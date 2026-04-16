Székelylengyelfalván találkoznak az udvarhelyszéki egyházi kórusok hétvégén

Egyházi kórusok találkozóját szervezik meg Székelylengyelfalván: a székelyudvarhelyi főesperesi kerület kórusainak 26. találkozóján mintegy 430 résztvevő és 18 kórus lép fel április 18-án, szombaton.

László Ildikó 2026. április 16., 08:302026. április 16., 08:30

Az esemény szombaton 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik, ezt követően a kerület kórusai mutatják be műsorukat. Az idei találkozó mottója a 98. zsoltárból származik: Zengjetek új éneket az Úrnak!, amely a szervezők szerint nemcsak az ünnepi éneklésre hív, hanem a keresztség évében az istengyermekség fölötti öröm kifejezésére is. Hagyomány és közösségépítés Szilágy Imre szervező érdeklődésünkre elmondta: a rendezvénynek több évtizedes hagyománya van, a járványidőszak kivételével folyamatosan megszervezik.

„Ez már a 26. kórustalálkozó, és egy olyan esemény, amely összekovácsolja a környező települések közösségeit”

– fogalmazott. Mint kifejtette, a találkozó nemcsak fellépési lehetőség, hanem egyfajta szakmai és közösségi fórum is a karvezetők és a kórustagok számára. „Megismerjük egymást, látjuk, ki mivel készült, hogyan fejlődnek a kórusok. Nyitás, tudásátadás és egyben találkozási lehetőség ez mindenki számára” – mondta.

A résztvevők többsége évről évre visszatér,