Fotó: PPC Energie
Olyan áramszolgáltatót keresel, akivel a saját anyanyelveden egyeztethetsz nemcsak a számlákról, hanem az energiahatékonyságról is, és arról, hogyan lehetsz környezetbarátabb anélkül, hogy lemondanál a kényelemről?
A PPC Energie folytatja a fenntarthatóságra összpontosító termékportfóliójának fejlesztését, hangsúlyt fektetve a hozzáférhetőségre és az energiahatékonyságra. A legújabb ajánlatok között szerepel a PPC Energie Verde (PPC Zöld Energia), amely 100%-ban megújuló forrásokból származó energiát kínál. A termék 0,550 lej/kWh rögzített aktív energiaáron érhető el a december 1. és 15. közötti időszakban szerződő új ügyfelek számára, az ár pedig a szerződés teljes időtartama alatt, egy évig garantált.
A magyarajkú ügyfelek számára a PPC Energie olyan integrált energiaszolgáltatóként van jelen, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalat magyar szakembereivel konzultáljanak. Emellett elérhető a cég weboldalának magyar nyelvű változata is a www.ppcenergy.ro/hu/ címen. A telefonos ügyfélszolgálat (call center) a 021.9977-es számon hívható Romániából és külföldről egyaránt, hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (a hivatalos ünnepnapok kivételével).
A PPC által kínált összes szolgáltatás, valamint az elektromos háztartási gépek és otthoni megoldások széles választéka megtalálható a sepsiszentgyörgyi PPC Energie üzletben is az 1918. december 1. út 57. szám (nyitva: hétfőtől péntekig 08.00–16.30 között) alatt.
A PPC Energie Verde csomaggal 100%-ban megújuló forrásból származó energiát kapsz, amely minimális negatív hatással van a környezetre. A zöld energiaforrások közé tartozik a napenergia (napfényből nyerve), a szélenergia (a szél erejének hasznosításával) és a vízenergia (vízfolyások által generálva). A PPC Energie Verde azoknak az ügyfeleknek szól, akik előnyös és kiszámítható árat szeretnének, ugyanakkor fontos számukra a környezeti hatások csökkentése is egy olyan időszakban, amikor a fenntarthatóság minden háztartás számára prioritássá válik.
A PPC Energie azonban nem korlátozódik csupán az energiaszolgáltatásra. A légkondicionálók és kazánok mellett a vállalat nemrégiben kibővítette fizikai termékportfólióját nagyháztartási gépekkel is: hűtőszekrényeket, mosógépeket, mosogatógépeket, tűzhelyeket és egyéb készülékeket kínál. Ezek célja a fogyasztás csökkentése, valamint egy modern és energiahatékony háztartás kényelmének és igényeinek támogatása.
A termékek megvásárolhatók a PPC Energie hálózatának fizikai üzleteiben. A fizetés történhet egy összegben vagy legfeljebb 36 egyenlő részletben, előleg és kamat nélkül, közvetlenül az energiaszámlán keresztül. A kiszállítás és az extra garancia a szolgáltatás részét képezi.
Ha az ügyfelek további információkat szeretnének bármelyik energiatermékről vagy háztartási készülékről, hívhatják a magyar nyelvű ügyfelek számára fenntartott telefonos ügyfélszolgálatot a 021.9977-es számon (a hívás után a 2-es gombot kell megnyomni), vagy felkereshetik a régió valamelyik PPC üzletét, ahol a tanácsadók magyar nyelven nyújtanak segítséget.
Ki a PPC Energie?
A PPC egy integrált energiaszolgáltató, amely az #EnergiePentruOrice (#EnergiaBármihez) jegyében kínál termékeket, szolgáltatásokat és energiahatékonysági megoldásokat ügyfeleinek. Országszerte közel 3 millió lakossági, vállalati és intézményi ügyféllel, valamint mintegy 80 modern üzletből álló hálózattal rendelkezik. A PPC Energie portfóliója olyan hozzáadott értékű termékeket és szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek kényelmet és biztonságot nyújtanak az ügyfelek számára.
(X – fizetett hirdetés)
