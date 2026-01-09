A jeges utak és járdák veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem

A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) a jeges utak jelentette veszélyre hívta fel péntek reggel a lakosság figyelmét.

Az IGSU szerint az ország nagy részén jegesek lettek az utak és utcák a fagyos éjszakát követően.

„Egy rossz lépés töréshez vezethet. Hagyd otthon a jó időjáráshoz való cipőidet... jégen a megfelelő tapadás a fontos, nem a stílus!