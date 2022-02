Szinte minden drágult és drágulni fog, ez pedig kétszámjegyű inflációhoz is vezethet

Az elmúlt egy évben az élelmiszerárak átlagosan 7 százalékkal emelkedtek, a lista élén az étolaj és a pityóka áll több mint 25 százalékos áremelkedéssel, de a kenyér is több mint tíz százalékkal kerül többe most, mint tavaly ilyenkor. A mezőgazdászok közben folyamatosan kongatják a vészharangokat: akár az élelmiszerárak megháromszorozódásáról is beszélnek.

A vásárlásainkkor, tankolásainkkor és az energiaszámlák törlesztésénél látszik a legjobban, hogy mennyivel kevesebbet ér a pénzünk. Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Az Országos Statisztikai Intézet összesített adatai szerint az éves inflációs ráta 2022 januárjában 8,35 százalékra emelkedett, miután

a nem élelmiszercikkek ára 10,18 százalékkal, az élelmiszereké 7,24 százalékkal, a szolgáltatások ára pedig 5,66 százalékkal nőtt.

A földgáz, az étolaj, a burgonya és az üzemanyag drágult a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.

A földgáz 61 százalékkal kerül most többe, mint tavaly ilyenkor, az étolaj és a burgonya ára 25 százalékkal, az üzemanyagé 24 százalékkal emelkedett.

Az élelmiszer-alapanyagok közül a burgonyán és az olajon kívül a szalonna, a zsír (23%) és a kukoricaliszt (17%) esetében is nagymértékű növekedést regisztráltak, de a margarinért 13 százalékkal, a lisztért 12,8 százalékkal, a kenyérért majdnem 11 százalékkal fizetünk többet.

A szakértők szerint pedig valós lehetőség a romániai élelmiszerválság, egyesek azt jósolják, hogy

néhány héten belül akár megháromszorozódhatnak a főbb élelmiszerek árai Romániában, ami az energia- és üzemanyagárak emelkedésének újabb következménye.

Az is számít, hogy az idei év aszállyal és nagyon magas műtrágyaárakkal is kezdődött, elkerülhetetlen, hogy ezek a gazdasági paraméterek ne tükröződjenek a késztermékekben.

Magyarázat a helyzetre

Bakos Levente közgazdász a Székelyhon kérésére elmondta, hogy az áremelkedések alapvető oka mindenképpen az energiahordozók árában keresendő. A szakértő szerint az, hogy több mint hatvan százalékkal drágult a múlt évhez képest a gáz ára, az sok tényező összefüggése: geopolitikai helyzet eredménye is, köze van az ukrán válsághoz, a nemzetközi spekulációkhoz is.

Európai uniós elvárás a tagországoknak, hogy liberalizálják az energiapiaci árakat, hogy megpróbálják az állam beavatkozását kivonni és szabadpiaci versenyt vezessenek be. Ám igencsak rosszul sült el a dolog, hogy Románia és más kelet-európai országok pont 2021 végén vezették be a liberalizálást. Sőt azt tapasztaljuk, hogy példátlan módon be kellett avatkozni az energiapiac alakulásába

– magyarázza a szakértő. Hozzáteszi: mivel energiahordozóról van szó, ezt rögtön a piac is megérzi, így ott, ahol a termékek előállításához energia kell (tehát szinte mindenhol), ott költségként megjelenik ez a többletkiadás, és emelkednek az árak. Bakos Levente szerint nyilvánvaló, hogy

reagálni fog erre a munkaerőpiac is, a munkáltatók is kénytelenek lesznek béreket emelni, és kialakul az infláció, mert úgy kell nagyobb fizetéseket adni az embereknek, hogy tulajdonképpen nem dolgoznak többet, nem termelnek többet.

