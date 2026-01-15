A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel

A kormány szerdán elfogadott határozata szerint napi 22 lejről napi 32 lejre emelkedik a gyermekeket, fogyatékkal élőket és más sérülékeny csoportokat ellátó bentlakásos intézményekben az egy főre jutó élelmezési keret összege – számolt be a munkaügyi minisztérium.

Az indoklás szerint a megélhetési költségek emelkedése tette szükségessé a korrekciót, a cél pedig „emberhez méltó” ellátási feltételek biztosítása a szociális ellátórendszerben gondozottak számára.

Hirdetés

A minisztérium közleménye szerint Florin Manole tárcavezető a döntést „felelős” lépésnek nevezte, és kiemelte, 2022 óta változatlanok voltak ezek az összegek, miközben az élet drágult; szerinte