Tinédzserkorú szülések: a székelyföldi megyék között is nagyok az eltérések

Noha a különböző intézmények témába vágó adatai nehezen összehasonlíthatók, az egyértelműen kijelenthető, hogy magas a tinédzserkorú anyák száma Romániában. E tekintetben Székelyföld egyes részein jobb a helyzet az országos átlagnál, de a térségen belül is vannak egyenlőtlenségek: leggyakrabban Maros megyében szülnek gyereket tinédzserkorú lányok, a második helyen Kovászna megye áll. Az adatok Hargita megyében a legjobbak.

A statisztikai adatok szerint olyan leányanyák is vannak, akik 15 éves koruk előtt második gyereküket is megszülik. Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Tízből egy újszülöttet tinédzserkorú anya hoz világra Romániában – hívja fel a figyelmet legfrissebb közleményében a Mentsétek meg a gyermekeket civil szervezet a 2019-es évre vonatkozó statisztikai adatok alapján. Az általuk közölt számok nem túl biztatóak:

a 199 720 szülés közül 749-et regisztráltak a 15 év alatti korcsoportban, 17 933-at pedig a 15-19 éves korcsoportban, ráadásul mindkét kategóriában voltak olyan tinédzserkorú anyák, akik már a második gyermeküket hozták világra (4 százalék, illetve 21 százalék).

A 15-19 éves korcsoportba tartozók 4 százaléka már harmadik gyermekét szülte meg, sőt, viszonylag sokan, összesen hetvenen voltak, akik már negyedszerre, 11-en pedig már ötödszörre szültek. A szervezet szerint ez krónikus szolgáltatáshiányt jelez, illetve azt is, hogy

a társadalmi érzékenység is hiányzik a kiszolgáltatott helyzetben lévő lányok helyzete iránt.

Megjegyzik ugyanakkor azt is, hogy a koronavírus-járvány akadályozta az oktatáshoz és az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, növelve ezáltal tinédzserkorú terhességek kockázatát.

A tinédzserkorú anyák számát illetően egyébként hosszú évek óta Románia és Bulgária váltja egymást az első helyen az Európai Unióban.

Ezt az Eurostat, illetve az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) az adatai is megerősítik, igaz, az UNICEF januári jelentésében közölt, szintén 2019-es adatok nem egyeznek a Mentsétek meg a gyermekeket szervezet adataival: az UNICEF-jelentés alapján abban az évben

16 639 tinédzserkorú anya szült gyereket Romániában.

Az országban több intézmény is gyűjt adatokat a témában, ám ezek az adatok sem mindig egyeznek, illetve nehezen összehasonlíthatók.

Hargita megye: ritkán van szükség elhelyezésre

A népegészségügyi igazgatóságok a tinédzserkorú terhességekről gyűjtenek adatokat a kórházaktól kapott jelentések alapján, a leányanyák számáról nem készítenek statisztikát, hiszen a szülés után szociális problémává válik a tinédzserkorú terhesség. A két adat között pedig eltérés lehet a vetélések száma, a jelentések pontossága miatt, illetve

az is befolyásolja a statisztikát, hogy a leányanya járt-e egyáltalán orvosnál a terhessége idején, tehát bekerült-e az egészségügyi rendszer látókörébe.

A szaktárcánál alkalmazott gyakorlat szerint a tinédzserkorú anyákat két kategóriába sorolják a korcsoport alapján: a 15 év alattiak, illetve a 15–19 évesek kategóriájába. A Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóságtól kapott adatok szerint az elmúlt öt évben ingadozást mutat a terhességek száma mindkét kategóriában a megyében. A 15 év alatti korcsoportban 2016-ban 3, 2017-ben 15, 2018-ban 3, 2019-ben 7, 2020-ban pedig 4 terhességet jegyeztek fel. A 15–19 éves korcsoportban 2016-ban 152-t, 2017-ben 174-et, 2018-ban 121-et, 2019-ben 190-et, 2020-ban pedig 111-et.

A 15 évesnél fiatalabb korcsoportban feljegyzett terhességek száma átlagban a 0,1 százalék körüli hányadát teszi ki az összes terhességnek. A 15–19 éves korcsoport esetében ez az arány átlagban 4–5 százalékos.

Ez alapján Hargita megyében lényegesen jobb a helyzet az országos átlagnál még akkor is, ha az összes tinédzserkorú terhesség szüléssel végződött.

A tinédzserkorú anyák számáról a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok vezetnek feljegyzést. A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságon kérésünkre összesítették az elmúlt években a fiatalkorú anyákról feljegyzett adatokat. Amint arról Elekes Zoltán, az intézmény vezetője tájékoztatta lapunkat, 2015-ben 10, 2016-ban 15, 2017-ben 22, 2018-ban 21, 2019-ben 23, 2020-ban pedig 47, 18 év alatti korcsoportba tartozó anyáról kaptak jelentést a megye kórházaitól.

A 2020-as ugrásszerű növekedésre vonatkozó kérdésünkre az intézmény vezetője elmondta, elképzelhető, hogy a pontosabb kórházi jelentésekkel magyarázható ez, semmint azzal, hogy a valóságban annyira megugrott a tinédzserkorú anyák száma.

A gyermekvédelmi igazgatóság a kapott jelentések alapján a kiskorú anya helyzetét is megvizsgálja, illetve azt is, hogy az újszülött milyen körülmények közé kerül, ugyanis amennyiben ezek a feltételek nem megfelelők, a kiskorú anyát és csecsemőjét is intézményes körülmények között kell elhelyezzék. Noha a kiskorú terhességek előfordulása a hátrányos helyzetű közösségekben a leggyakoribb, ilyen jellegű intézkedésekre ritkán van szükség, „általában családon belül megoldják ezt, a szülők, nagyszülők felelősséget vállalnak értük”, azaz a kiskorú anyáért, illetve gyerekéért – mondta el kérdésünkre Elekes Zoltán.