„A kormány is ösztönösen próbált beavatkozni az energiapiaci árakba, egy kétségbeesett megoldás volt, hogy plafonárakat vezettek be. Ez általában nem jó, de most azt hiszem, hogy

rendkívüli helyzet van, így rendkívüli megoldásokhoz kell folyamodni, főleg, hogy ez a hatvan százalékos gázáremelés egy olyan szintű emelkedés, amit normális körülmények között a piac nem tud kezelni.

Azt gondolom, most kellett ez a lépés, bár közgazdászként minden porcikám tiltakozik az ilyesmi ellen, mert azáltal, hogy a kormány kifizeti a gázszámlák egy részét – mert tulajdonképpen ez történik –, nem fog autópályát építeni, vagy nem jut pénz másra, lehet, nem fog kórházra jutni például.

Azt a számlát így is úgy is ki kell fizetni, csak most közvetett módon fogja a lakosság elszenvedni. Most úgy érzem, hogy kénytelen volt ezt a lépést megtenni, ami ideig óráig működik is, de ezt valamilyen szinten egyéb gazdaságélénkítő lépésekkel kell társítani

– fejti ki a szakember.

Rámutat, a mezőgazdasági termékek ára is azért növekedik tovább, mert az árakat kénytelenek az energiahordozók magas ára miatt emelni. „A mezőgazdasági termelést nyilván más is befolyásolja, az, hogy mit vetettek a gazdák, hogy milyen volt az időjárás, de az biztos, hogy a termékeket szállítani kell, a traktorok üzemanyaggal működnek, ezért várható általános növekedés az árakban.”

Kétszámjegyű infláció?

Pár napja a Román Nemzeti Bank is figyelmeztetést adott ki, becslései szerint idén áprilisra hosszú évek óta először kétszámjegyű inflációval számolhatunk. Ebben leszögezik, hogy az inflációs kilátásokat alapvetően meghatározza majd az energiaárak alakulása, amelynek kapcsán egyelőre nagy a bizonytalanság.

A jelenlegi előrejelzés szerint a második negyedévben jelentősen nőni fog az infláció, mert április elsejétől hatályát veszti az energiadrágulások kompenzálásáról szóló jogszabály, így a második negyedév végére 11,2 százalékos, a harmadik negyedévre 10,2 százalékos, a negyedik negyedévre pedig 9,6 százalékos inflációt jósol a Román Nemzeti Bank.

Legutóbb 2004-ben jegyeztek két számjegyű inflációt Romániában. Bakos Levente a Nemzeti Bank előrevetített inflációjáról elmondta, ez konkrétan azt jelenti majd, hogy

hiába van ugyanannyi pénzünk vagy esetleg több, mégsem tudjuk az autónkat úgy megtankolni, ugyanannyi élelmiszert venni, mint eddig, mert egyszerűen kevesebbet ér a pénzünk.

„Ennek ellenére a 11 százalék nem olyan brutális: pár százalékkal nagyobb, mint a tavalyi, vagyis nem azt jelenti, hogy most hirtelen radikális elszegényedés lesz, de aggodalomra ad okot.

Ez egy pszichikai határ is, a kétszámjegyű infláció már a befektetőket elgondolkodtatja, mert azt jelenti, hogy nem megbízható a piac, nincs tehát gazdaságélénkítő hatása egyáltalán

– fogalmaz a szakértő, aki általában pozitívan szokott nyilatkozni, nem szereti riogatni a lakosságot fölöslegesen. Most azonban úgy véli, csak mérsékelten lehet optimista. „Azt tudom mondani, hogy Románia nem egy független gazdaság az Európai Unión belül, ezek a globális problémák érzékelhetők lesznek. Nem hiszem, hogy javulni fog a helyzet, hogy jobban fogunk élni egy év múlva, mint most, semmilyen jel nincs erre.

A koronavírus-világjárvány azonban véget ér, s az fellendülést hozhat. Ha jobban tudunk közlekedni, nem lesznek korlátozások, annak gazdaságélénkítő hatása lehet

– összegez a szakértő.