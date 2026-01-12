48 év helyett 55 vagy 60 éves nyugdíjkorhatárban gondolkodnak a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében

A védelmi és a belügyminisztérium képviselőinek a jövő hét végéig ki kell dolgozniuk a belügyi és a védelmi alkalmazottak nyugdíjkorhatárának emeléséről szóló törvénytervezetet – jelentette ki hétfőn Radu Miruță védelmi miniszter.

A tárcavezető az Antena 3 hírtelevíziónak adott interjúban rámutatott, hogy

mivel a szomszédos Ukrajnában háború zajlik, a belügyi és a védelmi alkalmazottak bérét nem lehet csökkenteni, és leépítések sem jöhetnek szóba.

Ezért az a „kompromisszum” született a koalícióban, hogy ezek az intézmények a nyugdíjkorhatár emelésével járulnak hozzá a kiadáscsökkentéshez. Hirdetés A miniszter az Agerpres beszámolója szerint emlékeztetett, hogy

a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében jelenleg 48 év a nyugdíjkorhatár.

Hozzátette, még nem született döntés arról, hogy ezt mennyire növelik, egyelőre számításokat végeznek annak megállapítására, hogy mennyivel kell nőnie a nyugdíjkorhatárnak a kiadások 10 százalékos csökkenéséhez.

Lehet, hogy nem kell 65 évre növelni. Lehet, hogy 60 lesz vagy 55”