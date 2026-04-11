A víznyomás növelésén dolgoznak a kovásznai wellnessközpontnál

Ha nem akadozik a pénz folyósítása, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még idén befejezzék a kovásznai wellnessközpont építését. Ehhez azonban időben biztosítani kell a szükséges víznyomást – jelezte Kovászna polgármestere, Gyerő József.

A víznyomás biztosítása a Kovászna megyei vízszolgáltatóra hárul. A Hydrokov vezérigazgatója, Kozsokár Attila elmagyarázta, hogy

mivel a létesítmény viszonylag magasan fekszik, majdani zökkenőmentes működtetéséhez növelni kell a jelenleg elérhető víznyomást, ami kihívást jelent számukra.

„Azt is fontosnak tartjuk, hogy a város lakossági vízellátását különválasszuk a wellnessétől, hiszen, ha nem is folyamatosan, de a különböző medencék feltöltésekor mindenképp jelentősebb vízmennyiségre lesz szükség, ennek pedig nem szabad megzavarnia a város hétköznapjait” – közölte Kozsokár Attila.

A munkálat a Fenyves utcában zajlik majd, értéke 1,36 millió lej, amit a helyi büdzséből finanszíroznak.

A tervezett kivitelezési idő hét hónapot ölel fel. A Hydrokov tervei szerint az azonos nevű szállodáról Montanának nevezett víztartályból táplálják majd be a fürdőközpontot.

Kovászna város hosszú távon legfontosabb beruházása a turisztikai fejlődés motorjának tekintett beruházás. A wellnessközpontnál 2025-ben a munkálatok szinte teljesen leálltak, most azonban esély mutatkozik arra, hogy az év végéig befejeződjenek.