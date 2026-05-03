Gázhálózat- és közműbővítés a háromszéki község nagy részében, kivévé két kis falucskát

A Transgaz vezetékére való rákapcsolódási pontnál épül a mérőállomás
Fotó: Uzoni önkormányzat
Várhatóan év végére elkészülnek az uzoni gázhálózat kiépítésével, az önkormányzat ugyanis év végére át kell adja a szolgáltatónak a kész hálózatot. Ezzel párhuzamosan a víz- és szennyvízhálózat is bővül az Anghel Saligny program részeként.
A munkálatok 2023 őszén kezdődtek el, és az első határidő szerint már be is kellett volna fejezni, de az eredeti, kilenc hónapos kivitelezési határidő tarthatatlan volt egy ilyen volumenű munkálat esetében: nehezen születtek meg a tervek, késtek a különböző engedélyek is.
A községközponton kívül Szentivánlaborfalván, Bikfalván, Uzonfüzesen és Lisznyóban vezetik végig a földgázvezetéket, összesen 54 kilométeren lefektetve, a kapukon belül azonban már a fogyasztókra hárul a további munkálatok költsége, tudtuk meg.
A rendszer tervezésekor 1846 fogyasztóval számoltak, ezeknek a háztartásoknak a hálózatra történő csatlakoztatása és a gázóra felszerelése finanszírozható a Nagy Infrastruktúra Operatív Program pénzkeretéből. A Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM 2014-2020) Románia egyik kiemelt uniós finanszírozású programja, amely a közlekedési infrastruktúra, környezetvédelem, energiahatékonyság és kockázatkezelés fejlesztésére összpontosít.
„Bár az eltelt két évben új házak is épültek és tulajdonosaik közül sokan kérik a bekötést, erre számukra csak akkor lesz lehetőség, amikor meglesz a rendszer és a szolgáltató, utóbbival pedig majd egyénileg kell szerződniük az új igénylőknek” – közölte Bordás Enikő polgármester.
Jelenleg folyamatban van a mérőállomás építése Illyefalva külterületén – ott, ahol a Transgaz vezetékéről leágazik az uzoni vezeték –, ez után folytatják a község területén a munkálatokat. A határidő szorításában némiképp szokatlan módon az önkormányzat előbb koncesszióba adja a rendszert, mintsem hogy az elkészült volna – már folyamatban van a szolgáltató keresése. Az uzoni földgázbevezetés munkálatainak teljes költsége 7,5 millió euró.
A gáz mellett a vízszolgáltatás is megújul. Az Anghel Saligny program finanszírozásával négy településen (Uzon, Szentivánlaborfalva, Lisznyó és Bikfalva) a még kimaradt utcákat csatlakoztatják a hálózatra. Uzonfüzesen pedig most épül ki teljes egészében mindkét rendszer az Anghel Saligny program finanszírozásával.
Bár a község nagy része modernizálódik, két apró település, Lisznyópatak és Sepsimagyarós kimarad a fejlesztésekből. A döntés oka a rendkívül alacsony lakosszám, ami miatt sem a gáz-, sem a víz- és csatornahálózat kiépítése nem kifizetődő és nem finanszírozható a jelenlegi pályázati keretekből.
