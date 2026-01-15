A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel

Nőttek a megélhetési költségek, több pénz kell az ellátásra. Képünk illusztráció
Fotó: Gábos Albin
A kormány szerdán elfogadott határozata szerint napi 22 lejről napi 32 lejre emelkedik a gyermekeket, fogyatékkal élőket és más sérülékeny csoportokat ellátó bentlakásos intézményekben az egy főre jutó élelmezési keret összege – számolt be a munkaügyi minisztérium.
Az indoklás szerint a megélhetési költségek emelkedése tette szükségessé a korrekciót, a cél pedig „emberhez méltó” ellátási feltételek biztosítása a szociális ellátórendszerben gondozottak számára.
A minisztérium közleménye szerint Florin Manole tárcavezető a döntést „felelős” lépésnek nevezte, és kiemelte, 2022 óta változatlanok voltak ezek az összegek, miközben az élet drágult; szerinte
– idézi a minisztert az Agerpres hírügynökség.
A határozat a szociális szolgáltatások költségkeretét is növeli. A gyermekvédelmi ellátásban 44 százalékkal, a felnőtt fogyatékos személyek ellátásában 39 százalékkal nő az összeg, mind a bentlakásos, mind a nappali ellátásoknál. Emellett több mint 45 százalékkal emelkedik a családon belüli erőszak áldozatait segítő ellátások költségkerete is.
Helyi költségvetés híján még csak visszafogottan terveznek a háromszéki önkormányzatok, így a gidófalvi is, amelynek polgármestere közösségi oldalán számolt be a tervekről.
Az igazságügyi törvények felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport második ülésén a felek többek között megállapodtak abban, hogy egy öt évre szóló tervet dolgoznak ki az igazságszolgáltatásban tapasztalható munkaerőhiány kezelésére.
Változatos programkínálattal várja a közönséget a gyergyóalfalvi Petőfi Művelődési Központ a következő hetekben.
Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti a város mezőgazdasági földtulajdonosait, hogy január 15-én, 9 órától közgyűlést tartanak a képviselő-testület üléstermében. Bizottsági tagokat választanak.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy Romániában létezik egy olyan réteg, amelyik a szabályokat tudatosan kijátszva nem fizet helyi adót, miközben a többség becsületesen eleget tesz kötelezettségeinek.
Az adóemelés, közlekedés és parkolás mellett többek között a tervezett Drakula Park, az okoskukák, és a Harvíz Rt. óriáspályázata kerültek terítékre témaként a csíkszeredai városvezetés által megszervezett szerdai sajtóbeszélgetésen.
A fiatalokat érintő kérdésekről tartanak előadásokat és panelbeszélgetéseket szakemberek január 20-án, a Szakszervezetek Művelődési Házában. A rendezvény érdemi válaszokkal szolgál a fiatalok dilemmáira.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy a közigazgatási intézkedéscsomagról szóló törvénytervezetet a kormánykoalícióban fogják véglegesíteni.
Három Temes megyei rendőr megsérült szerda reggel a lugosi rendőrség egyik melléképületében történt robbanásban, ahol az erkölcsi bizonyítványokat kiállító iroda működik.
