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Ahol nem a haláltól félt az ember, hanem az élettől – látogatás Auschwitzban Két tonna emberi haj, több tucat üres Cyklon B-tartály, és egy hatalmas, sírok nélküli temető látványa hátborzongatóbb, mint bármelyik film, ami a holokausztról szól. Mutatjuk, mi látható ma a múzeumként működő auschwitzi táborkomplexumban. Farkas Orsolya 2026. június 21., 08:582026. június 21., 08:58

„A munka szabaddá tesz” – a híres náci jelmondat, ami azt sugallta, hogy a munka révén van esély a túlélésre Fotó: Tuchiluș Alex

Két tonna emberi haj, több tucat üres Cyklon B-tartály, és egy hatalmas, sírok nélküli temető látványa hátborzongatóbb, mint bármelyik film, ami a holokausztról szól. Mutatjuk, mi látható ma a múzeumként működő auschwitzi táborkomplexumban.

Farkas Orsolya 2026. június 21., 08:582026. június 21., 08:58

Arbeit macht frei – A munka szabaddá tesz. Ott lebeg a fejünk felett a cinikus felirat, miközben belépünk a katonásan rendezett téglaépületek közé, amelyeket szigorú, magasra feszített szögesdrótkerítés őriz. A történelem egyik legsötétebb fejezetéhez térünk vissza, Lengyelországba. Látogatás a földi pokolban Aki idegenvezetőt igényel a látogatáshoz, viszonylag rövid túrára számíthat. Közel négy óra alatt sikerül bejárni az Auschwitz I–nek elnevezett, adminisztrációs központként számontartott tábort, valamint Auschwitz II–Birkenaut is, a tömeggyilkosságok legfőbb helyszínét. A távolabbi, Auschwitz III–Monowitz tábor egykori helyszíne nem tartozik a túrához. Hirdetés

A hely az első pillanatokban erőteljes érzelmi hatást gyakorol az emberre.

Az egyes táborba vezető alagúton a kísérőnk nem beszél, csoportunk minden tagja csendben van. A hangszórókon egy férfi hang zsidó áldozatok neveit sorolja. Bevezető gyanánt levetítenek egy kisfilmet, és hamarosan a tábor bejárata felé vesszük az irányt. Itt a hírhedt kapu, ez az első megálló, ahol az idegenvezető mesélni kezd.

Auschwitz I, valamint Auschwitz II–Birkenau is látogatható Fotó: Tuchiluș Alex

A táborban mindennek megvan a helye, a nyári napsütés még egy pillanatra becsaphat, szépnek is mutathatja a téglaépületeket, amelyekben olyan sokan szenvedtek. A blokkok közül csak néhány látogatható, ezekben található a tulajdonképpeni múzeum: fotók, tárgyak, dokumentumok. A négyes blokk a kivégzésekről szól. Az idegenvezető elmondja, hogyan alakult meg 1940-ben az első tábor, amelynek a későbbiekben közel ötven altábora létesült. Egymásután sorolja az adatokat, amelyeket már a tankönyvekből is ismerünk:

1940 és 1945 között több mint egymillió zsidót hurcoltak el és gyilkoltak meg a táborkomplexumban, a deportáltak jelentős része Magyarországról származott.

Képeken családok, gyermekek, amint többnapos utazás után leszállnak a vonatról. Nem tudják, hogy életükről, halálukról hamarosan egyetlen kézmozdulattal fog dönteni egy idegen.

A koncentrációs táborokat szögesdrót kerítéssel vették körbe Fotó: Tuchiluș Alex

A következő pillanatban egy üvegfal előtt állunk: egy hatalmas, megközelítőleg negyven kilogramm súlyú szemüvegkupacot bámulunk. Zsidó imaleplek rögtön utána, majd a gázkamrákban használt kaniszterek, egyéb bizonyítékok arról, hogyan semmisítettek meg zsidókat, politikai – túlnyomórészt lengyel – foglyokat, cigányokat, szovjet hadifoglyokat, bűnözőket, homoszexuálisokat, és másokat, akik nem feleltek meg a náci ideológiának. Amikor arcon csap a valóság És akkor jön egy sötét terem, tele hajjal. Két tonna összecsomósodott haj van itt, olyan nőké, akiket fogolyként tartottak a táborban. Fotózni nem szabad, nem is jutna eszünkbe. Megrendítő, amint az idegenvezető elmondja, hogy

a gázkamrákban odaveszett emberek fejéről levágott hajat textilek gyártásához használták fel a nácik.

