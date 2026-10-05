Zelenszkij szerint orosz drónok okozták a két tengerész életét követelő hajóbalesetet a Fekete-tengeren

Fotó: Presidency
Volodimir Zelenszkij szerint két orosz drón támadta meg hétfő reggel a Fekete-tenger román partjainál azt a teherhajót, amelynek két tengerésze életét vesztette – számolt be az AFP.
2026. október 05., 18:432026. október 05., 18:43
2026. október 05., 18:512026. október 05., 18:51
Az ukrán elnök a közösségi médiában közölte, hogy a semleges vizeken tartózkodó, kukoricát szállító hajó török tulajdonban volt, fedélzetén azeri és indiai állampolgárok tartózkodtak.
A román hatóságok tájékoztatása szerint a parti őrséget 11 óra körül értesítették, hogy tűz ütött ki egy kereskedelmi hajón Románia kizárólagos gazdasági övezetében, a duna-deltai Szent Györgytől (Sfântul Gheorghe) mintegy 30 tengeri mérföldre délre. A hajó később elsüllyedt.
Tengeri baleset történt hétfőn a Fekete-tengeren, de Románia felségvizein kívül, két tengerész életét vesztette, a legénység tizenegy tagját pedig kimentették.
A román belügyminisztérium szerint a legénység tizenegy tagját sikerült kimenteni. A sérülteket a Légirendészeti Főfelügyelőség helikopterével, csörlő segítségével emelték ki a vízből. Irina Pușcașu, a román tengerészeti hatóság szóvivője az AFP-nek elmondta, hogy
A Román Tengerészeti Hatóság szerint a 139 méter hosszú, Saint Kitts és Nevis zászlaja alatt közlekedő hajó neve Royad Mammadov.
Zelenszkij emlékeztetett, hogy Ukrajna többször is konkrét intézkedéseket javasolt a fekete-tengeri feszültség csökkentésére és a hajózás biztonságának garantálására, de ezek nem vezettek eredményre. Az ukrán elnök ezért arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy fokozza a nyomást Oroszországra – írja az Agerpres.
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