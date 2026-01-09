Több mint 400 szabálysértés volt az állatvédelem terén Hargita megyében

Jelentős aktivitást fejtettek ki 2025-ben a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság Állatvédelmi Irodájának munkatársai az állatok védelme érdekében.

Az év során összesen 40 büntetőügyet indítottak állatok elleni bűncselekmények miatt, ami növekedést jelent az előző évhez képest. A rendőrök 25 célzott akciót szerveztek, amelyek során 21 ellenőrzést és 125 vizsgálatot végeztek természetes és jogi személyeknél, gyakran a megyei állategészségügyi hatósággal együttműködésben.

Kiemelt figyelmet fordítottak a veszélyes vagy agresszív kutyák tartásának vizsgálatára: 45 állattartót ellenőriztek és 59 bírságot szabtak ki.

A hatóságok 2025-ben 440 szabálysértést állapítottak meg, az összbírság értéke meghaladta a 390 ezer lejt. A leggyakoribb jogsértések közé tartoztak az engedély nélküli sebészeti beavatkozások, valamint az állatok szándékos bántalmazása vagy elpusztítása.

Az év során 99 lakossági bejelentést oldottak meg, amelyek többsége elhanyagolt vagy veszélyben lévő állatokkal kapcsolatos volt. Súlyos esetekben a rendőrség ideiglenes intézkedésként menhelyeken helyezett el állatokat: