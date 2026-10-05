Zelenszkij szerint orosz drónok okozták a két tengerész életét követelő hajóbalesetet a Fekete-tengeren

Volodimir Zelenszkij szerint két orosz drón támadta meg hétfő reggel a Fekete-tenger román partjainál azt a teherhajót, amelynek két tengerésze életét vesztette – számolt be az AFP.

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Az ukrán elnök a közösségi médiában közölte, hogy a semleges vizeken tartózkodó, kukoricát szállító hajó török tulajdonban volt, fedélzetén azeri és indiai állampolgárok tartózkodtak.

A két halálos áldozat egyike a hajó kapitánya volt.

A román hatóságok tájékoztatása szerint a parti őrséget 11 óra körül értesítették, hogy tűz ütött ki egy kereskedelmi hajón Románia kizárólagos gazdasági övezetében, a duna-deltai Szent Györgytől (Sfântul Gheorghe) mintegy 30 tengeri mérföldre délre. A hajó később elsüllyedt.

korábban írtuk Súlyos hajóbaleset történt a Fekete-tengeren: két tengerész életét vesztette – frissítve Tengeri baleset történt hétfőn a Fekete-tengeren, de Románia felségvizein kívül, két tengerész életét vesztette, a legénység tizenegy tagját pedig kimentették.

A román belügyminisztérium szerint a legénység tizenegy tagját sikerült kimenteni. A sérülteket a Légirendészeti Főfelügyelőség helikopterével, csörlő segítségével emelték ki a vízből. Irina Pușcașu, a román tengerészeti hatóság szóvivője az AFP-nek elmondta, hogy