Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Súlyos hajóbaleset történt a Fekete-tengeren: két tengerész életét vesztette – frissítve

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tengeri baleset történt hétfőn a Fekete-tengeren, de Románia felségvizein kívül, két tengerész életét vesztette, a legénység tizenegy tagját pedig kimentették.

Székelyhon

2026. október 05., 14:062026. október 05., 14:06

2026. október 05., 14:342026. október 05., 14:34

A Royad Mammadov nevű hajó legénységének 13 tagja eltűnt, a kapitány pedig megsérült a hajón kitört tűz következtében – írja az Agerpres a Román Hajózási Hatóság (ANR).

Hirdetés

A közlemény szerint a Tengeri Mentésirányítási Központ (MRCC) 11 óra körül értesítette a hatóságot a súlyos tengeri balesetről.

Az MRCC a tengeri mentőszolgálat (ARSVOM) segítségét kérte, és a helyszínre irányították az APOLLO és az ARTEMIS mentőhajót,

de mozgósították az ARRES hajót is – közölte az ANR.

Frissítés

Két tengerész életét vesztette, a legénység tizenegy tagját pedig kimentették hétfőn, miután tűz ütött ki egy kereskedelmi hajón, amely később elsüllyedt a Fekete-tengeren, Románia felségvizein kívül.

A belügyminisztérium közleménye szerint a sérülteket a Légirendészeti Főfelügyelőség helikopterével, csörlő segítségével emelték ki és vitték kórházba. A mentési műveletben a parti őrség hajói is részt vesznek.

A parti őrséget 11 óra körül értesítette a konstancai tengeri mentésirányítási központ (MRCC), hogy tűz keletkezett a duna-deltai Szent Györgytől (Sfântul Gheorghe) mintegy 30 tengeri mérföldre délre tartózkodó kereskedelmi hajón. Az MRCC helyszíni koordinálásával a parti őrség egyik hajója elkezdte a lehetséges áldozatok felkutatását.

A Román Tengerészeti Hatóság (ANR) közlése szerint később több mentőhajót is az incidens helyszínére vezényeltek.

Külföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ketten sérültek meg egy balesetben Gyergyóalfaluban, egyikük beszorult az autóba
Felborult egy hússzállító teherautó, biztosítani kell a helyszínt
Magabiztosan nyert a Sportklub, hengerelt a Fox Hockey
Igazolatlanul hiányzik a pénz, de a tanárfizetés meglepően jó Romániában
A második harmadban döntötte el a párharcot a Corona a GYHK ellen
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Ketten sérültek meg egy balesetben Gyergyóalfaluban, egyikük beszorult az autóba
Székelyhon

Ketten sérültek meg egy balesetben Gyergyóalfaluban, egyikük beszorult az autóba
Felborult egy hússzállító teherautó, biztosítani kell a helyszínt
Székelyhon

Felborult egy hússzállító teherautó, biztosítani kell a helyszínt
Magabiztosan nyert a Sportklub, hengerelt a Fox Hockey
Székely Sport

Magabiztosan nyert a Sportklub, hengerelt a Fox Hockey
Igazolatlanul hiányzik a pénz, de a tanárfizetés meglepően jó Romániában
Krónika

Igazolatlanul hiányzik a pénz, de a tanárfizetés meglepően jó Romániában
A második harmadban döntötte el a párharcot a Corona a GYHK ellen
Székely Sport

A második harmadban döntötte el a párharcot a Corona a GYHK ellen
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 05., hétfő

Megduplázzák a medvekilövési kvótát

Az államfő kihirdette, a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt hétfőn – jelentette be Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes közösségi oldalán.

Megduplázzák a medvekilövési kvótát
Megduplázzák a medvekilövési kvótát
2026. október 05., hétfő

Megduplázzák a medvekilövési kvótát
Hirdetés
2026. október 05., hétfő

Említ csapadékot a kéthetes előrejelzés, de sokan nem pont ezt várnák

Közzétette kéthetes, október 5–18. közötti időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Említ csapadékot a kéthetes előrejelzés, de sokan nem pont ezt várnák
Említ csapadékot a kéthetes előrejelzés, de sokan nem pont ezt várnák
2026. október 05., hétfő

Említ csapadékot a kéthetes előrejelzés, de sokan nem pont ezt várnák
2026. október 05., hétfő

Székelyföldi megyébe is elérnek a szálak a határátkelőhelynél kirobbant korrupciós ügyben

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) hétfőn közel száz helyszínen tart házkutatást hat megyében egy korrupciós ügyben, amelyben több határrendőr és vámhivatalnok érintett.

