A mesterséges intelligencia „segít” panaszt tenni a rossz munkaadókra

A mesterséges intelligenciának tulajdonítja a Kovászna Megyei Munkaügyi Felügyelőség, hogy mostanában az emberek bátrabban kérik számon munkaadóiktól a különböző juttatásokat, illetve bátrabban emelnek panaszt rájuk a hatóságoknál.

Bodor Tünde 2026. július 19., 13:392026. július 19., 13:39

Farkas András Levente, az intézmény igazgatója azért jutott erre a következtetésre, mert az utóbbi időben számos petíciót kapnak az alkalmazottaktól, amelyek „túl szépen” vannak megírva, és

a panaszosok a törvények vonatkozó törvénycikkelyeinek pontos megjelölésével hivatkoznak a jogaikra, juttatásaikra (főleg a túlórapénzre, szabadságpénzre).

Nem is veszik igénybe a hivatal formanyomtatványát, maguk hozzák a szépen megszerkesztett kinyomtatott dokumentumot – közölte az igazgató. Hirdetés A második negyedévi jelentésből kitűnik, hogy

összesen 60 beadványt regisztráltak a hivatalban, ebből 56 a munkaviszonyból adódó konfliktusokról szól, 4 pedig a munkaegészségügy és munkabiztonság területét érinti.

Bár vannak esetek, amikor a tények ellenőrzése következtében büntetéssel sújtja a munkaadót az intézmény, az is előfordul, hogy mire az ellenőrök odaérnek, az érintett felek megegyeznek, esetleg még vissza is vonja az alkalmazott a feljelentést.

A jelentés szerint a második negyedévben összesen 219 tervezett ellenőrzés során 199 000 lejes bírságot szabtak ki a munkaügyi ellenőrök.

A munkaviszonyokat illető 145 ellenőrzés után összesen 162 000 lejes büntetéssel sújtották a vétkeseket. Egyik közülük három személyt alkalmazott feketemunkásként. A munkabiztonságot illető 74 ellenőrzés után 37 000 lej büntetés kerülhet az inkasszó rovatba (azaz az államkasszáéba, mert a büntetések a pénzügyi hivatal által kezelt közös alapba folynak be, nem maradnak a megyében).

Márciustól július végéig a munkaügyi felügyelők 11 munkaidőben és többnyire az alkalmazott hibájából bekövetkező könnyű sérülést és egy könnyebb munkabalesetet jegyeztek.

A jelentésben szerepel ugyan egy halálos eset is, de az egy közel két éve, fakitermelés során bekövetkezett baleset, amelyet az elhunyt munkaadója megfellebbezett, és

az eset a törvényszéki procedúra végeztével most kerülhetett be a nyilvántartásba.