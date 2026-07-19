A mesterséges intelligencia „segít” panaszt tenni a rossz munkaadókra

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Fotó: Haáz Vince
A mesterséges intelligenciának tulajdonítja a Kovászna Megyei Munkaügyi Felügyelőség, hogy mostanában az emberek bátrabban kérik számon munkaadóiktól a különböző juttatásokat, illetve bátrabban emelnek panaszt rájuk a hatóságoknál.
Farkas András Levente, az intézmény igazgatója azért jutott erre a következtetésre, mert az utóbbi időben számos petíciót kapnak az alkalmazottaktól, amelyek „túl szépen” vannak megírva, és
Nem is veszik igénybe a hivatal formanyomtatványát, maguk hozzák a szépen megszerkesztett kinyomtatott dokumentumot – közölte az igazgató.
A második negyedévi jelentésből kitűnik, hogy
Bár vannak esetek, amikor a tények ellenőrzése következtében büntetéssel sújtja a munkaadót az intézmény, az is előfordul, hogy mire az ellenőrök odaérnek, az érintett felek megegyeznek, esetleg még vissza is vonja az alkalmazott a feljelentést.
A munkaviszonyokat illető 145 ellenőrzés után összesen 162 000 lejes büntetéssel sújtották a vétkeseket. Egyik közülük három személyt alkalmazott feketemunkásként.
A munkabiztonságot illető 74 ellenőrzés után 37 000 lej büntetés kerülhet az inkasszó rovatba (azaz az államkasszáéba, mert a büntetések a pénzügyi hivatal által kezelt közös alapba folynak be, nem maradnak a megyében).
A jelentésben szerepel ugyan egy halálos eset is, de az egy közel két éve, fakitermelés során bekövetkezett baleset, amelyet az elhunyt munkaadója megfellebbezett, és
A jelentés emlékeztet arra is, hogy július elsejétől az országos minimálbér bruttó 4325 lejre nő.
Hat megyére másodfokú (narancssárga jelzésű), 22 megyére elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).
Leállt a Budapest és Bukarest között közlekedő vonat vasárnap az Olt megyei Caracal és Fărcaşele állomások között, miután meghibásodott a korszerűsített, garanciális időszakban lévő mozdony.
Részlegesen leállt vasárnap délelőtt a Facebook, a közösségi oldal jelenleg csak a mobiltelefonos applikáción keresztül elérhető, asztali számítógépről és mobil böngészőből nem.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap másodfokú (narancssárga jelzésű) figyelmeztetést adott ki jelentős mennyiségű csapadékot hozó felhőszakadások, viharos szél, valamint közepes, helyenként nagyméretű jégeső veszélye miatt.
Motorkerékpárok hangja töltötte be Csíkszereda főterét szombat délután: mintegy százan gyűltek össze, hogy részt vegyenek a harmadik alkalommal megszervezett Szoknyás Guruláson.
Az Alaptörvény rendelkezései szerint július 20-tól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania – ismertette Magyar Péter.
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Talán senki nem gondolta volna, hogy az áprilisi rendszerváltás egyik mellékes eredménye lesz a magyar parlamentarizmus feltámadása – írta Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.
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