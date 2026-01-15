Rovatok
A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel

Nőttek a megélhetési költségek, több pénz kell az ellátásra. Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Nőttek a megélhetési költségek, több pénz kell az ellátásra. Képünk illusztráció

Fotó: Gábos Albin

A kormány szerdán elfogadott határozata szerint napi 22 lejről napi 32 lejre emelkedik a gyermekeket, fogyatékkal élőket és más sérülékeny csoportokat ellátó bentlakásos intézményekben az egy főre jutó élelmezési keret összege – számolt be a munkaügyi minisztérium.

Székelyhon

2026. január 15., 10:222026. január 15., 10:22

Az indoklás szerint a megélhetési költségek emelkedése tette szükségessé a korrekciót, a cél pedig „emberhez méltó” ellátási feltételek biztosítása a szociális ellátórendszerben gondozottak számára.

A minisztérium közleménye szerint Florin Manole tárcavezető a döntést „felelős” lépésnek nevezte, és kiemelte, 2022 óta változatlanok voltak ezek az összegek, miközben az élet drágult; szerinte

a napi 22 lejes összeg „túl sokáig túl kevés volt”

– idézi a minisztert az Agerpres hírügynökség.

A határozat a szociális szolgáltatások költségkeretét is növeli. A gyermekvédelmi ellátásban 44 százalékkal, a felnőtt fogyatékos személyek ellátásában 39 százalékkal nő az összeg, mind a bentlakásos, mind a nappali ellátásoknál. Emellett több mint 45 százalékkal emelkedik a családon belüli erőszak áldozatait segítő ellátások költségkerete is.

Belföld Társadalom
