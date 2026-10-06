Állatösszeírás: visszaszorulóban a fejőstehén-tartás

A naplementében hazajáró csorda látványa egyre ritkább falukép lesz a jövőben Hargita megyében – az éves állatösszeírás adatai szerint csökken a fejőstehenek száma a mezőgazdaságban. A szarvasmarha-állomány azonban nem zsugorodik.

Széchely István 2026. október 06., 09:332026. október 06., 09:33

Visszaszorulóban van a tejelőszarvasmarha-tartás Hargita megyében, a fejőstehenek helyét a húsmarhák veszik át a gazdaságokban, legalábbis ez a tendencia rajzolódik ki az idei állatösszeírás adataiból. Hirdetés Az viszont jó hír, hogy a szarvasmarhaállomány nem csökkent, sőt, egy kis növekedés is tapasztalható.

Mintegy 98 000 szarvasmarhát tartanak a Hargita megyei gazdaságokban, derül ki az állatösszeírás adataiból

– amelyekről István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője számolt be a Székelyhonnak.

Fotó: Haáz Vince

A szarvasmarha-állományban korábban több volt a fejőstehén, nagyjából 60 százalékos arányú volt a tejtermelésre tartott állatok aránya, a húsmarháké pedig 40. Ez azonban mára szinte 50-50 százalékra módosult, azaz

jól láthatóan növekszik a húsmarha-állomány, a tejtermelő fajták tartása pedig visszaszorulóban van.

„Ahhoz képest, hogy milyen nehéz év ez, hogy milyen a tej ára, hogy mennyi baj van mindenhol, a szarvasmarha-állomány nem csökkent, és ez jó. De az állomány összetétele nagyon változik már, mindjárt fele-fele lesz az arány.

Pirostarka helyett feketetarka. A fejőstehenek helyét egyre inkább a húsmarhák veszik át Hargita megyében Fotó: Olti Angyalka

Jó a húsmarha is, de azért ezeket a legelőket, a szénát, a minőségi tejet, amit mi elő tudtunk állítani, kár volna veszni hagyni.

De úgy tűnik, hogy beállunk mi is a sorba, elkezdjük termeszteni a silókukoricát, megvesszük a feketetarkákat, berakjuk az istállóba s annyi.

Lassan kimaradnak a hazajáró csordák is a faluképből”

– sajnálkozott az új tendencia miatt a megyei főállatorvos. Kérdésünkre megerősítette, ez a legfontosabb változás a megyei adatokban – összességében a szarvasmarhatartó gazdaságok száma csökken, de az állomány növekszik.

Fotó: Kozán István

A lovak számát tekintve ismét az elsők között van Hargita megye A lovak száma ingadozást mutatott az elmúlt években, korábban 12 000 is volt, majd 10 000-re csökkent az állomány, most pedig ismét növekszik.

Nagyjából 11 000 lovat tartanak Hargita megyében, ezzel ismét az elsők közé került a megye országszerte.

Enyhén nőtt a sportlovak száma is, de ez alapvetően nem tudja lényegesen befolyásolni az állomány méretét, olyan kevés van belőlük. A haszonállatként tartott lovak teszik ki az állomány jelentős többségét,

hegyvidéki megye lévén még sok helyen használják még őket, a ló még mindig megoldást jelent ott, ahol gépekkel, gépkocsikkal nehéz járni

– mondta István Róbert. Hargita megye sosem tartozott a nagy sertéstartó megyék közé, és az állatösszeírás adatai szerint ez idén sem változott. Nagyjából 24 000-es a sertésállomány, akárcsak az elmúlt években.

Fotó: Kozán István

A kecskeállomány egyedszáma sem módosult számottevő mértékben, 12-13 ezer egyedet tartanak a megyében, akárcsak korábban

– tájékoztatott a megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője. A juhállomány stabil, a piac nem – a korlátozások feloldására várnak Legnagyobb számban juhokat tartanak a megyében, összesen kicsivel több, mint 200 000-et. Lényeges változás a juhok számában sem történt. Ami nagy változás tavalyhoz képest, az, hogy a kiskérődző-pestis és a juhhimlő miatt exporttilalom sújtja az országot, így

nem értékesíthetők az exportra nevelt állatok, és az országon belül is korlátozások vannak érvényben.

Fotó: Orbán Orsolya

Hargita megye is az érintett megyék közé tartozik, de nem a kórokozó megjelenése miatt, hanem egy Brassó megyei, szászfehéregyházi kiskérődzőpestis-góc miatt, amit augusztus elején igazoltak, és a megyehatár közelsége miatt Hargita megyét is kiegészítő korlátozási területté nyilvánították. Ezt viszont napokon belül feloldják. „Várjuk már október 12-ét, hogy végre Hargita megye is kerüljön ki a korlátozási zónából.

Amikor feloldják a korlátozást, akkor más vágóhidakra, begyűjtőpontokra, más megyékbe lehet már vinni az élő állatokat”

– ismertette a háromhónapos korlátozás feloldásának a hasznát.

Fotó: Pál Árpád