A bukaresti ítélőtábla elnöke a parlamentet és az ügyészséget okolja a korrupciós ügyek elévüléséért

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

A bukaresti ítélőtábla elnöke, Liana Arsenie visszautasította a Recorder oknyomozó portál állításait, amelyek szerint a bíróság vezetése a bírói tanácsok összetételének rendszeres módosításával befolyásolta a korrupciós ügyekben hozott döntéseket.

Székelyhon

2026. január 06., 11:282026. január 06., 11:28

A bírónő hétfő esti közleménye szerint az adatok nem támasztják alá azt, hogy visszaélések történnek az igazságszolgáltatásban, a Recorder dokumentumfilmjében bemutatott jelenség hátterében a parlament és az ügyészség mulasztásai állnak.

Arsenie hangsúlyozta, hogy

az elmúlt három évben a bukaresti ítélőtábla elé került korrupciós ügyek túlnyomó többsége – több mint 86 százaléka – már elévült a bíróságra érkezéskor,

a fennmaradó esetekben az elévülési idő hamarosan lejárt volna. Ilyen körülmények között a bírói tanácsok összetétele nem befolyásolhatta az ítéleteket, mivel a törvény automatikusan az eljárás megszüntetését írta elő – idézi a bírónő érveit az Agerpres.

Az ítélőtábla elnöke elismerte, hogy három ügyben a büntethetőség formálisan már a bírósági eljárás során elévült, ugyanakkor rámutatott: ezekben az esetekben az elévülési idő néhány napon vagy hónapon belül lejárt volna, így

a bíróságnak nem volt reális mozgástere az ügyek érdemi elbírálására.

Szerinte az ilyen rövid időtartamok nem teszik lehetővé sem a szándékos időhúzást, sem az intézményi mulasztást.

Arsenie külön kitért az úgynevezett Hidroelectrica-ügyre is, amelyben Elena Udrea volt miniszter és Dan Andronic újságíró ellen szüntették meg az eljárást. Felidézte, hogy az ügy már öt hónappal az ítélőtáblához érkezése után elévült, a bűncselekmények pedig még 2011-ben történtek, így az eljárás megszüntetése jogi kényszer volt.

Hirdetés

Szerinte mindezekért a parlament és az ügyészségek a felelősek. Állítása alapján az elévülések fő oka az volt, hogy

a jogalkotók évekig elmulasztották az alkotmánybíróság döntéseihez igazítani a büntető törvénykönyv egyik kulcsfontosságú rendelkezését,

miközben az ügyészségi nyomozások indokolatlanul hosszúra nyúltak, és a vádemelések gyakran túl későn történtek meg. Ezek a problémák – hangsúlyozta – már a bírósági szakasz előtt kialakultak, és az ítélőtábla nem tudta őket utólag orvosolni.

Belföld
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg
Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos
Tiltakozás a helyi adók emelése ellen: utcára vonultak az emberek az egyik városban, kifütyülték a polgármestert
Már Törökországban gyakorol, három barátságos meccset játszik az FK Csíkszereda
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
2026. január 06., kedd

Pîslaru: az uniós források ötször gyorsabban érkeztek a román gazdaságba

A beruházásokért és uniós projektekért felelős miniszter, Dragoș Pîslaru szerint az elmúlt hat hónapban látványosan felgyorsult az európai uniós források beáramlása a román gazdaságba.

2026. január 06., kedd

2026. január 06., kedd

Fagyveszély a vízvezetékeknél, és ami utána következik

A hét második felére Erdély-szerte komolyabb fagyok is várhatók, ezért érdemes gondoskodni a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítéséről.

2026. január 06., kedd

2026. január 05., hétfő

Sokan minél később fizetnének adót Csíkszeredában, így tiltakozva az emelés ellen

A közösségi oldalakon buzdítják egymást a csíkszeredaiak, hogy a helyi adókat minél később, csak év végén fizessék be, így tiltakozva az adóemelés ellen. Ez viszont nem befolyásolja a városháza működését – tudtuk meg.

2026. január 05., hétfő

2026. január 05., hétfő

Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt

Romániában jelenleg négy megye – Krassó-Szörény, Gorj, Hunyad és Mehedinți – áll másodfokú, narancssárga riasztás alatt, míg 32 megye (köztük a székelyföldiek is) elsőfokú, sárga riasztás alatt áll a kedvezőtlen időjárás miatt.

2026. január 05., hétfő

2026. január 05., hétfő

Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában

Harmincöt gyerekkel kevesebb született tavaly Csíkszeredában, mint 2024-ben, az elhalálozások száma viszont nőtt – derült ki a polgármester által közétett összesítésből, amelyben a legnépszerűbb neveket is közlik.

2026. január 05., hétfő

2026. január 05., hétfő

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat

Kihirdette hétfőn Nicușor Dan államfő a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvényt.

2026. január 05., hétfő

2026. január 05., hétfő

Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn bejelentették, hogy megtámadják a bíróságon az ingatlan- és gépjárműadók emeléséről szóló önkormányzati határozatokat.

2026. január 05., hétfő

2026. január 05., hétfő

Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön

Leghamarabb január 12-től lesz lehetőség törleszteni a helyi adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Akik március végéig eleget tesznek az éves adókötelezettségüknek, kedvezményben részesülnek.

2026. január 05., hétfő

2026. január 05., hétfő

A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei

Részleges nap- és holdfogyatkozás, több bolygóegyüttállás, valamint meteorrajok is megfigyelhetők lesznek idén az égbolton.

2026. január 05., hétfő

2026. január 05., hétfő

Csaknem harmincezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás

Hétfőn 13 órakor mintegy száz település 28 209 háztartásában szünetelt az áramszolgáltatás – közölte Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

2026. január 05., hétfő

