21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből

Harckocsi-arzenál a 2022-es december elsejei ünnepségen Csíkszeredában. Modernebb eszközöket szerez be most a román állam
Fotó: Pinti Attila
Radu Miruță védelmi miniszter és kormányfőhelyettes pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a következő hónapokban felgyorsított ütemben összesen 21 haderőfejlesztési beruházásra készül a minisztérium.
Mindezt a SAFE védelmi hitelprogram keretében elnyert forrásokból vitelezik ki a tervek szerint.
A tárcavezető Agerpres által szemlézett bejegyzése szerint
páncélozott járműveket,
drónokat,
hadihajókat,
helikoptereket,
fegyvereket,
lőszereket,
légvédelmi rendszereket
és radarokatvásárol az uniós hitelből a román állam.
Miruță szerint a 16,68 milliárd euró értékű román védelmi ipari beruházási terv brüsszeli jóváhagyása annak bizonyítéka, hogy a „komoly, megalapozott előkészítő munka” eredményre vezet. Hangsúlyozta, hogy
Fotó: Pinti Attila
„Most valósággá válik a kezdeti terv, miszerint ezzel újjáélesztjük a hazai védelmi ipart” – fogalmazott a bejegyzésében, hozzátéve, hogy a felszerelések egy részét Romániában fogják gyártani, romániai beszállítók bevonásával.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a beszerzéseket átlátható módon, világos kritériumok szerint bonyolítják majd le, és minden esetben a román állam számára legelőnyösebb megoldást választják.
A Craiovai Egyetem etikai bizottsága pénteken úgy döntött, hogy vizsgálatot indít az igazságügyi miniszter, Radu Marinescu doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében.
A bukaresti ítélőtábla pénteken helyt adott Nelu Iordache üzletember rendkívüli jogorvoslati kérelmének.
Kilenc helyszínen tartott házkutatást a rendőrség pénteken. A Hargita és Maros megyékben végrehajtott akciók során jelentős értékű készpénzt, cigarettát, valamint mobiltelefonokat foglaltak le.
Önkormányzati vezetőkkel tanácskozott pénteken a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetése. Kelemen Hunor kijelentette, hogy az adóemelés sok családnak nehézséget okoz, bocsánatot kell kérniük mindenkitől.
Személyautó sodródott le egy baleset következtében a 13A jelzésű országútról Szentegyháza és Csíkszereda között, Kalibáskő közelében pénteken délután.
A bukaresti ítélőtábla bírája, Olimpiea Crețeanu pénteken január 30-ára halasztotta annak a keresetnek az elbírálását, amelyben Silvia Uscov ügyvédnő két alkotmánybíró – Mihai Busuioc és Dacian Cosmin Dragoș – tisztségből való felfüggesztését kéri.
A litván hatóságok szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) állt egy 2024-es litvániai gyár elleni gyújtogatási kísérlet mögött; az üzem rádióhullám-szkennereket szállít az ukrán hadseregnek – írja az Agerpres a Reuters pénteki beszámolója alapján.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken közzétett előrejelzése szerint a következő napokban országszerte rendkívül hideg idő várható, az éjszakák fagyosak lesznek, de vegyes csapadékra és heves szélre is számítani lehet.
Február 11-ére halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását.
2025 októberéhez képest novemberben 2,2 százalékkal 5615 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9371 lej volt tavaly novemberben, 2,4 százalékkal nagyobb, mint az előző hónapban.
szóljon hozzá!