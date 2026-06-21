Ahol nem a haláltól félt az ember, hanem az élettől – látogatás Auschwitzban

Két tonna emberi haj, több tucat üres Cyklon B-tartály, és egy hatalmas, sírok nélküli temető látványa hátborzongatóbb, mint bármelyik film, ami a holokausztról szól. Mutatjuk, mi látható ma a múzeumként működő auschwitzi táborkomplexumban.
„A munka szabaddá tesz” – a híres náci jelmondat, ami azt sugallta, hogy a munka révén van esély a túlélésre
Fotó: Tuchiluș Alex
Két tonna emberi haj, több tucat üres Cyklon B-tartály, és egy hatalmas, sírok nélküli temető látványa hátborzongatóbb, mint bármelyik film, ami a holokausztról szól. Mutatjuk, mi látható ma a múzeumként működő auschwitzi táborkomplexumban.
Arbeit macht frei – A munka szabaddá tesz. Ott lebeg a fejünk felett a cinikus felirat, miközben belépünk a katonásan rendezett téglaépületek közé, amelyeket szigorú, magasra feszített szögesdrótkerítés őriz. A történelem egyik legsötétebb fejezetéhez térünk vissza, Lengyelországba.
Aki idegenvezetőt igényel a látogatáshoz, viszonylag rövid túrára számíthat. Közel négy óra alatt sikerül bejárni az Auschwitz I–nek elnevezett, adminisztrációs központként számontartott tábort, valamint Auschwitz II–Birkenaut is, a tömeggyilkosságok legfőbb helyszínét. A távolabbi, Auschwitz III–Monowitz tábor egykori helyszíne nem tartozik a túrához.
Az egyes táborba vezető alagúton a kísérőnk nem beszél, csoportunk minden tagja csendben van. A hangszórókon egy férfi hang zsidó áldozatok neveit sorolja. Bevezető gyanánt levetítenek egy kisfilmet, és hamarosan a tábor bejárata felé vesszük az irányt. Itt a hírhedt kapu, ez az első megálló, ahol az idegenvezető mesélni kezd.
Auschwitz I, valamint Auschwitz II–Birkenau is látogatható
Fotó: Tuchiluș Alex
A táborban mindennek megvan a helye, a nyári napsütés még egy pillanatra becsaphat, szépnek is mutathatja a téglaépületeket, amelyekben olyan sokan szenvedtek. A blokkok közül csak néhány látogatható, ezekben található a tulajdonképpeni múzeum: fotók, tárgyak, dokumentumok.
A négyes blokk a kivégzésekről szól. Az idegenvezető elmondja, hogyan alakult meg 1940-ben az első tábor, amelynek a későbbiekben közel ötven altábora létesült. Egymásután sorolja az adatokat, amelyeket már a tankönyvekből is ismerünk:
Képeken családok, gyermekek, amint többnapos utazás után leszállnak a vonatról. Nem tudják, hogy életükről, halálukról hamarosan egyetlen kézmozdulattal fog dönteni egy idegen.
A koncentrációs táborokat szögesdrót kerítéssel vették körbe
Fotó: Tuchiluș Alex
A következő pillanatban egy üvegfal előtt állunk: egy hatalmas, megközelítőleg negyven kilogramm súlyú szemüvegkupacot bámulunk. Zsidó imaleplek rögtön utána, majd a gázkamrákban használt kaniszterek, egyéb bizonyítékok arról, hogyan semmisítettek meg zsidókat, politikai – túlnyomórészt lengyel – foglyokat, cigányokat, szovjet hadifoglyokat, bűnözőket, homoszexuálisokat, és másokat, akik nem feleltek meg a náci ideológiának.
És akkor jön egy sötét terem, tele hajjal. Két tonna összecsomósodott haj van itt, olyan nőké, akiket fogolyként tartottak a táborban. Fotózni nem szabad, nem is jutna eszünkbe. Megrendítő, amint az idegenvezető elmondja, hogy
Később elmondja, hogy az áldozatok aranyfogait is kitépték, beolvasztották, hamvaikat a folyóba, tóba szórták, később útépítéshez, gátak megerősítéséhez használták fel alapanyagként.
Auschwitz I-ben átogatható több blokk, az első krematórium, az első gázkamra is
Fotó: Tuchiluș Alex
Elgondolkodnánk ezen, de sokáig nem szörnyülködhetünk, a idegenvezető sietősen továbbtereli a csoportot: az ötös blokk első termében vagyunk, körülöttünk üvegfalak, mögöttük legalább nyolcvanezer pár cipő, bizonyítékként a szörnyűségekre. A lábbelik nőké, férfiaké voltak, akiket megöltek. Egészen kis cipőket, kis ruhákat is látunk – gyerekek holmijait. Művégtagokat, mankókat, egyéb személyes tárgyakat, amelyeket sosem kaptak vissza.
Névvel ellátott bőröndöket látunk. Ezeket is elvették a lecsupaszított áldozatoktól, akiknek azt hazudták, zuhanyozni küldik őket, visszakapják majd az értékeiket. Zuhanyzásra sosem került sor,
A testüket krematóriumban semmisítették meg és amikor a kemencék már nem bírták a terhelést, szabad ég alatt, máglyán égették el.
