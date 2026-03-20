Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A legfelsőbb bíróság perrel fenyegeti a kormányt a bérkiegészítések kifizetésének halasztása miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Perrel fenyegeti a kormányt a legfelsőbb bíróság az igazságszolgáltatásban dolgozók bírósági döntéssel megítélt bérkiegészítései kifizetésének halasztása miatt.

Székelyhon

2026. március 20., 09:312026. március 20., 09:31

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A 2026-os állami költségvetés tervezetének első változatában a tavalyinál hozzávetőlegesen 50 százalékkal nagyobb összeget, csaknem 5 milliárd lejt különítettek el 2026-ra a Lia Savonea vezette legfelsőbb bíróság számára. A többlet jelentős részét az igazságszolgáltatásban dolgozók bírósági döntéssel megítélt bérkiegészítéseinek kifizetésére szánták.

Csütörtökön azonban a koalíciós pártok úgy döntöttek, hogy az összeg egy részét átirányítják a Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt szociális intézkedések finanszírozására.

korábban írtuk

Bolojan: megtaláltuk a megoldást a szolidaritási csomag intézkedéseinek finanszírozására
Bolojan: megtaláltuk a megoldást a szolidaritási csomag intézkedéseinek finanszírozására

Ilie Bolojan miniszterelnök bejelentése szerint a koalíciós pártok vezetőinek csütörtök délelőtti ülésén megtalálták a megoldást a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kért szolidaritási csomag finanszírozására.

Erre reagáló csütörtök esti közleményében a legfelsőbb bíróság azzal vádolta a kormányt, hogy figyelmen kívül hagyja a jogerős bírósági döntéseket, és

folyamatosan és szisztematikusan olyan intézkedéseket hoz, amelyek korlátozzák és sértik a bírák jogait.

A bírósági ítéletek végrehajtása nem opcionális, nem lehet elhalasztani, sem újraértelmezni vagy tetszés szerint végrehajtani – fogalmaztak. Érvelésük szerint a bírósági döntéssel elismert jogok vagyoni értékű jognak minősülnek, és az ezekkel kapcsolatos bírósági határozatok végrehajtásának ismételt elhalasztása sérti a tulajdonjogot és aláássa a jogbiztonságot – számol be az Agerpres.

Hirdetés

A legfelsőbb bíróság közleményében hangsúlyozták, a jogerős bírósági döntések végrehajtása a román állam alkotmányos és nemzetközi kötelezettsége, ezért

minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel élni fognak, hogy vessenek véget az egyoldalú átütemezések gyakorlatának.

Ha szükséges lesz, pert kezdeményeznek, hogy a kormány biztosítsa a megítélt bérkiegészítések kifizetéséhez szükséges összegeket – tették hozzá.

Sajtóbeszámolók szerint 2023-ban az akkor Corina Corbu irányította legfelsőbb bíróság és Alex Florența vezette legfőbb ügyészség a bírák és ügyészek fizetésének 25 százalékos emeléséről döntött, arra hivatkozva, hogy ezzel korábbi bírósági döntésekhez igazítják a béreket. A fizetésemelésről szóló rendelkezést visszamenőleges hatállyal, 2018-tól kezdődően alkalmazták.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 20., péntek

A tömeges elbocsátás ellenére csökkent a munkanélküliség

Volt ugyan egy tömeges elbocsátás a könnyűipari szektorban, mégis, minimális mértékben ugyan, de csökkent a munkanélküliségi ráta múlt hónapban Hargita megyében. Van magyarázat a jelenségre.

A tömeges elbocsátás ellenére csökkent a munkanélküliség
A tömeges elbocsátás ellenére csökkent a munkanélküliség
2026. március 20., péntek

A tömeges elbocsátás ellenére csökkent a munkanélküliség
Hirdetés
2026. március 20., péntek

Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
2026. március 20., péntek

Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
2026. március 20., péntek

Már van olyan töltőállomás, ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára

Átlépte a lélektani, literenkénti kilenc lejt a benzin ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. A csíkszeredai OMV-nél péntek reggel 9 lej 02 baniért tankolható a 95-ös oktánszámú benzin.

