A jövedelmek növekedését és az ukrajnai háború befejezését várják a romániaiak ettől az évtől

A romániai polgárok elsősorban a jövedelmek növekedését, új munkahelyek teremtését és az ukrajnai háború befejezését várják 2026-tól – derül ki az INSCOP Research barométer típusú közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.

A további prioritások között szerepel az árak stabilizálása és az infláció visszaszorítása (14,7 százalék), a korrupció elleni küzdelem (14,5 százalék), valamint az egészségügyi rendszer javítása (10,3 százalék).

Arra a kérdésre, hogy minek a megvalósulása a legfontosabb számukra 2026-ban,

Az oktatás fejlesztését a válaszadók 7,7 százaléka említette, míg a közbiztonság növelése és a környezetvédelem jóval kevesebb említést kapott.

A megkérdezettek 4,2 százaléka nem tudott vagy nem kívánt válaszolni a kérdésre.

Az adatok szerint a jövedelemnövekedést és a munkahelyteremtést az átlagosnál nagyobb arányban jelölték meg a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazói, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, valamint a kisvárosiak és a vidékiek.

Az ukrajnai háború befejezését elsősorban a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatói, illetve a 60 év felettieknek tartják fontosnak, míg a korrupció elleni fellépést főként a PNL és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szavazói, a felsőfokú végzettségűek, valamint a bukaresti és nagyvárosi válaszadók emelték ki.

Az Inormat.ro hírportál megrendelésére végzett telefonos felmérés 2026. január 12-15. között készült 1100 fős, mintán, ±3 százalékos hibahatárral.