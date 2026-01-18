A gyorshajtás csak a második legfőbb ok a súlyos közúti baleseteknél

Tavaly összesen 3950 halálos és súlyos sérüléssel járó közúti balesetet történt országos szinten, kevesebb, mint az előző évben – közölte vasárnap a Román Rendőrség.

A rendőrségi közlemény szerint a megelőzés érdekében a múlt évben több mint 67 ezer közlekedésrendészeti akciót hajtott végre. Az év során

valamint az elsőbbségadás elmulasztása (9,5 százalék) voltak.

A balesetek következtében 1293-an vesztették életüket, 3125-en pedig súlyosan megsérültek; 2024-hez viszonyítva 2025-ben 285-tel (6,7 százalékkal) kevesebb baleset történt, a halálos áldozatok száma 185-tel (12,5 százalékkal), a súlyos sérülteké pedig 122-vel (3,7 százalékkal) csökkent.

190 441 vezetői engedélyt vontak be ideiglenesen, 103 381 forgalmi engedélyt és 22 760 rendszámtáblát függesztettek fel. Emellett mintegy 28 700 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból – írja az Agerpres hírügynökség a rendőrség közlésére hivatkozva.

A rendőrség emlékeztetett, hogy 2025. január elsejétől bevezették az e-SIGUR automatikus közúti forgalomfigyelő rendszert. Ennek segítségével tavaly több mint 21 ezer bírságot szabtak ki. Összesen 89 jogosítványt vontak be 50 km/órát, illetve négyet 70 km/órát meghaladó sebességtúllépés miatt.

A közlemény szerint a közúti biztonság növelését szolgálja az e-SAR platform is, amelyik a lakosság által bejelentett agresszív vezetési magatartásokat dolgozza fel. Tavaly 1053 bejelentés zárult szabálysértési bírsággal és a vezetői engedély felfüggesztésével.