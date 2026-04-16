Székelylengyelfalván találkoznak az udvarhelyszéki egyházi kórusok hétvégén

A 20. udvarhelyszéki kórustalálkozónak Zetelaka adott otthont 2019-ben.
Fotó: Barabás Ákos
Egyházi kórusok találkozóját szervezik meg Székelylengyelfalván: a székelyudvarhelyi főesperesi kerület kórusainak 26. találkozóján mintegy 430 résztvevő és 18 kórus lép fel április 18-án, szombaton.
Az esemény szombaton 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik, ezt követően a kerület kórusai mutatják be műsorukat. Az idei találkozó mottója a 98. zsoltárból származik: Zengjetek új éneket az Úrnak!, amely a szervezők szerint nemcsak az ünnepi éneklésre hív, hanem a keresztség évében az istengyermekség fölötti öröm kifejezésére is.
Szilágy Imre szervező érdeklődésünkre elmondta: a rendezvénynek több évtizedes hagyománya van, a járványidőszak kivételével folyamatosan megszervezik.
– fogalmazott.
Mint kifejtette, a találkozó nemcsak fellépési lehetőség, hanem egyfajta szakmai és közösségi fórum is a karvezetők és a kórustagok számára. „Megismerjük egymást, látjuk, ki mivel készült, hogyan fejlődnek a kórusok. Nyitás, tudásátadás és egyben találkozási lehetőség ez mindenki számára” – mondta.
így kialakult egy állandó „mag”, amelyhez időnként új kórusok is csatlakoznak. A fellépők között székelyudvarhelyi és környékbeli települések egyházi kórusai szerepelnek.
A szervezők gondoltak azokra is, akik nem férnek be a templomba: a fellépéseket szabadtéri kivetítőkön és kihangosítással is követni lehet majd. A találkozó a közös ebéddel és kötetlen együttléttel folytatódik zárul.
