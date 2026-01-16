Ingyenes segítséget nyújtanak a magyar állampolgárság igényléséhez Udvarhelyszéken

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Az Eurotrans Alapítvány legközelebb Udvarhelyszéken nyújt ingyenes segítséget a magyar állampolgárság igényléséhez, beleértve a szükséges fordításokat is.
Megkönnyíti a honosítási eljárást a magyar állampolgárság megszerzése iránt érdeklődők számára az Eurotrans Alapítvány: ingyenes segítséget nyújtanak a honosítási dosszié elkészítésében, beleértve az olyan szolgáltatásokat, mint a fényképezés és a dokumentumok fordítása. Területi irodáik munkatársai
Január folyamán Udvarhelyszéken végzik ezt a munkát, az alábbi helyszíneken:
20-án, kedden Farkaslakán, a Kultúrotthonban nyújtanak segítséget az igénylésben 10 és 14 óra között;
21-én, szerdán Homoródalmáson, a Polgármesteri Hivatal gyűléstermében állnak az érdeklődők rendelkezésére 10 és 14 óra között,
23-án, pénteken ismét Székelyudvarhelyen, a Bocskai István Református Közösségi Házban várják azokat, akik magyar állampolgárságot igényelnének, 9.30 és 13 óra között.
Az igényléshez szükséges dokumentumok listája itt érhető el.
Közlekedési gondokat okoznak a kátyúk Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál, az Orbán Balázs utcában. A félbehagyott munka miatt csaknem járhatatlanná vált az útszakasz, a városháza és a kivitelező viszont dolgoznak a megoldáson.
A jelentős emelések ellenére nem torpant meg az adófizetői kedv Székelyudvarhelyen: szerdán sorokban álltak az emberek a polgármesteri hivatal kasszái előtt. A többségnek az volt a legfontosabb, hogy legalább a tízszázalékos kedvezményt megkapják.
Alig három óra különbséggel két ittas sofőrt is elkaptak a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán a hétvégén.
Több panasz is érkezett az ünnepi időszakban a Székelyudvarhelyi Városi Kórház sürgősségi osztályára. Az intézmény vezetősége javítani szeretne a helyzeten, ám a közösségi médiában tett névtelen bejegyzéseket egyszerűen figyelmen kívül hagyják.
Közel 26 millió lejes beruházássorozaton van túl a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. Az intézmény vezetősége és a polgármester nemcsak az elmúlt öt év legjelentősebb eszközvásárlásait összegezte, hanem felvázolta 2026 legfontosabb célkitűzését is.
Számos jogi vita után két kivitelezővel kötött szerződést Hargita Megye Tanácsa az Udvarhelyszéken elkezdett, majd félbehagyott nagyszabású útfelújítás elvégzésére: elvileg idén folytatódhat a munka. A modernizálás elhúzódásának azonban ára lesz.
Időjárási okok miatt több Hargita megyei településen is megszakadt az áramszolgáltatás kedd reggel, összesen több mint négyszáz felhasználót érint a kimaradás.
Leghamarabb január közepétől lehet befizetni a 2026-os helyi adókat Székelyudvarhelyen, ám akik ezt március 31-ig megteszik, 10 százalékos kedvezményben részesülnek. Idén sok esetben megduplázódnak az adóterhek.
Súlyos betegséget követően elhunyt Kovács Ágnes, székelyudvarhelyi nyugalmazott magyar szakos tanárnő, a Nőileg egykori főszerkesztője.
Tavaly 1032 kisbaba jött világra Székelyudvarhelyen, csaknem százzal kevesebb, mint egy évvel korábban. Mutatjuk, hogy milyen keresztneveket választottak leggyakrabban az udvarhelyszéki szülők, ugyanakkor a ritkább, különlegesebb neveket is.
szóljon hozzá!