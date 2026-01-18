Rovatok
A gyorshajtás csak a második legfőbb ok a súlyos közúti baleseteknél

Fotó: Tuchiluș Alex

Kéünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Tavaly összesen 3950 halálos és súlyos sérüléssel járó közúti balesetet történt országos szinten, kevesebb, mint az előző évben – közölte vasárnap a Román Rendőrség.

Székelyhon

2026. január 18., 13:142026. január 18., 13:14

A balesetek következtében 1293-an vesztették életüket, 3125-en pedig súlyosan megsérültek; 2024-hez viszonyítva 2025-ben 285-tel (6,7 százalékkal) kevesebb baleset történt, a halálos áldozatok száma 185-tel (12,5 százalékkal), a súlyos sérülteké pedig 122-vel (3,7 százalékkal) csökkent.

A súlyos közúti balesetek legfőbb okai 2025-ben

  1. a szabálytalan gyalogosátkelés (az összes baleset 16,1 százaléka),

  2. a gyorshajtás (15,3 százalék),

  3. valamint az elsőbbségadás elmulasztása (9,5 százalék) voltak.

A rendőrségi közlemény szerint a megelőzés érdekében a múlt évben több mint 67 ezer közlekedésrendészeti akciót hajtott végre. Az év során

2,79 millió szabálysértési bírságot szabtak ki,

190 441 vezetői engedélyt vontak be ideiglenesen, 103 381 forgalmi engedélyt és 22 760 rendszámtáblát függesztettek fel. Emellett mintegy 28 700 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból – írja az Agerpres hírügynökség a rendőrség közlésére hivatkozva.

A rendőrség emlékeztetett, hogy 2025. január elsejétől bevezették az e-SIGUR automatikus közúti forgalomfigyelő rendszert. Ennek segítségével tavaly több mint 21 ezer bírságot szabtak ki. Összesen 89 jogosítványt vontak be 50 km/órát, illetve négyet 70 km/órát meghaladó sebességtúllépés miatt.

A közlemény szerint a közúti biztonság növelését szolgálja az e-SAR platform is, amelyik a lakosság által bejelentett agresszív vezetési magatartásokat dolgozza fel. Tavaly 1053 bejelentés zárult szabálysértési bírsággal és a vezetői engedély felfüggesztésével.

Belföld Baleset Közlekedés Rendőrség
