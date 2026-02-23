Rovatok
A lakossági kukák tartalma érdekelte a szakembereket – górcső alá vették Kovászna megye hulladékát

A hulladékot szétválogatták, kimérték, felmérték – falun és városon egyaránt • Fotó: Dávid Sándor

A hulladékot szétválogatták, kimérték, felmérték – falun és városon egyaránt

Fotó: Dávid Sándor

Tizenöt ember napokon át azt vizsgálta, hogy a háromszéki falvakban és városokban mi került a begyűjtött háztartási hulladékba. Felmérték a hulladék sűrűségét, a szelektíven gyűjtött szemét tisztaságát, valamint a tényleges mennyiségeket is.

Bodor Tünde

2026. február 23., 07:572026. február 23., 07:57

A kormány és az Európai Beruházási Bank (EBB) küldöttsége nemrég átfogó elemzést készített Kovászna megye hulladékának összetételéről, hogy ennek alapján

a rendszer fejlesztésére, javítására vonatkozóan további intézkedéseket tehessenek.

A felmérés során három megye – Kovászna, Beszterce és Temes – adatait hasonlítják össze.

• Fotó: Dávid Sándor

Fotó: Dávid Sándor

A sort a lécfalvi hulladékfeldolgozóban tett látogatással nyitották meg. Az elemzés célja világos és konkrét volt:

pontos képet kapni arról, hogy mi kerül a Kovászna megyei lakosság kukáiba

– fogalmazott Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület igazgatója. Tizenöt ember hét munkanapon át nem csupán a kísérő dokumentumok adatait vizsgálta meg, hanem több faluban és városban közvetlenül elemezte a begyűjtött hulladékot:

  • felmérve a hulladék sűrűségét, a szelektíven gyűjtött adagok tisztaságát,

  • a tényleges mennyiségeket,

  • illetve utóbb arra is fény derülhet majd, a szelektív hulladéknak hány százaléka újrahasznosítható.

• Fotó: Dávid Sándor

Fotó: Dávid Sándor

És hogy a felmérés minél világosabb képet nyújtson, egy hasonló akcióra majd nyáron is sor kerül minden érintett megyében, a végső következtetéseket majd azután fogalmazzák meg.

A visszaváltó rendszer kihívásai és az újrahasznosítási arányok

Az országos rendszer szerint az összes megtermelt hulladék 33 százaléka újrahasznosítható, legalábbis a szabvány szerint és azokban a megyékben, ahol nincsenek konkrét mérések.

Tizenöt ember hét munkanapon át dolgozott a szelektív hulladék átvizsgálásán • Fotó: Dávid Sándor

Tizenöt ember hét munkanapon át dolgozott a szelektív hulladék átvizsgálásán

Fotó: Dávid Sándor

Kovászna nem ilyen, itt folyamatosan készülnek kimutatások, ezek szerint a megyében 24-25 százalék az újrahasznosítható hulladék részaránya. Ennek

a törvény szerint 75 százalékát értékesíteni kellene, bár igaz, hogy nincs mindennemű hulladékra felvásárló, illetve feldolgozó.

Mióta viszont a visszaváltó rendszer miatt hiányoznak a begyűjtött hulladékból a PET-palackok, az üvegek, az alumínium dobozok, a lécfalvi telep is alig 40 százalékát tudja eladni a szelektív hulladéknak. A megmaradó hulladékot (fóliák, kisebb kartondarabok, chipszes zacskók, joghurtos poharak, kefires palackok) Curtea de Argeșre (Argeș megyébe) kell szállítani energetikai újrahasznosításra, ami tulajdonképpen égetést jelent.

• Fotó: Dávid Sándor

Fotó: Dávid Sándor

Hatékonyabb és igazságosabb rendszer a cél

„Az elemzés gyakorlati haszna tehát abban áll, hogy az adatok alapján meghatározható, hogy

  • hol szükséges még fejleszteni a szelektív gyűjtést,

  • hogyan csökkenthető a lerakókba kerülő hulladék mennyisége,

  • és miként tehető a rendszer hatékonyabbá, átláthatóbbá és igazságosabbá a lakosság számára.

Az eredmények hozzájárulnak egy országos jelentéshez, amely megalapozott döntésekhez szolgál iránymutatásul, támogatva ezzel egy tisztább megye és egy jobban védett környezet kialakítását” – összegezett Ambrus József.

Az adatok – egy újabb, nyári vizsgálat után –excel-táblázatokba kerülnek, azokból lehet majd a végső következtetéseket kiolvasni • Fotó: Dávid Sándor

Az adatok – egy újabb, nyári vizsgálat után –excel-táblázatokba kerülnek, azokból lehet majd a végső következtetéseket kiolvasni

Fotó: Dávid Sándor

Háromszék
