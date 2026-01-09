Több mint 400 szabálysértés volt az állatvédelem terén Hargita megyében

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Jelentős aktivitást fejtettek ki 2025-ben a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság Állatvédelmi Irodájának munkatársai az állatok védelme érdekében.
Az év során összesen 40 büntetőügyet indítottak állatok elleni bűncselekmények miatt, ami növekedést jelent az előző évhez képest. A rendőrök 25 célzott akciót szerveztek, amelyek során 21 ellenőrzést és 125 vizsgálatot végeztek természetes és jogi személyeknél, gyakran a megyei állategészségügyi hatósággal együttműködésben.
A hatóságok 2025-ben 440 szabálysértést állapítottak meg, az összbírság értéke meghaladta a 390 ezer lejt. A leggyakoribb jogsértések közé tartoztak az engedély nélküli sebészeti beavatkozások, valamint az állatok szándékos bántalmazása vagy elpusztítása.
Az év során 99 lakossági bejelentést oldottak meg, amelyek többsége elhanyagolt vagy veszélyben lévő állatokkal kapcsolatos volt. Súlyos esetekben a rendőrség ideiglenes intézkedésként menhelyeken helyezett el állatokat:
A rendőrség 2026-ban is folytatja az együttműködést a helyi hatóságokkal és civil szervezetekkel, valamint hangsúlyt fektet az állattartók tájékoztatására és a lakosság tudatosságának növelésére. Az állatvédelemmel kapcsolatos bejelentések továbbra is éjjel-nappal megtehetők a protectiaanimalelor@hr.politiaromana.ro e-mail címen – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
Lényegesen lehűl az idő az elkövetkező napokban Székelyföldön, sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) a jeges utak jelentette veszélyre hívta fel péntek reggel a lakosság figyelmét.
Újabb hóréteg rakódott le az elmúlt egy napban az ország számos pontján, Székelyföld nagyobb városainak zömében 20 centiméterhez közelít hóvastagság.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt pénteken 5 óra 50 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A havazás mellett újabb fagyos reggelre ébredtünk országszerte, ám most közel sem Csíkszeredában volt a leghidegebb.
Noha új buszokra és jóval nagyobb járatsűrűségre váltott a csíkszeredai tömegközlekedés, nagyon sok kifogás merült fel az új menetrendekkel, útvonalakkal kapcsolatban. Ezeket most igyekeznek felhasználni a módosításokhoz – tudtuk meg.
Halálos baleset történt csütörtökön Szeben és Fehér megye határán, Szerdahely kijáratánál. A rendőrség szerint egy férfi autójával egy fának ütközött.
Nem mindennapi balesetet szenvedett csütörtök délben egy fiatal, marosvásárhelyi sofőr Predealon: autójával egy üdülőtelepi panzió tetejére csúszott rá az útról.
Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint csütörtökön mintegy 62 ezer óvodás és iskolás tanítása szünetelt vagy online formában zajlott a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
Radu Miruță védelmi miniszter csütörtökön kijelentette, a Spartan típusú katonai repülőgéppel egy párizsi út költsége hozzávetőleg 30 ezer euró. Közlése szerint ez az összeg töredéke annak, amennyibe egy ugyanilyen út került Iohannis idején.
