Több tényezőtől függ, hogy visszahelyezik-e a viharban összetört zászlórudat és a székely lobogót

a 3x4,8 négyzetméteres lobogót helyi támogatók segítségével szerezték be, a tízméteres zászlórudat pedig a polgármesteri hivatal vásárolta meg.

Akkor tört össze a Patkóban álló zászlórúd, és elszakadt a rajta lévő székely lobogó is.

Zörgő Noémi a polgármesteri hivatal szóvivője lapunknak elmondta, még most is zajlik a viharkárok elhárítása, intézményük munkatársai igyekeznek összevágni a kidőlt fákat és az ágakkal együtt eltakarítani azokat. A lakók részéről folyamatosan érkeznek az újabb bejelentések, ráadásul a korábban összeírt teendőket is el kell végezni.