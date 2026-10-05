Súlyos hajóbaleset történt a Fekete-tengeren: két tengerész életét vesztette – frissítve

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Fotó: Pixabay
Tengeri baleset történt hétfőn a Fekete-tengeren, de Románia felségvizein kívül, két tengerész életét vesztette, a legénység tizenegy tagját pedig kimentették.
2026. október 05., 14:062026. október 05., 14:06
2026. október 05., 14:342026. október 05., 14:34
A Royad Mammadov nevű hajó legénységének 13 tagja eltűnt, a kapitány pedig megsérült a hajón kitört tűz következtében – írja az Agerpres a Román Hajózási Hatóság (ANR).
A közlemény szerint a Tengeri Mentésirányítási Központ (MRCC) 11 óra körül értesítette a hatóságot a súlyos tengeri balesetről.
de mozgósították az ARRES hajót is – közölte az ANR.
Két tengerész életét vesztette, a legénység tizenegy tagját pedig kimentették hétfőn, miután tűz ütött ki egy kereskedelmi hajón, amely később elsüllyedt a Fekete-tengeren, Románia felségvizein kívül.
A belügyminisztérium közleménye szerint a sérülteket a Légirendészeti Főfelügyelőség helikopterével, csörlő segítségével emelték ki és vitték kórházba. A mentési műveletben a parti őrség hajói is részt vesznek.
A parti őrséget 11 óra körül értesítette a konstancai tengeri mentésirányítási központ (MRCC), hogy tűz keletkezett a duna-deltai Szent Györgytől (Sfântul Gheorghe) mintegy 30 tengeri mérföldre délre tartózkodó kereskedelmi hajón. Az MRCC helyszíni koordinálásával a parti őrség egyik hajója elkezdte a lehetséges áldozatok felkutatását.
A Román Tengerészeti Hatóság (ANR) közlése szerint később több mentőhajót is az incidens helyszínére vezényeltek.
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