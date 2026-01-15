A marosvásárhelyi utcák felét takarítják hóekékkel

A kisebb utcákba nem jutnak el a hókotrók

Marosvásárhelyen csaknem ötszáz utca van és ezek csupán felében járnak a hókotró gépek. Soós Zoltán polgármester szerint a prioritás az, hogy a városi közlekedés folyamatos legyen, ne álljon le.

Naponta a tucatjával jelennek meg a közösségi médiában hóhelyzetet bemutató bejegyzések, gyalogosok, de gépkocsivezetők is elégtételtelenek a járdák, utcák takarításával. Nem jutunk el mindenhova Az idei első sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester elmondta, hogy a városházának 250 utca tisztítására van szerződése.

Nincs lehetőség mind a 486 utcát folyamatosan takarítani, főleg állandó havazás mellett. A prioritás az, hogy a városi közlekedés folyamatos legyen, ne álljon le. Jelenleg 17 géppel tisztítjuk az utakat és a járdákat is.

Prioritást élveznek a meredekebb, lejtős utak, az átjárók és a buszmegállók, ahol az összegyűjtött havat munkagépekkel elszállítjuk, buldózerrel és markolóval szedjük össze.

Azokban a mellékutcákban, amelyek nem szerepelnek a jegyékben, lakossági igénylés alapján a gépek bemennek és segítenek. A kisebb utcában, ha rendszeresen hóeke dolgozik, előbb-utóbb nem lehet parkolni és a bejáratokat nem lehet használni, ezt is figyelembe kell venni.

Nagy havazás esetén odafigyelünk arra is, hogy mínusz öt fok alatt a só nem olvaszt, ilyenkor kásásodik a hó, ami lassítja a közlekedést”

– ecsetelte a hóeltakarítás részleteit a városvezető.

A járdákért a városlakók is felelősek A városvezető szerint fontos, hogy a lakosság takarítsa a járdákat és lépcsőket. Több ezer kilométernyi járdán a város nem tudja eltakarítani a havat, erre nincs elegendő anyagi és emberi forrás. Soós Zoltán szerint

elsősorban az emberek saját érdeke, hogy a házuk előtti járda biztonságos legyen.

A helyi rendőrség is folyamatosan felszólítja a lakókat, hogy tartsák tisztán az ingatlanok előtt levő járdákat. Többnyire csak figyelmeztetnek, nem büntetnek, hiszen nem a bírságok kiróvása a cél.

