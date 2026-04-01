Jó ha tudjuk: szigorították a tűzvédelmi szabályokat

Szigorodnak a tűzvédelmi szabályok: nyilvánossá válnak az engedéllyel rendelkező egységek listái, az új tömbházlakásokba kötelező lesz az önálló tűzérzékelő, és a tűzvédelmi felelősöknek külön engedélyt kell szerezniük.

Barabás Hajnal 2026. április 01., 10:312026. április 01., 10:31

Újabb módosítások léptek hatályba a romániai tűzvédelem területén, ugyanis március 13-án elfogadták a 17-es számú sürgősségi kormányrendeletet, amely kiegészíti és módosítja a 2006-ban elfogadott, majd legutóbb 2021-ben frissített 307-es törvényt a tűzvédelemről – adta hírül Monoranu Vasile-Radu Hargita megyei tűzoltóparancsnok. Mint magyarázta, a módosítások egyik fontos eleme az átláthatóság növelése. Az új előírások értelmében a megyei katasztrófavédelmi felügyelőségek (ISU) kötelesek nyilvánosan

közzétenni azoknak a létesítményeknek a listáját, amelyeknek tűzvédelmi engedéllyel kell rendelkezniük,

illetve azt is, hogy ezek közül melyek rendelkeznek ténylegesen ilyen engedéllyel. Ezek az információk elérhetők a tűzoltóság honlapján. A turisták számára is hasznos lehet, ha arról tudnak tájékozódni, hogy például egy adott panzió rendelkezik-e tűzvédelmi engedéllyel – jegyezte meg a tűzoltóparancsnok. A turizmusban, vendéglátásban vagy más szolgáltatási ágazatokban működő gazdasági szereplőknek ugyanis szintén fel kell tüntetniük – például honlapjukon –, hogy

rendelkeznek-e tűzvédelmi engedéllyel, amennyiben az adott tevékenység ezt megköveteli.

A törvény nem alkalmazható visszamenőleg, de szigorúbb szabályozást jelent az új építkezéseknél, legfőképpen a tömbházak esetében, ugyanis kötelezővé válik a lakások felszerelése önálló tűzérzékelőkkel. A tervezőkre és kivitelezőkre is szigorúbb kötelezettségek hárulnak. Egy építkezés átadásakor a tervező köteles részletes listát adni az épület tűzvédelmi rendszereiről, valamint azok használati és karbantartási utasításairól is.

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

„A kedvezményezettnek tudnia kell, milyen rendszerek vannak az épületben, és hogyan kell azokat ellenőrizni" – mondta Monoranu Vasile-Radu. Figyelem: módosult a tűzvédelmi felelősök szerepe A törvény a tűzvédelmi felelősök szerepét is újraszabályozza. Azoknál az intézményeknél és gazdasági szereplőknél, ahol ezt külön jogszabály előírja, kötelező tűzvédelmi szakembert alkalmazni. Ahol ez nem kötelező, ott szerződéses szakembert kell bevonni, vagy egy alkalmazottat kell kijelölni erre a feladatra.

Fontos változás, hogy mindazok, akik más munkakör mellett látnak el tűzvédelmi feladatokat, a jövőben

csak az illetékes katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) engedélyével végezhetik ezt a tevékenységet.