A jeges utak és járdák veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) a jeges utak jelentette veszélyre hívta fel péntek reggel a lakosság figyelmét.

Székelyhon

2026. január 09., 11:382026. január 09., 11:38

2026. január 09., 11:392026. január 09., 11:39

Az IGSU szerint az ország nagy részén jegesek lettek az utak és utcák a fagyos éjszakát követően.

„Egy rossz lépés töréshez vezethet. Hagyd otthon a jó időjáráshoz való cipőidet... jégen a megfelelő tapadás a fontos, nem a stílus!

Idézet
Viselj téli cipőt, csúszásgátlót a cipő talpán, és óvatosan járj, hogy elkerüld az eséseket”

– tanácsolta a katasztrófavédelem Facebook-oldalán.

Az IGSU emlékeztetett ugyanakkor, hogy a házak, cégszékhelyek előtti járdák takarítása, hó- és jégmentesítése nem csupán emberbaráti, hanem törvényes kötelesség.

Belföld
