Ráfutásos baleset történt Szejkefürdőnél, ketten megsérültek

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Fotó: Olti Angyalka
Két személy megsérült péntek reggel egy ráfutásos balesetben a Szejkefürdő térségében. A balesetben három jármű volt érintett.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint október 16-án, reggel 7 óra körül történt a baleset.
Az elsődleges vizsgálatok alapján egy 70 éves férfi Farkaslaka felől Székelyudvarhely irányába haladt személyautójával, amikor – eddig tisztázatlan okokból –
amely egy kisteherautóból és egy pótkocsiból állt. Utóbbit egy 63 éves férfi vezette. Ezt követően egy másik, 51 éves férfi által vezetett kisteherautó is nekiütközött a személyautónak.
Mindkettőjüket kórházba szállították orvosi ellátásra.
A rendőrség közlése szerint egyik sofőr sem állt alkohol befolyása alatt. A hatóságok folytatják a vizsgálatot a baleset pontos körülményeinek és okainak megállapítása érdekében.
Kórházba szállítottak egy fiatalt, aki elektromos rollerrel balesetezett csütörtök este Székelyudvarhelyen.
Lakossági tájékoztató fórumokat szerveznek vasárnap Szentegyházán az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerről.
Fehérbe borult a Madarasi Hargita csütörtök délutánra, miután a lehűlés és a csapadék havazást eredményezett.
Tizenharmadik alkalommal szervez adománygyűjtést a székelyudvarhelyi Rotary Club és a Vöröskereszt az élelmezés és a kenyér világnapja alkalmából. A kezdeményezéshez a város több pontján is csatlakozhatnak a segíteni szándékozók.
Alsó végtagjain sérült meg az a juhász, akire kedd délután támadt rá egy medve a Felsőboldogfalva községhez tartozó Telekfalva határában. A férfit a székelyudvarhelyi kórházba szállították a történteket követően.
Ünnepi megemlékezéssel, diákfellépésekkel, zenével és történelmi kvízműsorral idézik fel az 1848-as agyagfalvi székely nemzetgyűlés örökségét az Agyagfalvi Emlékházban, október 16-án, pénteken.
Elektronikai hulladékgyűjtés lesz szombaton Székelyudvarhelyen, a gyűjtés végén ez alkalommal is lesz tombolasorsolás, melyen értékes nyeremények várják a résztvevőket.
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Néhány jéghideg forrás, egy rövid hegyi patak és egy fekete sziklafal: ebből született meg a Csorgókő, Székelyvarság fenyő- és lombhullató erdőkkel szabdalt, szétszórt tanyavilágában megbújó természeti látványossága.
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