Több székelyföldi városba érkezik a nagyböjti koncertsorozat

Nagyböjti koncertsorozattal készül húsvétra az Erdélyi Hagyományok Háza, amely az elcsendesedést és a húsvétra való lelki ráhangolódást szolgálja.

Már négy éve szervezik meg nagyböjtben az Ég és Föld címet viselő koncerteket, amelyek az elcsendesedést célozzák meg,

A lelki könnyebbülésen túl a koncert alkalmat nyújt mindenkinek az elcsendesedésre, a nagyhét és a húsvét misztériumában való elmélyülésre és zeneileg is igazi csemegéket kínálnak idén is – írják a szervezők.

Gyergyószentmiklóson mácius 22-én, vasárnap 10 órától lesz feketevasárnapi koncert az Örmény katolikus templomban. Székelyudvarhelyen március 28-án, szombaton a Kis Szent Teréz római katolikus plébániatemplomban hallgathatja meg a közönség a nagyböjti koncertet 18:30-tól.

Hirdetés

Másnap, vasárnap Kézdivásárhelyre, a Református nagytemplomba viszik a koncertet, amely 17 órakor kezdődik.

Marosvásárhelyen április 1-jén, szerdán a Szent Kozma és Damján templom ad otthont a nagyböjti koncertnek 19 órától.

Emellett Nagyváradon és Kolozsváron is lesz elcsendesedésre alkalmat adó koncert.