A bukaresti ítélőtábla elnöke a parlamentet és az ügyészséget okolja a korrupciós ügyek elévüléséért

A bukaresti ítélőtábla elnöke, Liana Arsenie visszautasította a Recorder oknyomozó portál állításait, amelyek szerint a bíróság vezetése a bírói tanácsok összetételének rendszeres módosításával befolyásolta a korrupciós ügyekben hozott döntéseket.

Székelyhon 2026. január 06., 11:282026. január 06., 11:28

A bírónő hétfő esti közleménye szerint az adatok nem támasztják alá azt, hogy visszaélések történnek az igazságszolgáltatásban, a Recorder dokumentumfilmjében bemutatott jelenség hátterében a parlament és az ügyészség mulasztásai állnak. Arsenie hangsúlyozta, hogy

az elmúlt három évben a bukaresti ítélőtábla elé került korrupciós ügyek túlnyomó többsége – több mint 86 százaléka – már elévült a bíróságra érkezéskor,

a fennmaradó esetekben az elévülési idő hamarosan lejárt volna. Ilyen körülmények között a bírói tanácsok összetétele nem befolyásolhatta az ítéleteket, mivel a törvény automatikusan az eljárás megszüntetését írta elő – idézi a bírónő érveit az Agerpres. Az ítélőtábla elnöke elismerte, hogy három ügyben a büntethetőség formálisan már a bírósági eljárás során elévült, ugyanakkor rámutatott: ezekben az esetekben az elévülési idő néhány napon vagy hónapon belül lejárt volna, így

a bíróságnak nem volt reális mozgástere az ügyek érdemi elbírálására.

Szerinte az ilyen rövid időtartamok nem teszik lehetővé sem a szándékos időhúzást, sem az intézményi mulasztást. Arsenie külön kitért az úgynevezett Hidroelectrica-ügyre is, amelyben Elena Udrea volt miniszter és Dan Andronic újságíró ellen szüntették meg az eljárást. Felidézte, hogy az ügy már öt hónappal az ítélőtáblához érkezése után elévült, a bűncselekmények pedig még 2011-ben történtek, így az eljárás megszüntetése jogi kényszer volt. Hirdetés Szerinte mindezekért a parlament és az ügyészségek a felelősek. Állítása alapján az elévülések fő oka az volt, hogy

a jogalkotók évekig elmulasztották az alkotmánybíróság döntéseihez igazítani a büntető törvénykönyv egyik kulcsfontosságú rendelkezését,