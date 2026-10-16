Ráfutásos baleset történt Szejkefürdőnél, ketten megsérültek

Két személy megsérült péntek reggel egy ráfutásos balesetben a Szejkefürdő térségében. A balesetben három jármű volt érintett.

Székelyhon 2026. október 16., 12:442026. október 16., 12:44

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint október 16-án, reggel 7 óra körül történt a baleset. Az elsődleges vizsgálatok alapján egy 70 éves férfi Farkaslaka felől Székelyudvarhely irányába haladt személyautójával, amikor – eddig tisztázatlan okokból –

nekiütközött az előtte haladó járműszerelvénynek,

amely egy kisteherautóból és egy pótkocsiból állt. Utóbbit egy 63 éves férfi vezette. Ezt követően egy másik, 51 éves férfi által vezetett kisteherautó is nekiütközött a személyautónak.

A balesetben a személyautó 70 éves sofőrje, valamint 67 éves női utasa sérült meg.