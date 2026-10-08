Súlyos bírságokat hozhat az új útdíjrendszer, haladékot kérnek a fuvarozók

A Concordia Munkáltatói Szövetség és a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége (UNTRR) azt kéri a parlamenttől, hogy sürgősségi eljárásban függessze fel 2027. április 1-jéig, illetve a rendszer teljes működőképessé válásáig a TollRo útdíjrendszerhez kapcsolódó bírságokat.

Székelyhon 2026. október 08., 11:222026. október 08., 11:22

A két szervezet csütörtöki közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a fuvarozók nem az új kilométerarányos útdíjat kifogásolják, hanem azt, hogy a rendszer műszaki hibái miatt is megbírságolhatják őket. A jelzett problémák között szerepel az alkalmazás menet közbeni leállása, egyes telefonokkal való összeférhetetlensége, a térképről hiányzó utak, a tévesen jelzett forgalmi korlátozások és az, hogy esetenként nem lehet a célállomásig érvényes viszonylati jegyet kiállítani. A közlemény szerint

ilyen esetekben 12 óránként 2000 lejes bírság szabható ki.