Később elmondja, hogy az áldozatok aranyfogait is kitépték, beolvasztották, hamvaikat a folyóba, tóba szórták, később útépítéshez, gátak megerősítéséhez használták fel alapanyagként.

Auschwitz I-ben átogatható több blokk, az első krematórium, az első gázkamra is Fotó: Tuchiluș Alex

Elgondolkodnánk ezen, de sokáig nem szörnyülködhetünk, a idegenvezető sietősen továbbtereli a csoportot: az ötös blokk első termében vagyunk, körülöttünk üvegfalak, mögöttük legalább nyolcvanezer pár cipő, bizonyítékként a szörnyűségekre. A lábbelik nőké, férfiaké voltak, akiket megöltek. Egészen kis cipőket, kis ruhákat is látunk – gyerekek holmijait. Művégtagokat, mankókat, egyéb személyes tárgyakat, amelyeket sosem kaptak vissza. Névvel ellátott bőröndöket látunk. Ezeket is elvették a lecsupaszított áldozatoktól, akiknek azt hazudták, zuhanyozni küldik őket, visszakapják majd az értékeiket. Zuhanyzásra sosem került sor,

a gázkamrákat néhány perces, legtöbb negyedórás tortúra után holtan hagyhatták csak el.

A testüket krematóriumban semmisítették meg és amikor a kemencék már nem bírták a terhelést, szabad ég alatt, máglyán égették el.

Zsidó áldozatok cipői a Auschwitzban. Nyolcvanezer pár cipőt őriznek az üvegfalak mögött Fotó: Tuchiluș Alex

A múzeum falain arcokat is látunk: képeket a csíkos rabruhát viselő emberekről, akik küzdöttek az életért. Látjuk, hogy a gázkamrába hurcoltakkal ellentétben a foglyokat nyilvántartásba vették, három szögből fotózták le, kaptak számot, feljegyezték a nemzetiségüket, az érkezésük, gyakran a haláluk idejét is.

Borsódzik a hátunk, amíg a vezető a foglyok hétköznapi életéről, étkeztetéséről, a kínzással felérő létszámellenőrzésekről, a büntetésekről beszél.

A tizenegyes blokkban SS-katonák, foglyok szobái, mosdók, cellák. Itt a halálfal is, a golyó általi kivégzések helyszíne. Ma nem látunk vért, csupán gyertyákat és koszorúkat. Miután elhaladunk az akasztófa mellett, ahol Rudolf Höss auschwitzi parancsnokot kivégezték, besétálunk az egyetlen épen maradt gázkamrába. Rövid időnk van rá, hogy megfigyeljük a kis nyílásokat, ahol beszórták a Cyklon B-kristályokat. Rögtön innen sétálunk be a krematóriumba, látjuk a kemencéket, elképzeljük, amint naponta több száz testet semmisítettek meg itt.

1941 őszén az SS Auschwitz I-ben folytatta a Cyklon B gázzal végzett tömeggyilkosság első kísérletét Fotó: Tuchiluș Alex

Barakkok, ameddig a szem ellát Rövid pihenő után a múzeum buszjáratával átutazunk a három kilométerrel távolabb lévő, legnagyobb koncentrációs táborba, Auschwitz II–Birkenauba. Eszünkbe jut Schindler listája, amint megpillantjuk a vasúti sín felett magasodó kaput.

Ameddig a szem ellát, leégett barakkok kéményei sorakoznak,

az ember elveszettnek érzi magát a 175 hektáros terület egy aprócska részén is. Majdnem futólépésben haladunk a kaputól arra a helyre, ahová beérkeztek a marhavagonok, egyenként 70–80 utassal. Itt, a zsidórámpán milliók sorsa pecsételődött meg.

