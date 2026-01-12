Egyik kérdés a másik után: azt sem tudni, mennyi marad a helyi kasszában a megemelt adóból

A kormány által előírt adóemelést kötelesek voltak végrehajtani az önkormányzatok. Azonban a polgármestereknek továbbra sem világos, hogy a többletbevétel valóban helyben marad-e, vagy a központi költségvetés vonja el. Az ügyben a kormány is megszólalt.

Nem volt más választásuk, be kellett vezetniük az adóemeléseket, a törvény ugyanis erre kötelezi az önkormányzatokat, a növekedés pedig valóban drasztikus – ismerte el megkeresésünkre Gyergyóújfalu és Gyergyóalfalu polgármestere. A lakosság elégedetlensége nő, miközben a helyi vezetők is úgy érzik:

olyan döntések következményeit kell viselniük, amelyeket nem ők hoztak meg.

„Most velünk veretik a csihányt” – állapította meg a gyergyóújfalvi polgármester.

Egyed József elmondta: a kormány által kötelezővé tett adóemelésből a lehető legalacsonyabb mértéket alkalmazták, ám

ez így is átlagosan 50 százalékos növekedést jelent az ingatlan-, gépjármű- és egyéb helyi adók esetében.

A nehezebb sorsúaknak szánt kedvezményekről ugyan gondolkodtak, de – mint mondja – nem kaptak olyan konkrét előírást, amely lehetővé tenné ezek bevezetését. A polgármester szerint a következő hónapokban derülhet ki, milyen mozgástere lesz az önkormányzatoknak.

A legnagyobb bizonytalanságot azonban az okozza, hogy nem tudni, a megemelt adóbevételek valóban helyben maradnak-e.

„Nem tudjuk, ebből az adóból fognak-e elvonni, a kormány elkéri-e majd a részét. Azt sem, hogy az ÁFÁ-ból lesz-e visszaosztás” – hívta fel a figyelmet Egyed. Szerinte a lakosság hangulatát nyilvánvalóan rontja a mostani nagy mértékű adóemelés.

Lehet, hogy Romániában alacsonyabbak az adók, mint máshol, de akkor az is tény, hogy itt a jövedelmek is alacsonyabbak. Ha pedig emelni kellett, akkor fokozatosan, lépésenként könnyebb lett volna elfogadni. Azt érzem, most velünk veretik a csihányt”

– állapítja meg. Hozzáteszi: mindez akkor történik, amikor az energia- és közüzemi díjak növekedése is sújtja a családokat.

Nem látják a képletet, hogy végül mennyiből gazdálkodhatnak Ugyanezt látja Gyergyóalfalu polgármestere is. Gáll Szabolcs rámutatott, amióta ő a polgármester, következetesen arra törekedtek, hogy a helyi adókat a lehető legalacsonyabb szinten tartsák – mind a lakosság, mind a vállalkozások számára. „Ezzel segíteni, ösztönözni akartuk a vállalkozókat, hogy dolgozzanak, embereknek adjanak megélhetést, javuljon egy kicsit a gazdasági helyzet. Ez sokkal többet jelent, mintha évente 500 ezer, vagy egy millió lejjel többet szednénk be adókból. Most azonban a kormány előírása miatt nem volt választási lehetőségük” – fejtegette.

Nem a mi kezünkben volt a döntés. Amit a törvény előír, azt be kell tartani, ez mindenkire egyformán érvényes. Ezzel kapcsolatban vannak, akik különféle véleményeket fogalmaznak meg, miszerint ez nem lett volna kötelező. Erre azt tudom mondani, hogy könnyen beszél az, akin nincs felelősség”

– fogalmazott Gyergyóalfalu vezetője. Ami a többletbevétel sorsát illeti, Gáll Szabolcs sem látja a következő fejleményeket. Felidézte Ilie Bolojan miniszterelnök kijelentését, miszerint a megkezdett beruházások folytatásához van szükség a plusz pénzre, ám szerinte nincs jogi alapja annak, hogy a helyi adókat a központi kormányzat elvonja. Ehhez törvénymódosítás kellene. „Azt el tudom képzelni, hogy a helyi adók megemelése után az ÁFÁ-ból valamennyivel kevesebbet osztanak le a településeknek.

De ha kevesebbet osztanak, akkor mennyivel? Hogy néz ki a képlet? Ezt nem tudjuk”

– summázta zárásként a polgármester. Megszólalt a kormány a megemelt adók ügyében A kormány vasárnap ugyanakkor egy sor pontosítást közölt az ingatlanokra (épületek, telkek) és járművekre megszabott adók és illetékek emeléséről szóló döntéssel kapcsolatban. A kormányzati tájékoztatóban kiemelik:

az alacsony beszedési arány és az a tény, hogy a helyi adókat nem igazították az inflációs rátához, „jelentős bevételkiesést” okozott a helyi önkormányzatoknak.

Közleményében a kabinet arra is rámutatott, hogy az intézkedés a becslések szerint körülbelül 3,7 milliárd lejjel növeli majd az ebből a forrásból származó bevételeket 2026-ban. A kormány hangsúlyozza továbbá, hogy a helyi adókból és illetékekből beszedett pénzek a helyi költségvetésekben maradnak.