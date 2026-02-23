A lakossági kukák tartalma érdekelte a szakembereket – górcső alá vették Kovászna megye hulladékát

A hulladékot szétválogatták, kimérték, felmérték – falun és városon egyaránt
Fotó: Dávid Sándor
Tizenöt ember napokon át azt vizsgálta, hogy a háromszéki falvakban és városokban mi került a begyűjtött háztartási hulladékba. Felmérték a hulladék sűrűségét, a szelektíven gyűjtött szemét tisztaságát, valamint a tényleges mennyiségeket is.
A kormány és az Európai Beruházási Bank (EBB) küldöttsége nemrég átfogó elemzést készített Kovászna megye hulladékának összetételéről, hogy ennek alapján
A felmérés során három megye – Kovászna, Beszterce és Temes – adatait hasonlítják össze.
Fotó: Dávid Sándor
A sort a lécfalvi hulladékfeldolgozóban tett látogatással nyitották meg. Az elemzés célja világos és konkrét volt:
– fogalmazott Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület igazgatója. Tizenöt ember hét munkanapon át nem csupán a kísérő dokumentumok adatait vizsgálta meg, hanem több faluban és városban közvetlenül elemezte a begyűjtött hulladékot:
felmérve a hulladék sűrűségét, a szelektíven gyűjtött adagok tisztaságát,
a tényleges mennyiségeket,
illetve utóbb arra is fény derülhet majd, a szelektív hulladéknak hány százaléka újrahasznosítható.
Fotó: Dávid Sándor
És hogy a felmérés minél világosabb képet nyújtson, egy hasonló akcióra majd nyáron is sor kerül minden érintett megyében, a végső következtetéseket majd azután fogalmazzák meg.
Az országos rendszer szerint az összes megtermelt hulladék 33 százaléka újrahasznosítható, legalábbis a szabvány szerint és azokban a megyékben, ahol nincsenek konkrét mérések.
Tizenöt ember hét munkanapon át dolgozott a szelektív hulladék átvizsgálásán
Fotó: Dávid Sándor
Kovászna nem ilyen, itt folyamatosan készülnek kimutatások, ezek szerint a megyében 24-25 százalék az újrahasznosítható hulladék részaránya. Ennek
Mióta viszont a visszaváltó rendszer miatt hiányoznak a begyűjtött hulladékból a PET-palackok, az üvegek, az alumínium dobozok, a lécfalvi telep is alig 40 százalékát tudja eladni a szelektív hulladéknak. A megmaradó hulladékot (fóliák, kisebb kartondarabok, chipszes zacskók, joghurtos poharak, kefires palackok) Curtea de Argeșre (Argeș megyébe) kell szállítani energetikai újrahasznosításra, ami tulajdonképpen égetést jelent.
Fotó: Dávid Sándor
„Az elemzés gyakorlati haszna tehát abban áll, hogy az adatok alapján meghatározható, hogy
hol szükséges még fejleszteni a szelektív gyűjtést,
hogyan csökkenthető a lerakókba kerülő hulladék mennyisége,
és miként tehető a rendszer hatékonyabbá, átláthatóbbá és igazságosabbá a lakosság számára.
Az eredmények hozzájárulnak egy országos jelentéshez, amely megalapozott döntésekhez szolgál iránymutatásul, támogatva ezzel egy tisztább megye és egy jobban védett környezet kialakítását” – összegezett Ambrus József.
Az adatok – egy újabb, nyári vizsgálat után –excel-táblázatokba kerülnek, azokból lehet majd a végső következtetéseket kiolvasni
Fotó: Dávid Sándor