Zsidó áldozatok cipői a Auschwitzban. Nyolcvanezer pár cipőt őriznek az üvegfalak mögött
Fotó: Tuchiluș Alex
A múzeum falain arcokat is látunk: képeket a csíkos rabruhát viselő emberekről, akik küzdöttek az életért. Látjuk, hogy a gázkamrába hurcoltakkal ellentétben a foglyokat nyilvántartásba vették, három szögből fotózták le, kaptak számot, feljegyezték a nemzetiségüket, az érkezésük, gyakran a haláluk idejét is.
A tizenegyes blokkban SS-katonák, foglyok szobái, mosdók, cellák. Itt a halálfal is, a golyó általi kivégzések helyszíne. Ma nem látunk vért, csupán gyertyákat és koszorúkat. Miután elhaladunk az akasztófa mellett, ahol Rudolf Höss auschwitzi parancsnokot kivégezték, besétálunk az egyetlen épen maradt gázkamrába. Rövid időnk van rá, hogy megfigyeljük a kis nyílásokat, ahol beszórták a Cyklon B-kristályokat. Rögtön innen sétálunk be a krematóriumba, látjuk a kemencéket, elképzeljük, amint naponta több száz testet semmisítettek meg itt.
1941 őszén az SS Auschwitz I-ben folytatta a Cyklon B gázzal végzett tömeggyilkosság első kísérletét
Fotó: Tuchiluș Alex
Rövid pihenő után a múzeum buszjáratával átutazunk a három kilométerrel távolabb lévő, legnagyobb koncentrációs táborba, Auschwitz II–Birkenauba. Eszünkbe jut Schindler listája, amint megpillantjuk a vasúti sín felett magasodó kaput.
az ember elveszettnek érzi magát a 175 hektáros terület egy aprócska részén is. Majdnem futólépésben haladunk a kaputól arra a helyre, ahová beérkeztek a marhavagonok, egyenként 70–80 utassal. Itt, a zsidórámpán milliók sorsa pecsételődött meg.
Majdnem négyezer bőrönd maradt fenn a meggyilkolt áldozatoktól
Fotó: Tuchiluș Alex
Megérkezünk a sín végéhez, itt áll az emlékmű, amit 1967-ben adtak át.
Megnézzük a gázkamrák és krematóriumok maradványait, amelyeket az SS robbantott fel a felszabadítás előtt, hogy eltüntesse a nyomokat. Visszafelé elidőzünk egy barakkban, és méregetjük priccseket, amelyekre 4–6 embert zsúfoltak be, egy épületbe akár 700 személyt is. Próbáljuk elképzelni, hogy milyen lehetett a téli hidegben, a nyári hőségben itt a túlélés azoknak, akik eleve megtörten érkeztek ide, és később csak még gyengébbek, betegebbek lettek. Sokan vérhasban, tífuszban hunytak el.
Protézisek, amelyekre már nem volt szükségük a deportáltaknak. Azokat, akik nem voltak munkaképesek, egyenesen a gázkamrákba küldték
Fotó: Tuchiluș Alex
Körös-körül egyforma, borzasztó eseményekről tanúskodó barakkok.
Volt, ahol az SS orvosok kísérleteztek kedvükre a foglyokon. Külön barakkokat szenteltek a gyerekeknek, akik Mengele kezére kerültek. Ezeket nem látjuk a túra során, de tudunk róluk.
A képeken foglyok portréi, az azonosítószámuk, az érkezésük és a haláluk ideje
Fotó: Tuchiluș Alex
Jelzi az idegenvezető, hogy az időnk lejárt. Kevesebb, mint négy óra alatt járjuk be a két tábort, de még legalább ennyire lenne szükség, hogy mindent lássunk, hogy átgondoljuk, befelé forduljunk. Amint kilépünk Auschwitz-Birkenau kapuján, George Santayana idézetére gondolok, amit a múzeum falán is kifüggesztettek:
Magamban eldöntöm, ha még egyszer eljövök ide, szabadon járom be a tábor minden szegletét.
Hasznos tudnivalók
Oświęcim városa, ahol a múzeum található, két közeli nagyvárosból, Krakkókból és Katowicéből is könnyen megközelíthető busszal, vonattal. Aki múzeumlátogatást tervez, annak az érkezéskor már rendelkeznie kell az online lefoglalt belépővel. Az időpontot érdemes legalább egy hónappal azelőtt kiválasztani, főként akkor, ha angol idegenvezetést szeretnénk igényelni. Magyar kísérőt csak bizonyos feltételekkel rendelnek a csoportok mellé. Idegenvezetés nélkül ingyenesen a jegy, regisztrálni azonban kötelező; aki a múzeum idegenvezetőjével járja be a terepet, annak fizetnie kell. Azok, akik az utóbbi lehetőséget fontolgatják, legalább négyórás túrára készülhetnek a táborkomplexumban, de foglalható tartalmasabb körút is. Minden információ megtalálható angol nyelven a múzeum hivatalos honlapján.
Csaknem hatszáz tábori ruha, ún. pasiak gyűlt össze
Fotó: Farkas Orsolya
Az egyik legmegrázóbb látvány: az első krematórium
Fotó: Tuchiluș Alex
A Judenrampe-ra (zsidórámpára) érkező zsidókat az SS orvosok azonnal szelektálták
Fotó: Tuchiluș Alex
Birkenau, az út vége. Itt található a tábor áldozatainak emlékműve
Fotó: Tuchiluș Alex
Birkenauban ennyi maradt a hármas gázkamrából
Fotó: Tuchiluș Alex
Egy-egy ilyen priccsen átlagban hat ember szorongott
Fotó: Tuchiluș Alex
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