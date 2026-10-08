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Színkódokkal osztályozzák az energiaszolgáltatókat az ügyfelek panaszai alapján

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Az áram- és földgázszolgáltatókat ezentúl színkódokkal is osztályozzák annak alapján, hogyan kezelik ügyfeleik panaszait – tájékoztatott csütörtökön az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE).

Székelyhon

2026. október 08., 11:302026. október 08., 11:30

2026. október 08., 11:332026. október 08., 11:33

A közlemény szerint a hatóság bevezeti az úgynevezett panaszkezelési mutatót (IGP). Ennek kiszámításakor figyelembe veszik a szolgáltató ügyfélszámát, az ANRE-hez érkezett panaszok számát, a megalapozott reklamációkat, valamint azt, hogy ezeket határidőn belül rendezték-e.

Az ANRE elnöke, George Niculescu szerint

a fogyasztók így már nemcsak az árakat, hanem az ügyfélkezelés minőségét is összehasonlíthatják.

Hangsúlyozta, az új rendszer bevezetését nem büntetésnek szánják, hanem az átláthatóságot szolgálja.

A szolgáltatókat hat kategóriába sorolják.

  • Az 50 pont alatti eredményt piros,

  • az 50–60 közöttit világospiros,

  • a 60–70 közöttit sárga,

  • a 70–80 közöttit világossárga,

  • a 80–90 közöttit világoszöld,

  • a 90 pont fölöttit pedig zöld szín jelzi

– írja az Agerpres hírügynökség az ANRE tájékoztatására hivatkozva.

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A színkódok később megjelennek az ANRE ár-összehasonlító felületein is. Addig a hatóság honlapján teszik közzé az egyes szolgáltatók pontszámait.

A panaszokra vonatkozó adatokat és az IGP-értékeket negyedévente frissítik.

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