Már van olyan töltőállomás, ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára
Már van olyan töltőállomás, ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára
2026. március 20., péntek

Már van olyan töltőállomás, ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára
2026. március 20., péntek

Nicușor Dan: a Közel-keleti háború miatti válság mindenkit érint, de Európának Ukrajnára kell figyelnie

Noha az iráni háború előidézte válság mindenkit érint, Európának továbbra is Ukrajnára kell összpontosítania – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken Brüsszelben, az éjszakába nyúló EU-csúcsot követő sajtótájékoztatóján.

Nicușor Dan: a Közel-keleti háború miatti válság mindenkit érint, de Európának Ukrajnára kell figyelnie
Nicușor Dan: a Közel-keleti háború miatti válság mindenkit érint, de Európának Ukrajnára kell figyelnie
2026. március 20., péntek

Nicușor Dan: a Közel-keleti háború miatti válság mindenkit érint, de Európának Ukrajnára kell figyelnie
Hirdetés
2026. március 20., péntek

Több székelyföldi városba érkezik a nagyböjti koncertsorozat

Nagyböjti koncertsorozattal készül húsvétra az Erdélyi Hagyományok Háza, amely az elcsendesedést és a húsvétra való lelki ráhangolódást szolgálja.

Több székelyföldi városba érkezik a nagyböjti koncertsorozat
Több székelyföldi városba érkezik a nagyböjti koncertsorozat
2026. március 20., péntek

Több székelyföldi városba érkezik a nagyböjti koncertsorozat
2026. március 20., péntek

Pénteken délelőtt folytatódik 2026-os állami költségvetés parlamenti vitája

Pénteken hajnali 3 órakor felfüggesztették a parlament két házának együttes ülését, amelyen a 2026-os állami költségvetés, valamint a társadalombiztosítási költségvetés tervezetének vitája zajlott.

Pénteken délelőtt folytatódik 2026-os állami költségvetés parlamenti vitája
Pénteken délelőtt folytatódik 2026-os állami költségvetés parlamenti vitája
2026. március 20., péntek

Pénteken délelőtt folytatódik 2026-os állami költségvetés parlamenti vitája
2026. március 19., csütörtök

Végleges számok az önkormányzati leépítésekről Hargita megyében

Kisebb létszámmal kell megnövekedett feladatokat elvégezniük a polgármesteri hivataloknak és a megyei tanácsnak Hargita megyében június végétől. A prefektusi hivatal közölte az új álláskereteket, a végrehajtásról csütörtökön egyeztettek.

Végleges számok az önkormányzati leépítésekről Hargita megyében
Végleges számok az önkormányzati leépítésekről Hargita megyében
2026. március 19., csütörtök

Végleges számok az önkormányzati leépítésekről Hargita megyében
Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Holnap van a tavaszi napéjegyenlőség, és pont ekkor lephet meg az időjárás

Közelíteni fog a hőmérséklet a naptári dátumra jellemző értékekhez, szemben azzal, amit március elejétől mostanáig tapasztaltunk.

Holnap van a tavaszi napéjegyenlőség, és pont ekkor lephet meg az időjárás
Holnap van a tavaszi napéjegyenlőség, és pont ekkor lephet meg az időjárás
2026. március 19., csütörtök

Holnap van a tavaszi napéjegyenlőség, és pont ekkor lephet meg az időjárás
2026. március 19., csütörtök

Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé

A parlament költségvetési-pénzügyi bizottságai csütörtöki együttes ülésükön 38 támogató és 13 elutasító szavazattal elfogadták a 2026-os állami költségvetés tervezetét. A jogszabályavaslat a parlament plénuma elé kerül.

Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé
Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé
2026. március 19., csütörtök

Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé
2026. március 19., csütörtök

Megvan, hogy mennyi pénz jut a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának támogatására

A kormány csütörtökön 620 millió lejes keretet hagyott jóvá a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának támogatására.

Megvan, hogy mennyi pénz jut a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának támogatására
Megvan, hogy mennyi pénz jut a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának támogatására
2026. március 19., csütörtök

Megvan, hogy mennyi pénz jut a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának támogatására
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!