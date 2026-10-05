Súlyos hajóbaleset történt a Fekete-tengeren: két tengerész életét vesztette – frissítve

Tengeri baleset történt hétfőn a Fekete-tengeren, de Románia felségvizein kívül, két tengerész életét vesztette, a legénység tizenegy tagját pedig kimentették.

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A Royad Mammadov nevű hajó legénységének 13 tagja eltűnt, a kapitány pedig megsérült a hajón kitört tűz következtében – írja az Agerpres a Román Hajózási Hatóság (ANR).

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A közlemény szerint a Tengeri Mentésirányítási Központ (MRCC) 11 óra körül értesítette a hatóságot a súlyos tengeri balesetről.