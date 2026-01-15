A marosvásárhelyi utcák felét takarítják hóekékkel

A kisebb utcákba nem jutnak el a hókotrók
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen csaknem ötszáz utca van és ezek csupán felében járnak a hókotró gépek. Soós Zoltán polgármester szerint a prioritás az, hogy a városi közlekedés folyamatos legyen, ne álljon le.
Naponta a tucatjával jelennek meg a közösségi médiában hóhelyzetet bemutató bejegyzések, gyalogosok, de gépkocsivezetők is elégtételtelenek a járdák, utcák takarításával.
Az idei első sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester elmondta, hogy a városházának 250 utca tisztítására van szerződése.
Prioritást élveznek a meredekebb, lejtős utak, az átjárók és a buszmegállók, ahol az összegyűjtött havat munkagépekkel elszállítjuk, buldózerrel és markolóval szedjük össze.
Fotó: Haáz Vince
Azokban a mellékutcákban, amelyek nem szerepelnek a jegyékben, lakossági igénylés alapján a gépek bemennek és segítenek. A kisebb utcában, ha rendszeresen hóeke dolgozik, előbb-utóbb nem lehet parkolni és a bejáratokat nem lehet használni, ezt is figyelembe kell venni.
– ecsetelte a hóeltakarítás részleteit a városvezető.
Az utcák felét takarítják hőekékkel
Fotó: Haáz Vince
A városvezető szerint fontos, hogy a lakosság takarítsa a járdákat és lépcsőket. Több ezer kilométernyi járdán a város nem tudja eltakarítani a havat, erre nincs elegendő anyagi és emberi forrás. Soós Zoltán szerint
A helyi rendőrség is folyamatosan felszólítja a lakókat, hogy tartsák tisztán az ingatlanok előtt levő járdákat. Többnyire csak figyelmeztetnek, nem büntetnek, hiszen nem a bírságok kiróvása a cél.
Az út mentére összegyűjtött havat összeszedik és elszállítják
Fotó: Haáz Vince
