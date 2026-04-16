Székelylengyelfalván találkoznak az udvarhelyszéki egyházi kórusok hétvégén

A 20. udvarhelyszéki kórustalálkozónak Zetelaka adott otthont 2019-ben. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Egyházi kórusok találkozóját szervezik meg Székelylengyelfalván: a székelyudvarhelyi főesperesi kerület kórusainak 26. találkozóján mintegy 430 résztvevő és 18 kórus lép fel április 18-án, szombaton.

László Ildikó

2026. április 16., 08:302026. április 16., 08:30

Az esemény szombaton 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik, ezt követően a kerület kórusai mutatják be műsorukat. Az idei találkozó mottója a 98. zsoltárból származik: Zengjetek új éneket az Úrnak!, amely a szervezők szerint nemcsak az ünnepi éneklésre hív, hanem a keresztség évében az istengyermekség fölötti öröm kifejezésére is.

Hagyomány és közösségépítés

Szilágy Imre szervező érdeklődésünkre elmondta: a rendezvénynek több évtizedes hagyománya van, a járványidőszak kivételével folyamatosan megszervezik.

„Ez már a 26. kórustalálkozó, és egy olyan esemény, amely összekovácsolja a környező települések közösségeit”

– fogalmazott.

Mint kifejtette, a találkozó nemcsak fellépési lehetőség, hanem egyfajta szakmai és közösségi fórum is a karvezetők és a kórustagok számára. „Megismerjük egymást, látjuk, ki mivel készült, hogyan fejlődnek a kórusok. Nyitás, tudásátadás és egyben találkozási lehetőség ez mindenki számára” – mondta.

A résztvevők többsége évről évre visszatér,

így kialakult egy állandó „mag”, amelyhez időnként új kórusok is csatlakoznak. A fellépők között székelyudvarhelyi és környékbeli települések egyházi kórusai szerepelnek.

A szervezők gondoltak azokra is, akik nem férnek be a templomba: a fellépéseket szabadtéri kivetítőkön és kihangosítással is követni lehet majd. A találkozó a közös ebéddel és kötetlen együttléttel folytatódik zárul.

2026. április 15., szerda

Elhagyta a barlangját a sóskúti diákszálló közelében telelő hárombocsos anyamedve

Távozott a Székelykeresztúrhoz tartozó Sóskút közelében telelő hárombocsos anyamedve, amelynek ottlétéről február elején szereztek tudomást a hatóságok. A nagyvadak üregét szerdán tömték be a vadászok, illetve a polgármesteri hivatal munkatársai.

2026. április 15., szerda

Terület- és ingatlancserékkel látnak hozzá Homoródfürdő fejlesztéséhez

Területeket és ingatlanokat cserélt Hargita Megye Tanácsa és a szentegyházi önkormányzat Homoródfürdőn a település turisztikai fejlesztése érdekében. A jelenlegi helyzetről, a fejlesztési stratégiáról és a kihívásokról is érdeklődtünk.

2026. április 15., szerda

Az idei gyümölcstermés pótolhatja a tavalyi kiesést

A fagykárok szempontjából legkritikusabb időszakot megúszták idén a gyümölcsöskertek, ha kitartanak a kedvező körülmények, jó lesz az idei termés. Az is körvonalazódik, hogy miért nem kaphatott kártérítést múlt évre a gyümölcstermesztők egy része.

2026. április 15., szerda

Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen

Több mint százéves, még az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből származó sínt szedtek fel Székelyudvarhelyen, a Vásártér utcai vasúti átkelőnél. Várhatóan jövő hónapban felújítási munkálatok kezdődnek.

2026. április 14., kedd

Újraindult az útfelújítás Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál

Ismét dolgoznak a munkagépek az Orbán Balázs utca Szejkefürdő felőli kijáratánál, öt héten belül be kell fejezni a felújítást – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

2026. április 14., kedd

Textil- és elektronikaihulladék-gyűjtést szerveznek Szentegyházán

Textil- és elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek Szentegyházán, ahol április közepén két alkalommal is leadhatják a lakók a feleslegessé vált holmikat.

2026. április 13., hétfő

Nem tiltják ki a játéktermeket Székelyudvarhelyről, de szabályozzák a működésüket

Hamarosan négyzetméter-alapon kiszámolt összegért válthatják ki éves működési engedélyüket a székelyudvarhelyi játékterem- és fogadóiroda-tulajdonosok – derült ki a lakossági fórumon, ahol a szerencsejátékokat szabályozó tervezetet is bemutatták.

2026. április 10., péntek

Gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny

Ünnepi gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny: az eseményt pénteken 19 órától tartják a korondi Pál Lajos Művelődési Otthonban.

2026. április 09., csütörtök

Bicikliút és járda épülhet az országút mentén Szentegyháza és a szelterszi eltérő között

Fontos pályázatot nyert a szentegyházi önkormányzat, amelyből járdát és bicikliutat építhetnek a 13A jelzésű országút mentén a település nyugati határától a szelterszi eltérőig. Mindemellett elektromos kerékpárokat is vásárolhatnak.

2026. április 08., szerda

Segítséget nyújtanak levélszavazatok leadásában

A levélszavazatok leadásával kapcsolatos ügyintézésben nyújt segítséget az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete. Az érdeklődők az azonosító nyilatkozat kitöltésében, valamint egyéb technikai kérdésekben is támogatást kaphatnak.

2026. április 08., szerda

