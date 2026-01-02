Akik autóval indultak az év utolsó napján, de már jogosítvány nélkül érkeztek az új évbe

Szerdán, az óév utolsó napján 267 sofőr jogosítványát és 161 gépjármű forgalmi engedélyét vonták be a rendőrök.

A Román Rendőrség pénteki közleménye szerint a rendőrök 3381 bírságot róttak ki összesen 1 542 800 lej értékben. Szerdán a rendőrök 2475 bevetésen vettek részt, 2149 esetben az 112-es segélyhívószámon riasztották őket.

Az akciók során a rendőrök 161 bűncselekménnyel gyanúsított személyt értek tetten, és feltartóztattak kilenc, országos körözés alatt álló személyt.

A forgalmi dugók elkerülése érdekében a közrendészek részt vettek a forgalom felügyeletében és irányításában a zsúfolt országút- és autópálya-szakaszokon. Ennek eredményeként az óév utolsó napján több mint 14 százalékkal csökkent az előző évhez képest a közúti balesetek száma.