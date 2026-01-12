Rovatok
48 év helyett 55 vagy 60 éves nyugdíjkorhatárban gondolkodnak a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

A védelmi és a belügyminisztérium képviselőinek a jövő hét végéig ki kell dolgozniuk a belügyi és a védelmi alkalmazottak nyugdíjkorhatárának emeléséről szóló törvénytervezetet – jelentette ki hétfőn Radu Miruță védelmi miniszter.

Székelyhon

2026. január 12., 19:412026. január 12., 19:41

2026. január 12., 19:432026. január 12., 19:43

A tárcavezető az Antena 3 hírtelevíziónak adott interjúban rámutatott, hogy

mivel a szomszédos Ukrajnában háború zajlik, a belügyi és a védelmi alkalmazottak bérét nem lehet csökkenteni, és leépítések sem jöhetnek szóba.

Ezért az a „kompromisszum” született a koalícióban, hogy ezek az intézmények a nyugdíjkorhatár emelésével járulnak hozzá a kiadáscsökkentéshez.

A miniszter az Agerpres beszámolója szerint emlékeztetett, hogy

a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében jelenleg 48 év a nyugdíjkorhatár.

Hozzátette, még nem született döntés arról, hogy ezt mennyire növelik, egyelőre számításokat végeznek annak megállapítására, hogy mennyivel kell nőnie a nyugdíjkorhatárnak a kiadások 10 százalékos csökkenéséhez.

Idézet
Lehet, hogy nem kell 65 évre növelni. Lehet, hogy 60 lesz vagy 55”

– fogalmazott.

Az egészségügyi rendszer kapcsán Radu Miruță leszögezte, itt is más módszerekkel, például a kórházak differenciált finanszírozásával tervezik csökkenteni a kiadásokat.

A tanügyet illetően a tárcavezető elmondta, mindenképpen figyelembe veszik az elmúlt évek „4-5 százalékos” kiadáscsökkentését. „Tehát itt idéntől nem 10 százalékos csökkentésre van szükség, a tavalyival együtt kell elérni a 10 százalékot” – fogalmazott.

Belföld
szóljon hozzá! Hozzászólások
