A feltört betonlapokat újrahasznosítják, a parkolást megoldották, továbbá zajlik az útalapozás és az esővíz-elvezető rendszer kiépítése a székelykeresztúri Kossuth Lajos negyed egy kisebb szakaszán. A többi részen sem marad el a korszerűsítés.
Fotó: Olti Angyalka
Fontosnak tartották, hogy felújítsák az utakat, köztereket, parkolókat, járdákat és zöldövezeteket a Kossuth Lajos negyedben, hiszen ez Székelykeresztúr legsűrűbben lakott része, ezért is pályázott a városvezetés az Anghel Saligny programban a felújításra.
A kivitelezés elkezdését megnehezítették a kormány által nyáron életbe léptetett szigorítások, ugyanis közölték, hogy
– magyarázta a Székelyhonnak Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere.
Van, ahol már a törtkövet is leterítették
Fotó: Olti Angyalka
A városvezetés először öt részre osztotta fel az építkezést, majd úgy döntöttek, hogy
Ezáltal megelőlegezték a fejlesztési minisztérium által beígért támogatást.
Így kezdődhetett el a munka ősszel a negyed katolikus plébánia mögötti részén.
Fotó: Olti Angyalka
A polgármester kifejtette, hogy a kivitelező számos, az elmúlt rendszerben elhelyezett betonlapot távolított el a járdákról és az utakról, amelyeket a timafalvi temető előtti területre szállítottak. Ezeket apróra fogják töretni és felhasználják majd a mezei és egyéb aszfaltozatlan utak rendbetételére. Az elképzelésnek ráadásul kettős haszna van, hiszen
A helyszínen járva azt láttuk, hogy
Utóbbi fontos, hiszen korábban nem volt ilyen hálózat a negyed ezen részén – tudtuk meg Koncztól. A többi közmű vezetékei egyébként már a földben vannak.
Az elöljáró közölte:
Fotó: Olti Angyalka
A parkolás megoldása is problémát jelentett az embereknek a munkálatok idejére, de a
Rendre változtatni fogják, hogy ki parkolhat itt az építkezés haladtával.
Fotó: Olti Angyalka
Székelykeresztúr polgármestere hangsúlyozta, hogy amint fagyossá válik az időjárás, le fognak állni a munkálatok, de ezeket jövő évben folytatják. Sőt, a negyed további részein is elvégzik a felújításokat, amint az aktuális helyszínen végeznek.
Remélik, hogy a minisztérium jövőre elkezdi utalni a leszerződött támogatást.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
