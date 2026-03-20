A legfelsőbb bíróság perrel fenyegeti a kormányt a bérkiegészítések kifizetésének halasztása miatt

Perrel fenyegeti a kormányt a legfelsőbb bíróság az igazságszolgáltatásban dolgozók bírósági döntéssel megítélt bérkiegészítései kifizetésének halasztása miatt.
A 2026-os állami költségvetés tervezetének első változatában a tavalyinál hozzávetőlegesen 50 százalékkal nagyobb összeget, csaknem 5 milliárd lejt különítettek el 2026-ra a Lia Savonea vezette legfelsőbb bíróság számára. A többlet jelentős részét az igazságszolgáltatásban dolgozók bírósági döntéssel megítélt bérkiegészítéseinek kifizetésére szánták.
Csütörtökön azonban a koalíciós pártok úgy döntöttek, hogy az összeg egy részét átirányítják a Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt szociális intézkedések finanszírozására.
Ilie Bolojan miniszterelnök bejelentése szerint a koalíciós pártok vezetőinek csütörtök délelőtti ülésén megtalálták a megoldást a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kért szolidaritási csomag finanszírozására.
Erre reagáló csütörtök esti közleményében a legfelsőbb bíróság azzal vádolta a kormányt, hogy figyelmen kívül hagyja a jogerős bírósági döntéseket, és
A bírósági ítéletek végrehajtása nem opcionális, nem lehet elhalasztani, sem újraértelmezni vagy tetszés szerint végrehajtani – fogalmaztak. Érvelésük szerint a bírósági döntéssel elismert jogok vagyoni értékű jognak minősülnek, és az ezekkel kapcsolatos bírósági határozatok végrehajtásának ismételt elhalasztása sérti a tulajdonjogot és aláássa a jogbiztonságot – számol be az Agerpres.
A legfelsőbb bíróság közleményében hangsúlyozták, a jogerős bírósági döntések végrehajtása a román állam alkotmányos és nemzetközi kötelezettsége, ezért
Ha szükséges lesz, pert kezdeményeznek, hogy a kormány biztosítsa a megítélt bérkiegészítések kifizetéséhez szükséges összegeket – tették hozzá.
Sajtóbeszámolók szerint 2023-ban az akkor Corina Corbu irányította legfelsőbb bíróság és Alex Florența vezette legfőbb ügyészség a bírák és ügyészek fizetésének 25 százalékos emeléséről döntött, arra hivatkozva, hogy ezzel korábbi bírósági döntésekhez igazítják a béreket. A fizetésemelésről szóló rendelkezést visszamenőleges hatállyal, 2018-tól kezdődően alkalmazták.
