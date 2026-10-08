Színkódokkal osztályozzák az energiaszolgáltatókat az ügyfelek panaszai alapján

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Az áram- és földgázszolgáltatókat ezentúl színkódokkal is osztályozzák annak alapján, hogyan kezelik ügyfeleik panaszait – tájékoztatott csütörtökön az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE).
2026. október 08., 11:302026. október 08., 11:30
2026. október 08., 11:332026. október 08., 11:33
A közlemény szerint a hatóság bevezeti az úgynevezett panaszkezelési mutatót (IGP). Ennek kiszámításakor figyelembe veszik a szolgáltató ügyfélszámát, az ANRE-hez érkezett panaszok számát, a megalapozott reklamációkat, valamint azt, hogy ezeket határidőn belül rendezték-e.
Az ANRE elnöke, George Niculescu szerint
Hangsúlyozta, az új rendszer bevezetését nem büntetésnek szánják, hanem az átláthatóságot szolgálja.
A szolgáltatókat hat kategóriába sorolják.
Az 50 pont alatti eredményt piros,
az 50–60 közöttit világospiros,
a 60–70 közöttit sárga,
a 70–80 közöttit világossárga,
a 80–90 közöttit világoszöld,
a 90 pont fölöttit pedig zöld szín jelzi
– írja az Agerpres hírügynökség az ANRE tájékoztatására hivatkozva.
A színkódok később megjelennek az ANRE ár-összehasonlító felületein is. Addig a hatóság honlapján teszik közzé az egyes szolgáltatók pontszámait.
A panaszokra vonatkozó adatokat és az IGP-értékeket negyedévente frissítik.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) a gazdaságpolitikai irányváltás mellett ahhoz köti Luca Niculescu kormányának támogatását, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ is vegyen részt a parlamenti többségben – jelentette ki csütörtökön Sorin Grindeanu.
A romániai magánnyugdíjalapok vagyona június végén elérte a 246,2 milliárd lejt, 39 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi szintet – közölte csütörtökön a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) elnöke, Alexandru Petrescu.
Kevesebb mint 24 óra alatt két súlyos csapás ért egy Sajómagyaróson élő családot: az anya és két kislánya szerdán közúti balesetet szenvedett, csütörtök reggel pedig kigyulladt a bérelt házuk.
Olyan mosdóhelyiséget mutat be az Europol rendőri szakszervezet, amelyet a megosztott képeken látható állapotban kell használnia a Teleorman Megyei Rendőr-főkapitányság két szervezeti egységének is.
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kezdte meg tárgyalásait a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról.
A Concordia Munkáltatói Szövetség és a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége azt kéri a parlamenttől, hogy sürgősségi eljárásban függessze fel a rendszer teljes működőképessé válásáig a TollRo útdíjrendszerhez kapcsolódó bírságokat.
Vádat emeltek minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt egy romániai férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert – közölte a Pest Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) első alelnöke, Corneliu Ștefan ellenzi, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása bűncselekmény helyett szabálysértésnek minősüljön.
Elekes Gyula tűzzománc művész alkotásaiból nyílik kiállítás csütörtökön a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban.
Kihallgatta Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészség szerda este egy 2024. június 21-i eset miatt – erről a kormányfő számolt be Facebook-bejegyzésében.
szóljon hozzá!