van mindenhol, a szarvasmarha-állomány nem csökkent, és ez jó. De az állomány összetétele nagyon változik már, mindjárt fele-fele lesz az arány.
Pirostarka helyett feketetarka. A fejőstehenek helyét egyre inkább a húsmarhák veszik át Hargita megyében
Fotó: Olti Angyalka
De úgy tűnik, hogy beállunk mi is a sorba, elkezdjük termeszteni a silókukoricát, megvesszük a feketetarkákat, berakjuk az istállóba s annyi.
– sajnálkozott az új tendencia miatt a megyei főállatorvos. Kérdésünkre megerősítette, ez a legfontosabb változás a megyei adatokban – összességében a szarvasmarhatartó gazdaságok száma csökken, de az állomány növekszik.
Fotó: Kozán István
A lovak száma ingadozást mutatott az elmúlt években, korábban 12 000 is volt, majd 10 000-re csökkent az állomány, most pedig ismét növekszik.
Enyhén nőtt a sportlovak száma is, de ez alapvetően nem tudja lényegesen befolyásolni az állomány méretét, olyan kevés van belőlük. A haszonállatként tartott lovak teszik ki az állomány jelentős többségét,
– mondta István Róbert.
Hargita megye sosem tartozott a nagy sertéstartó megyék közé, és az állatösszeírás adatai szerint ez idén sem változott. Nagyjából 24 000-es a sertésállomány, akárcsak az elmúlt években.
Fotó: Kozán István
– tájékoztatott a megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője.
Legnagyobb számban juhokat tartanak a megyében, összesen kicsivel több, mint 200 000-et. Lényeges változás a juhok számában sem történt. Ami nagy változás tavalyhoz képest, az, hogy a kiskérődző-pestis és a juhhimlő miatt exporttilalom sújtja az országot, így
Fotó: Orbán Orsolya
Hargita megye is az érintett megyék közé tartozik, de nem a kórokozó megjelenése miatt, hanem egy Brassó megyei, szászfehéregyházi kiskérődzőpestis-góc miatt, amit augusztus elején igazoltak, és a megyehatár közelsége miatt Hargita megyét is kiegészítő korlátozási területté nyilvánították. Ezt viszont napokon belül feloldják.
„Várjuk már október 12-ét, hogy végre Hargita megye is kerüljön ki a korlátozási zónából.
– ismertette a háromhónapos korlátozás feloldásának a hasznát.
Fotó: Pál Árpád
A hónap első felében – ahogyan arról a főhatóság elnöke bejelentést tett korábban – elkezdődik országszerte a juhok beoltása, így ha minden jól alakul, újraindulhat az export is – mondta István Róbert. A kiskérődző-pestis ellen a begyűjtőközpontokban fogják csak oltani az állatokat, majd a karanténoztatás után kezdődhet meg a kivitelük az arab országokba. A juhhimlő elleni oltásokat viszont országszerte minden megyében beadják majd az állatoknak – tájékoztatott a megyei főállatorvos.
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