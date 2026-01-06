A bukaresti ítélőtábla elnöke a parlamentet és az ügyészséget okolja a korrupciós ügyek elévüléséért

Képünk illusztráció
A bukaresti ítélőtábla elnöke, Liana Arsenie visszautasította a Recorder oknyomozó portál állításait, amelyek szerint a bíróság vezetése a bírói tanácsok összetételének rendszeres módosításával befolyásolta a korrupciós ügyekben hozott döntéseket.
A bírónő hétfő esti közleménye szerint az adatok nem támasztják alá azt, hogy visszaélések történnek az igazságszolgáltatásban, a Recorder dokumentumfilmjében bemutatott jelenség hátterében a parlament és az ügyészség mulasztásai állnak.
Arsenie hangsúlyozta, hogy
a fennmaradó esetekben az elévülési idő hamarosan lejárt volna. Ilyen körülmények között a bírói tanácsok összetétele nem befolyásolhatta az ítéleteket, mivel a törvény automatikusan az eljárás megszüntetését írta elő – idézi a bírónő érveit az Agerpres.
Az ítélőtábla elnöke elismerte, hogy három ügyben a büntethetőség formálisan már a bírósági eljárás során elévült, ugyanakkor rámutatott: ezekben az esetekben az elévülési idő néhány napon vagy hónapon belül lejárt volna, így
Szerinte az ilyen rövid időtartamok nem teszik lehetővé sem a szándékos időhúzást, sem az intézményi mulasztást.
Arsenie külön kitért az úgynevezett Hidroelectrica-ügyre is, amelyben Elena Udrea volt miniszter és Dan Andronic újságíró ellen szüntették meg az eljárást. Felidézte, hogy az ügy már öt hónappal az ítélőtáblához érkezése után elévült, a bűncselekmények pedig még 2011-ben történtek, így az eljárás megszüntetése jogi kényszer volt.
Szerinte mindezekért a parlament és az ügyészségek a felelősek. Állítása alapján az elévülések fő oka az volt, hogy
miközben az ügyészségi nyomozások indokolatlanul hosszúra nyúltak, és a vádemelések gyakran túl későn történtek meg. Ezek a problémák – hangsúlyozta – már a bírósági szakasz előtt kialakultak, és az ítélőtábla nem tudta őket utólag orvosolni.
