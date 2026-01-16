21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből

Radu Miruță védelmi miniszter és kormányfőhelyettes pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a következő hónapokban felgyorsított ütemben összesen 21 haderőfejlesztési beruházásra készül a minisztérium.

Miruță szerint a 16,68 milliárd euró értékű román védelmi ipari beruházási terv brüsszeli jóváhagyása annak bizonyítéka, hogy a „komoly, megalapozott előkészítő munka” eredményre vezet. Hangsúlyozta, hogy

A tárcavezető Agerpres által szemlézett bejegyzése szerint

Mindezt a SAFE védelmi hitelprogram keretében elnyert forrásokból vitelezik ki a tervek szerint.

a haderőfejlesztési program nemcsak a román hadsereg korszerűsítését szolgálja, hanem a hazai védelmi ipar újraélesztését is.

„Most valósággá válik a kezdeti terv, miszerint ezzel újjáélesztjük a hazai védelmi ipart” – fogalmazott a bejegyzésében, hozzátéve, hogy a felszerelések egy részét Romániában fogják gyártani, romániai beszállítók bevonásával.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a beszerzéseket átlátható módon, világos kritériumok szerint bonyolítják majd le, és minden esetben a román állam számára legelőnyösebb megoldást választják.