Majdnem négyezer bőrönd maradt fenn a meggyilkolt áldozatoktól Fotó: Tuchiluș Alex

Megérkezünk a sín végéhez, itt áll az emlékmű, amit 1967-ben adtak át.

Magyar nyelvű emléktábla is található itt.

Megnézzük a gázkamrák és krematóriumok maradványait, amelyeket az SS robbantott fel a felszabadítás előtt, hogy eltüntesse a nyomokat. Visszafelé elidőzünk egy barakkban, és méregetjük priccseket, amelyekre 4–6 embert zsúfoltak be, egy épületbe akár 700 személyt is. Próbáljuk elképzelni, hogy milyen lehetett a téli hidegben, a nyári hőségben itt a túlélés azoknak, akik eleve megtörten érkeztek ide, és később csak még gyengébbek, betegebbek lettek. Sokan vérhasban, tífuszban hunytak el.

Protézisek, amelyekre már nem volt szükségük a deportáltaknak. Azokat, akik nem voltak munkaképesek, egyenesen a gázkamrákba küldték Fotó: Tuchiluș Alex

Körös-körül egyforma, borzasztó eseményekről tanúskodó barakkok.

Volt, amelyikben a terhes nőket, újszülötteket végeztek ki, amikor szíven szúrták egy injekcióval.

Volt, ahol az SS orvosok kísérleteztek kedvükre a foglyokon. Külön barakkokat szenteltek a gyerekeknek, akik Mengele kezére kerültek. Ezeket nem látjuk a túra során, de tudunk róluk.

A képeken foglyok portréi, az azonosítószámuk, az érkezésük és a haláluk ideje Fotó: Tuchiluș Alex

Jelzi az idegenvezető, hogy az időnk lejárt. Kevesebb, mint négy óra alatt járjuk be a két tábort, de még legalább ennyire lenne szükség, hogy mindent lássunk, hogy átgondoljuk, befelé forduljunk. Amint kilépünk Auschwitz-Birkenau kapuján, George Santayana idézetére gondolok, amit a múzeum falán is kifüggesztettek:

Aki nem képes felidézni a múltat, arra van ítélve, hogy újra megismételje azt.”

Magamban eldöntöm, ha még egyszer eljövök ide, szabadon járom be a tábor minden szegletét.

Hasznos tudnivalók



Oświęcim városa, ahol a múzeum található, két közeli nagyvárosból, Krakkókból és Katowicéből is könnyen megközelíthető busszal, vonattal. Aki múzeumlátogatást tervez, annak az érkezéskor már rendelkeznie kell az online lefoglalt belépővel. Az időpontot érdemes legalább egy hónappal azelőtt kiválasztani, főként akkor, ha angol idegenvezetést szeretnénk igényelni. Magyar kísérőt csak bizonyos feltételekkel rendelnek a csoportok mellé. Idegenvezetés nélkül ingyenesen a jegy, regisztrálni azonban kötelező; aki a múzeum idegenvezetőjével járja be a terepet, annak fizetnie kell. Azok, akik az utóbbi lehetőséget fontolgatják, legalább négyórás túrára készülhetnek a táborkomplexumban, de foglalható tartalmasabb körút is. Minden információ megtalálható angol nyelven a múzeum hivatalos honlapján.

Csaknem hatszáz tábori ruha, ún. pasiak gyűlt össze Fotó: Farkas Orsolya

Az egyik legmegrázóbb látvány: az első krematórium Fotó: Tuchiluș Alex

A Judenrampe-ra (zsidórámpára) érkező zsidókat az SS orvosok azonnal szelektálták Fotó: Tuchiluș Alex

Birkenau, az út vége. Itt található a tábor áldozatainak emlékműve Fotó: Tuchiluș Alex

Birkenauban ennyi maradt a hármas gázkamrából Fotó: Tuchiluș Alex