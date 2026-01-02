Akik autóval indultak az év utolsó napján, de már jogosítvány nélkül érkeztek az új évbe

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Szerdán, az óév utolsó napján 267 sofőr jogosítványát és 161 gépjármű forgalmi engedélyét vonták be a rendőrök.
2026. január 02., 17:372026. január 02., 17:37
A Román Rendőrség pénteki közleménye szerint a rendőrök 3381 bírságot róttak ki összesen 1 542 800 lej értékben. Szerdán a rendőrök 2475 bevetésen vettek részt, 2149 esetben az 112-es segélyhívószámon riasztották őket.
Az akciók során a rendőrök 161 bűncselekménnyel gyanúsított személyt értek tetten, és feltartóztattak kilenc, országos körözés alatt álló személyt.
A forgalmi dugók elkerülése érdekében a közrendészek részt vettek a forgalom felügyeletében és irányításában a zsúfolt országút- és autópálya-szakaszokon. Ennek eredményeként az óév utolsó napján több mint 14 százalékkal csökkent az előző évhez képest a közúti balesetek száma.
– írja az Agerpres hírügynökség a rendőrség közlésére hivatkozva.
A következő három napban az ország teljes hegyvidékén jelentős havazás várható, amely nyomán jelentősen megnövekszik a hóréteg és nő a lavinák kialakulásának veszélye – közölte pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Nagyméretű lavina következett be pénteken a Fogarasi-havasokban a Bîlea-tó környékén, a természeti jelenséget kiváltó két síelőnek sikerült épségben megmenekülni – tájékoztattak a Szeben megyei Salvamont képviselői.
Többletadót kell fizetniük Sepsiszentgyörgyön azoknak a tulajdonosoknak, akik elhanyagolt, rossz állapotú ingatlanokkal rendelkeznek. A lepusztult épületekért a jövő évi ingatlanadó négy-ötszörösét kell kifizetni.
Csapadékra és szélre, hegyvidéken pedig hóviharra, újabb hóréteg kialakulására vonatkozó figyelmeztetéseket bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az első- és másodfokú riasztások szombat estig érvényesek.
Megkésve ugyan, de több Hargita megyei sípályát is megnyitottak, és szombattól újabb helyeken lehet majd szánkózni, siklani. Érdemes kihasználni a szabadnapokat és legalább egy nagy sétát tenni a szép havas tájakon.
A Kovászna megyei Bodzafordulón volt a leghidegebb péntekre virradóan, az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint mínusz 14,4 fokig esett vissza a hőmérséklet.
Az előző héthez képest egyértelműen nőtt az influenzás megbetegedések száma Hargita megye tisztifőorvosa szerint, aki azt is elmondta, ezt miért nem tükrözi a légúti megbetegedések számát összegző heti feljegyzés.
Az új évben is számos látványosnak ígérkező (és remélhetőleg maradandó élményeket is szerző) néznivalóval rukkol elő a filmipar. Év eleji maratoni összeállításunkban az általunk legjobban várt 20 amerikai filmet mutatjuk be.
Megfellebbezte az előzetes letartóztatását elrendelő bírósági határozatot az a nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjének segítségével megölte az anyját.
Több mint húsz háromszéki önkormányzat támogatja szervezetten a fiatal és kisgyermekes családokat a Babakelengye-programon keresztül. 2025-ben összesen 246 család részesült ajándékcsomagban vagy vásárlási utalványban.