Székelyföldi megyébe is elérnek a szálak a határátkelőhelynél kirobbant korrupciós ügyben
Székelyföldi megyébe is elérnek a szálak a határátkelőhelynél kirobbant korrupciós ügyben
2026. október 05., hétfő

Székelyföldi megyébe is elérnek a szálak a határátkelőhelynél kirobbant korrupciós ügyben
2026. október 05., hétfő

Kormányalakítás: mi lesz a mai nap végkimenetele? Szavazzunk a Székelyhonon

Negyedik kormányfőjelöltjét nevezheti meg hétfőn este Nicușor Dan államfő, miután az eddigi próbálkozásai kudarcba fulladtak. Mit hoz a mai nap? Szavazzon!

Kormányalakítás: mi lesz a mai nap végkimenetele? Szavazzunk a Székelyhonon
Kormányalakítás: mi lesz a mai nap végkimenetele? Szavazzunk a Székelyhonon
2026. október 05., hétfő

Kormányalakítás: mi lesz a mai nap végkimenetele? Szavazzunk a Székelyhonon
Hirdetés
2026. október 05., hétfő

Rákapcsoltak a rendőrök: közel kétszáz bírság néhány óra alatt

Közel kétszáz bírságot szabtak ki a rendőrök vasárnap 13 és 17 óra között a 15-ös országúton tartott nagyszabású közlekedési ellenőrzés során Hargita megyében.

Rákapcsoltak a rendőrök: közel kétszáz bírság néhány óra alatt
Rákapcsoltak a rendőrök: közel kétszáz bírság néhány óra alatt
2026. október 05., hétfő

Rákapcsoltak a rendőrök: közel kétszáz bírság néhány óra alatt
2026. október 05., hétfő

A többség már beért a munkahelyére, mire hétfőn reggel rengeni kezdett a föld

A Richter-skála szerint 3,8-as erősségű földrengés történt hétfő reggel 8 óra 36 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

A többség már beért a munkahelyére, mire hétfőn reggel rengeni kezdett a föld
A többség már beért a munkahelyére, mire hétfőn reggel rengeni kezdett a föld
2026. október 05., hétfő

A többség már beért a munkahelyére, mire hétfőn reggel rengeni kezdett a föld
2026. október 05., hétfő

Három elbukott, jöhet a negyedik: ki állja ki a parlamenti próbát?

Háromszor is jelölt miniszterelnököt Nicușor Dan államfő a kormányválság kirobbanása óta, de mindhiába: kormányt egyik sem tudott alakítani. Ma jöhet a negyedik jelölt, de előtte tekintsünk vissza, hogyan jutottunk ide.

Három elbukott, jöhet a negyedik: ki állja ki a parlamenti próbát?
Három elbukott, jöhet a negyedik: ki állja ki a parlamenti próbát?
2026. október 05., hétfő

Három elbukott, jöhet a negyedik: ki állja ki a parlamenti próbát?
Hirdetés
2026. október 05., hétfő

A héten kiderül, kik kapják idén a Nobel-díjakat

Október 5. és 12. között jelentik be az idei Nobel-díjak kitüntetettjeit. A sort hétfőn az orvosi-élettani Nobel-díj nyitja Stockholmban, majd a hét folyamán a fizika, a kémia és az irodalom területén is kihirdetik a díjazottakat.

A héten kiderül, kik kapják idén a Nobel-díjakat
A héten kiderül, kik kapják idén a Nobel-díjakat
2026. október 05., hétfő

A héten kiderül, kik kapják idén a Nobel-díjakat
2026. október 05., hétfő

Akár 1500 dolláros ösztöndíjra pályázhatnak a tehetséges fiatalok

A tudomány és a művészet területén alkotó székelyföldi és erdélyi fiatalok jelentkezését várja a Székely Előfutár Alapítvány. Az idei pályázaton nyertesenként legfeljebb 1500 dolláros támogatást ítélnek oda.

Akár 1500 dolláros ösztöndíjra pályázhatnak a tehetséges fiatalok
Akár 1500 dolláros ösztöndíjra pályázhatnak a tehetséges fiatalok
2026. október 05., hétfő

Akár 1500 dolláros ösztöndíjra pályázhatnak a tehetséges fiatalok
2026. október 05., hétfő

Nicușor Dan ismét egyeztet a parlamenti pártokkal a miniszterelnök-jelöltről

Újabb konzultációkat hívott össze hétfőre Nicușor Dan román államfő a parlamenti pártokkal és frakciókkal a következő miniszterelnök-jelölt kijelölése érdekében.

Nicușor Dan ismét egyeztet a parlamenti pártokkal a miniszterelnök-jelöltről
Nicușor Dan ismét egyeztet a parlamenti pártokkal a miniszterelnök-jelöltről
2026. október 05., hétfő

Nicușor Dan ismét egyeztet a parlamenti pártokkal a miniszterelnök-jelöltről
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!