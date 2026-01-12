Egyik kérdés a másik után: azt sem tudni, mennyi marad a helyi kasszában a megemelt adóból

Fotó: Olti Angyalka
A kormány által előírt adóemelést kötelesek voltak végrehajtani az önkormányzatok. Azonban a polgármestereknek továbbra sem világos, hogy a többletbevétel valóban helyben marad-e, vagy a központi költségvetés vonja el. Az ügyben a kormány is megszólalt.
Nem volt más választásuk, be kellett vezetniük az adóemeléseket, a törvény ugyanis erre kötelezi az önkormányzatokat, a növekedés pedig valóban drasztikus – ismerte el megkeresésünkre Gyergyóújfalu és Gyergyóalfalu polgármestere. A lakosság elégedetlensége nő, miközben a helyi vezetők is úgy érzik:
„Most velünk veretik a csihányt” – állapította meg a gyergyóújfalvi polgármester.
Egyed József elmondta: a kormány által kötelezővé tett adóemelésből a lehető legalacsonyabb mértéket alkalmazták, ám
A nehezebb sorsúaknak szánt kedvezményekről ugyan gondolkodtak, de – mint mondja – nem kaptak olyan konkrét előírást, amely lehetővé tenné ezek bevezetését. A polgármester szerint a következő hónapokban derülhet ki, milyen mozgástere lesz az önkormányzatoknak.
„Nem tudjuk, ebből az adóból fognak-e elvonni, a kormány elkéri-e majd a részét. Azt sem, hogy az ÁFÁ-ból lesz-e visszaosztás” – hívta fel a figyelmet Egyed.
Szerinte a lakosság hangulatát nyilvánvalóan rontja a mostani nagy mértékű adóemelés.
– állapítja meg. Hozzáteszi: mindez akkor történik, amikor az energia- és közüzemi díjak növekedése is sújtja a családokat.
Ugyanezt látja Gyergyóalfalu polgármestere is. Gáll Szabolcs rámutatott, amióta ő a polgármester, következetesen arra törekedtek, hogy a helyi adókat a lehető legalacsonyabb szinten tartsák – mind a lakosság, mind a vállalkozások számára. „Ezzel segíteni, ösztönözni akartuk a vállalkozókat, hogy dolgozzanak, embereknek adjanak megélhetést, javuljon egy kicsit a gazdasági helyzet. Ez sokkal többet jelent, mintha évente 500 ezer, vagy egy millió lejjel többet szednénk be adókból. Most azonban a kormány előírása miatt nem volt választási lehetőségük” – fejtegette.
– fogalmazott Gyergyóalfalu vezetője.
Ami a többletbevétel sorsát illeti, Gáll Szabolcs sem látja a következő fejleményeket.
Felidézte Ilie Bolojan miniszterelnök kijelentését, miszerint a megkezdett beruházások folytatásához van szükség a plusz pénzre, ám szerinte nincs jogi alapja annak, hogy a helyi adókat a központi kormányzat elvonja. Ehhez törvénymódosítás kellene.
„Azt el tudom képzelni, hogy a helyi adók megemelése után az ÁFÁ-ból valamennyivel kevesebbet osztanak le a településeknek.
– summázta zárásként a polgármester.
A kormány vasárnap ugyanakkor egy sor pontosítást közölt az ingatlanokra (épületek, telkek) és járművekre megszabott adók és illetékek emeléséről szóló döntéssel kapcsolatban. A kormányzati tájékoztatóban kiemelik:
Közleményében a kabinet arra is rámutatott, hogy az intézkedés a becslések szerint körülbelül 3,7 milliárd lejjel növeli majd az ebből a forrásból származó bevételeket 2026-ban. A kormány hangsúlyozza továbbá, hogy a helyi adókból és illetékekből beszedett pénzek a helyi költségvetésekben maradnak.
Január 1-jétől Romániában minden természetes, azaz magánszemély számára megemelték az adókat. A kormány fiskális csomagja – amely átesett az alkotmánybíróság szűrőjén is – értelmében 2026. január 1-jétől drasztikusan megemelkedtek többek között a lakóingatlanok és egyéb kapcsolódó vagyontárgy (telek, egyes nem lakáscélú épületek) helyi adóterhei. A kormány indoklása szerint a cél az elavult, 2015–2016-os szintről számolt adóalapok „felzárkóztatása”, valamint a helyi költségvetések stabilizálása. Ilie Bolojan miniszterelnök nemrég elmondta, a kormánynak már nincs pénze az önkormányzatok támogatására.
