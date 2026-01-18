A gyorshajtás csak a második legfőbb ok a súlyos közúti baleseteknél

Kéünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Tavaly összesen 3950 halálos és súlyos sérüléssel járó közúti balesetet történt országos szinten, kevesebb, mint az előző évben – közölte vasárnap a Román Rendőrség.
A balesetek következtében 1293-an vesztették életüket, 3125-en pedig súlyosan megsérültek; 2024-hez viszonyítva 2025-ben 285-tel (6,7 százalékkal) kevesebb baleset történt, a halálos áldozatok száma 185-tel (12,5 százalékkal), a súlyos sérülteké pedig 122-vel (3,7 százalékkal) csökkent.
A súlyos közúti balesetek legfőbb okai 2025-ben
a szabálytalan gyalogosátkelés (az összes baleset 16,1 százaléka),
a gyorshajtás (15,3 százalék),
valamint az elsőbbségadás elmulasztása (9,5 százalék) voltak.
A rendőrségi közlemény szerint a megelőzés érdekében a múlt évben több mint 67 ezer közlekedésrendészeti akciót hajtott végre. Az év során
190 441 vezetői engedélyt vontak be ideiglenesen, 103 381 forgalmi engedélyt és 22 760 rendszámtáblát függesztettek fel. Emellett mintegy 28 700 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból – írja az Agerpres hírügynökség a rendőrség közlésére hivatkozva.
A rendőrség emlékeztetett, hogy 2025. január elsejétől bevezették az e-SIGUR automatikus közúti forgalomfigyelő rendszert. Ennek segítségével tavaly több mint 21 ezer bírságot szabtak ki. Összesen 89 jogosítványt vontak be 50 km/órát, illetve négyet 70 km/órát meghaladó sebességtúllépés miatt.
A közlemény szerint a közúti biztonság növelését szolgálja az e-SAR platform is, amelyik a lakosság által bejelentett agresszív vezetési magatartásokat dolgozza fel. Tavaly 1053 bejelentés zárult szabálysértési bírsággal és a vezetői engedély felfüggesztésével.
Egy nepáli vendégmunkás ugrott be elsőként szombaton egy craiovai park jeges tavába, hogy megmentsen egy ötéves kislányt. Aztán további öten – köztük a lánya apja – siettek a gyermek segítségére, de csak a vendégmunkásnak sikerült elérnie a kislányig.
Romániában a tartós, kemény fagyok idején csak korlátozottan növelhető a belföldi földgáz-kitermelés és a tartalékok kitárolási üteme, ezért az import – elsősorban Magyarország felől – elengedhetetlenné válik – figyelmeztetett a szakértő.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton egy figyelmeztető előrejelzést, valamint több, szerda reggelig érvényben lévő sárga jelzésű riasztást adott ki kemény fagy és rendkívül alacsony hőmérsékletek miatt Románia legnagyobb részére.
Robbanás történt szombaton reggel egy gyulafehérvári tömbházban, amelynek következtében egy férfi súlyos égési sérüléseket, egy fiatal nő pedig lábsérülést szenvedett, és huszonkét lakót kellett ideiglenesen kiköltöztetni az épületből.
A Salvamont ötvenkét emberen segített az elmúlt huszonnégy órában, egyvalaki életét azonban nem tudták megmenteni.
A korkedvezménnyel nyugdíjba vonult romániai bírák és ügyészek átlagosan 4000 eurónak megfelelő nettó szolgálati nyugdíjat kapnak kézhez havonta, ami csaknem kilencszerese a közalkalmazotti átlagnyugdíjnak.
Szombat reggel Gyergyóalfaluban mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet az országban: a Hargita megyei településen mínusz 22 Celsius-fok volt.
Mínusz 21 fok alá esett a hőmérséklet szombatra virradóan Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban is. Ez volt a leghidegebb az országban.
Megelégelték a magyarázkodást, őszinte válaszokat várnak a városvezetéstől az adóemelések kapcsán a sepsiszentgyörgyiek. Egy felhívásban arra buzdítják a lakókat, ne csak az online térben adjanak hangot az elégedetlenségüknek.
Nyolc évig volt használaton kívül a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Ház, amelyet most, egy nagyszabású felújítást követően ismét birtokba vehettek a lakók. Az avatóünnepségen a közösség gyűjtőpontjának nevezték az épületet.
