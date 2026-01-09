Rovatok
Több mint 400 szabálysértés volt az állatvédelem terén Hargita megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Jelentős aktivitást fejtettek ki 2025-ben a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság Állatvédelmi Irodájának munkatársai az állatok védelme érdekében.

Székelyhon

2026. január 09., 13:042026. január 09., 13:04

Az év során összesen 40 büntetőügyet indítottak állatok elleni bűncselekmények miatt, ami növekedést jelent az előző évhez képest. A rendőrök 25 célzott akciót szerveztek, amelyek során 21 ellenőrzést és 125 vizsgálatot végeztek természetes és jogi személyeknél, gyakran a megyei állategészségügyi hatósággal együttműködésben.

Kiemelt figyelmet fordítottak a veszélyes vagy agresszív kutyák tartásának vizsgálatára: 45 állattartót ellenőriztek és 59 bírságot szabtak ki.

A hatóságok 2025-ben 440 szabálysértést állapítottak meg, az összbírság értéke meghaladta a 390 ezer lejt. A leggyakoribb jogsértések közé tartoztak az engedély nélküli sebészeti beavatkozások, valamint az állatok szándékos bántalmazása vagy elpusztítása.

Az év során 99 lakossági bejelentést oldottak meg, amelyek többsége elhanyagolt vagy veszélyben lévő állatokkal kapcsolatos volt. Súlyos esetekben a rendőrség ideiglenes intézkedésként menhelyeken helyezett el állatokat:

11 határozat alapján összesen 35 állat került biztonságos környezetbe.

A rendőrség 2026-ban is folytatja az együttműködést a helyi hatóságokkal és civil szervezetekkel, valamint hangsúlyt fektet az állattartók tájékoztatására és a lakosság tudatosságának növelésére. Az állatvédelemmel kapcsolatos bejelentések továbbra is éjjel-nappal megtehetők a protectiaanimalelor@hr.politiaromana.ro e-mail címen – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Hargita megye Rendőrség Állatvédelem
Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
