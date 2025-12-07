Hirdetés

A feltört betonlapokat újrahasznosítják, a parkolást megoldották, továbbá zajlik az útalapozás és az esővíz-elvezető rendszer kiépítése a székelykeresztúri Kossuth Lajos negyed egy kisebb szakaszán. A többi részen sem marad el a korszerűsítés.

Fontosnak tartották, hogy felújítsák az utakat, köztereket, parkolókat, járdákat és zöldövezeteket a Kossuth Lajos negyedben, hiszen ez Székelykeresztúr legsűrűbben lakott része, ezért is pályázott a városvezetés az Anghel Saligny programban a felújításra.

7,1 millió lejes támogatást ítéltek meg számukra, amely lefedi a beruházás 96 százalékát.

Jöttek a szigorítások A kivitelezés elkezdését megnehezítették a kormány által nyáron életbe léptetett szigorítások, ugyanis közölték, hogy

idén már nem tudják utalni a támogatásként elnyert összegeket

– magyarázta a Székelyhonnak Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere.

A városvezetés először öt részre osztotta fel az építkezést, majd úgy döntöttek, hogy

a helyi költségvetésből biztosítják az anyagiakat az első szakaszon eltervezett munkálatok elkezdéséhez.

Ezáltal megelőlegezték a fejlesztési minisztérium által beígért támogatást.

Az összeget jövőre vissza fogják igényelni a tárcától, amint annak lehetősége lesz kifizetésekre.

Így kezdődhetett el a munka ősszel a negyed katolikus plébánia mögötti részén.

Újrahasznosítás, esővíz-elvezetés A polgármester kifejtette, hogy a kivitelező számos, az elmúlt rendszerben elhelyezett betonlapot távolított el a járdákról és az utakról, amelyeket a timafalvi temető előtti területre szállítottak. Ezeket apróra fogják töretni és felhasználják majd a mezei és egyéb aszfaltozatlan utak rendbetételére. Az elképzelésnek ráadásul kettős haszna van, hiszen

a környezetvédelmi minisztérium minden település számára előír egy bizonyos, kilogrammban meghatározott éves újrahasznosítási kvótát, aminek így hosszútávon eleget tudnak tenni.

A helyszínen járva azt láttuk, hogy

folyamatban van az útalapozás, ugyanakkor az esővíz-elvezető rendszer kialakítása.

Utóbbi fontos, hiszen korábban nem volt ilyen hálózat a negyed ezen részén – tudtuk meg Koncztól. A többi közmű vezetékei egyébként már a földben vannak.

Az elöljáró közölte:

azt szeretnék, hogy a kivitelező legalább a tört követ leterítse idén a felásott részeken, hiszen így nem kell sárban járjanak a lakók.

A parkolást is megoldották A parkolás megoldása is problémát jelentett az embereknek a munkálatok idejére, de a

városvezetés egyeztetett a helyi plébánossal, aki készséges volt és ideiglenesen egy nagyobb egyházi területet biztosított erre a célra a városi piac mellett.

Rendre változtatni fogják, hogy ki parkolhat itt az építkezés haladtával.

Székelykeresztúr polgármestere hangsúlyozta, hogy amint fagyossá válik az időjárás, le fognak állni a munkálatok, de ezeket jövő évben folytatják. Sőt, a negyed további részein is elvégzik a felújításokat, amint az aktuális helyszínen végeznek. Remélik, hogy a minisztérium jövőre elkezdi utalni a leszerződött támogatást.

