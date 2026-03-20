Több székelyföldi városba érkezik a nagyböjti koncertsorozat

Nagyböjti koncertsorozattal készül húsvétra az Erdélyi Hagyományok Háza, amely az elcsendesedést és a húsvétra való lelki ráhangolódást szolgálja.
Már négy éve szervezik meg nagyböjtben az Ég és Föld címet viselő koncerteket, amelyek az elcsendesedést célozzák meg,
A lelki könnyebbülésen túl a koncert alkalmat nyújt mindenkinek az elcsendesedésre, a nagyhét és a húsvét misztériumában való elmélyülésre és zeneileg is igazi csemegéket kínálnak idén is – írják a szervezők.
Gyergyószentmiklóson mácius 22-én, vasárnap 10 órától lesz feketevasárnapi koncert az Örmény katolikus templomban. Székelyudvarhelyen március 28-án, szombaton a Kis Szent Teréz római katolikus plébániatemplomban hallgathatja meg a közönség a nagyböjti koncertet 18:30-tól.
Másnap, vasárnap Kézdivásárhelyre, a Református nagytemplomba viszik a koncertet, amely 17 órakor kezdődik.
Marosvásárhelyen április 1-jén, szerdán a Szent Kozma és Damján templom ad otthont a nagyböjti koncertnek 19 órától.
Emellett Nagyváradon és Kolozsváron is lesz elcsendesedésre alkalmat adó koncert.
Átlépte a lélektani, literenkénti kilenc lejt a benzin ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. A csíkszeredai OMV-nél péntek reggel 9 lej 02 baniért tankolható a 95-ös oktánszámú benzin.
Noha az iráni háború előidézte válság mindenkit érint, Európának továbbra is Ukrajnára kell összpontosítania – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken Brüsszelben, az éjszakába nyúló EU-csúcsot követő sajtótájékoztatóján.
Pénteken hajnali 3 órakor felfüggesztették a parlament két házának együttes ülését, amelyen a 2026-os állami költségvetés, valamint a társadalombiztosítási költségvetés tervezetének vitája zajlott.
Kisebb létszámmal kell megnövekedett feladatokat elvégezniük a polgármesteri hivataloknak és a megyei tanácsnak Hargita megyében június végétől. A prefektusi hivatal közölte az új álláskereteket, a végrehajtásról csütörtökön egyeztettek.
Közelíteni fog a hőmérséklet a naptári dátumra jellemző értékekhez, szemben azzal, amit március elejétől mostanáig tapasztaltunk.
A parlament költségvetési-pénzügyi bizottságai csütörtöki együttes ülésükön 38 támogató és 13 elutasító szavazattal elfogadták a 2026-os állami költségvetés tervezetét. A jogszabályavaslat a parlament plénuma elé kerül.
A kormány csütörtökön 620 millió lejes keretet hagyott jóvá a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának támogatására.
Több mint 131 000 diák iratkozott be a jövő héten kezdődő próbaérettségire, amelyet a végzős középiskolai osztályokkal rendelkező iskolák 95,16 százalékában szerveznek meg – tájékoztatott csütörtökön az oktatási minisztérium.
Mindhárom szakaszon elkezdődött a munka a Hargita Megye Tanácsa által megrendelt, nagyszabású udvarhelyszéki útfelújításon. Noha nem lesznek a legmélyrehatóbbak a műszaki megoldások, azért jól járható utakat ígérnek.
Csütörtök délután folytatódott az idei költségvetés tervezetének vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban, miután a kormánykoalíció vezetői a reggeli egyeztetésen megoldást találtak a szociális csomag finanszírozására.
