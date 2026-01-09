A jeges utak és járdák veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem

Fotó: Pinti Attila
A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) a jeges utak jelentette veszélyre hívta fel péntek reggel a lakosság figyelmét.
2026. január 09., 11:382026. január 09., 11:38
2026. január 09., 11:392026. január 09., 11:39
Az IGSU szerint az ország nagy részén jegesek lettek az utak és utcák a fagyos éjszakát követően.
„Egy rossz lépés töréshez vezethet. Hagyd otthon a jó időjáráshoz való cipőidet... jégen a megfelelő tapadás a fontos, nem a stílus!
– tanácsolta a katasztrófavédelem Facebook-oldalán.
Az IGSU emlékeztetett ugyanakkor, hogy a házak, cégszékhelyek előtti járdák takarítása, hó- és jégmentesítése nem csupán emberbaráti, hanem törvényes kötelesség.
Lényegesen lehűl az idő az elkövetkező napokban Székelyföldön, sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Újabb hóréteg rakódott le az elmúlt egy napban az ország számos pontján, Székelyföld nagyobb városainak zömében 20 centiméterhez közelít hóvastagság.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt pénteken 5 óra 50 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A havazás mellett újabb fagyos reggelre ébredtünk országszerte, ám most közel sem Csíkszeredában volt a leghidegebb.
Noha új buszokra és jóval nagyobb járatsűrűségre váltott a csíkszeredai tömegközlekedés, nagyon sok kifogás merült fel az új menetrendekkel, útvonalakkal kapcsolatban. Ezeket most igyekeznek felhasználni a módosításokhoz – tudtuk meg.
Halálos baleset történt csütörtökön Szeben és Fehér megye határán, Szerdahely kijáratánál. A rendőrség szerint egy férfi autójával egy fának ütközött.
Nem mindennapi balesetet szenvedett csütörtök délben egy fiatal, marosvásárhelyi sofőr Predealon: autójával egy üdülőtelepi panzió tetejére csúszott rá az útról.
Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint csütörtökön mintegy 62 ezer óvodás és iskolás tanítása szünetelt vagy online formában zajlott a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
Radu Miruță védelmi miniszter csütörtökön kijelentette, a Spartan típusú katonai repülőgéppel egy párizsi út költsége hozzávetőleg 30 ezer euró. Közlése szerint ez az összeg töredéke annak, amennyibe egy ugyanilyen út került Iohannis idején.
A pitești-i ítélőtábla csütörtökön jogerősen négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Daniel Chițoiu volt minisztert gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, a 2019 decemberében okozott halálos közúti baleset ügyében.
