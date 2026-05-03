Gázhálózat- és közműbővítés a háromszéki község nagy részében, kivévé két kis falucskát

A Transgaz vezetékére való rákapcsolódási pontnál épül a mérőállomás • Fotó: Uzoni önkormányzat

A Transgaz vezetékére való rákapcsolódási pontnál épül a mérőállomás

Fotó: Uzoni önkormányzat

Várhatóan év végére elkészülnek az uzoni gázhálózat kiépítésével, az önkormányzat ugyanis év végére át kell adja a szolgáltatónak a kész hálózatot. Ezzel párhuzamosan a víz- és szennyvízhálózat is bővül az Anghel Saligny program részeként.

Bodor Tünde

2026. május 03., 16:482026. május 03., 16:48

A munkálatok 2023 őszén kezdődtek el, és az első határidő szerint már be is kellett volna fejezni, de az eredeti, kilenc hónapos kivitelezési határidő tarthatatlan volt egy ilyen volumenű munkálat esetében: nehezen születtek meg a tervek, késtek a különböző engedélyek is.

A községközponton kívül Szentivánlaborfalván, Bikfalván, Uzonfüzesen és Lisznyóban vezetik végig a földgázvezetéket, összesen 54 kilométeren lefektetve, a kapukon belül azonban már a fogyasztókra hárul a további munkálatok költsége, tudtuk meg.

A rendszer tervezésekor 1846 fogyasztóval számoltak, ezeknek a háztartásoknak a hálózatra történő csatlakoztatása és a gázóra felszerelése finanszírozható a Nagy Infrastruktúra Operatív Program pénzkeretéből. A Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM 2014-2020) Románia egyik kiemelt uniós finanszírozású programja, amely a közlekedési infrastruktúra, környezetvédelem, energiahatékonyság és kockázatkezelés fejlesztésére összpontosít.

Fontos tudnivalók a csatlakozásról

„Bár az eltelt két évben új házak is épültek és tulajdonosaik közül sokan kérik a bekötést, erre számukra csak akkor lesz lehetőség, amikor meglesz a rendszer és a szolgáltató, utóbbival pedig majd egyénileg kell szerződniük az új igénylőknek” – közölte Bordás Enikő polgármester.
Jelenleg folyamatban van a mérőállomás építése Illyefalva külterületén – ott, ahol a Transgaz vezetékéről leágazik az uzoni vezeték –, ez után folytatják a község területén a munkálatokat. A határidő szorításában némiképp szokatlan módon az önkormányzat előbb koncesszióba adja a rendszert, mintsem hogy az elkészült volna – már folyamatban van a szolgáltató keresése. Az uzoni földgázbevezetés munkálatainak teljes költsége 7,5 millió euró.

Víz- és csatornahálózat: az Anghel Saligny program

A gáz mellett a vízszolgáltatás is megújul. Az Anghel Saligny program finanszírozásával négy településen (Uzon, Szentivánlaborfalva, Lisznyó és Bikfalva) a még kimaradt utcákat csatlakoztatják a hálózatra. Uzonfüzesen pedig most épül ki teljes egészében mindkét rendszer az Anghel Saligny program finanszírozásával.

Bár a község nagy része modernizálódik, két apró település, Lisznyópatak és Sepsimagyarós kimarad a fejlesztésekből. A döntés oka a rendkívül alacsony lakosszám, ami miatt sem a gáz-, sem a víz- és csatornahálózat kiépítése nem kifizetődő és nem finanszírozható a jelenlegi pályázati keretekből.

Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 03., vasárnap

Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán

Csaknem duplájával haladta meg a megengedett sebességet egy autós az A1-es autópályán, ráadásul a jogosítványa is le volt járva. Az ellenőrzések során több szabálytalan sofőrt is lefüleltek a rendőrök, a kiszabott bírságok értéke 40 ezer lejre rúg.

2026. május 03., vasárnap

Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében

A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 12 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben, mindössze 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől.

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton

Több mint 140 alkohol vagy drog hatása alatt vezető sofőrt füleltek le a rendőrök szombat éjjel, egy átfogó ellenőrző akció keretein belül.

Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében

Tragikus kimenetelű közúti baleset történt vasárnapra virradóra Câmpulungon: egy fiatalember életét vesztette.

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön

Fagyos reggelre ébredtek a Székelyföldiek: a települések többségében mínusz tartományban volt a hőmérők higanyszála a hajnali órákban, Csíkszereda ugyanakkor ismét az ország leghidegebb lakott települése volt vasárnap reggel.

A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék

Nem hősködés, hanem értékekhez való ragaszkodás egyik legfőbb nemzeti jelképünkre hivatkozni, művészeti alkotásokon, emlékműveken megjeleníteni. Sorozatunkban a turulmadár székelyföldi útját követjük – a legkeletibb bástyával, Kézdiszékkel indítunk.

Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi

Elrabolta volt barátnőjét egy maroslekencei férfi, aki ellen korábban távoltartási rendeletet is kiállított a Szeben megyei rendőrség.

Szent Flórián-domborművet avattak Gyergyóalfaluban

A tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt ábrázoló réz domborművet helyeztek el szombaton Gyergyóalfaluban a helyi tűzoltólaktanya falán. Az esemény is igazolja, az önkéntes tűzoltók kiemelten fontos szerepet töltenek be a község életében.

A Brassó megyei katasztrófavédelem alezredese vesztette életét a Bucsecs hegységben

A síelő, aki szombaton életét vesztette a Bucsecs-hegység Coștilei völgyében bekövetkezett lavina miatt, a Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) alezredese volt, és a szervezet egyik legkiválóbb hegymászója.

Három sízőt sodort el a lavina, egyikük életét vesztette

Elsodort szombaton a lavina a Bucsecs-hegységben egy háromtagú csoportot, egyikük meghalt – tájékoztatott az Országos Hegyimentő Közszolgálat.

