Súlyos bírságokat hozhat az új útdíjrendszer, haladékot kérnek a fuvarozók

Fotó: Tuchiluș Alex
A Concordia Munkáltatói Szövetség és a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége (UNTRR) azt kéri a parlamenttől, hogy sürgősségi eljárásban függessze fel 2027. április 1-jéig, illetve a rendszer teljes működőképessé válásáig a TollRo útdíjrendszerhez kapcsolódó bírságokat.
A két szervezet csütörtöki közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a fuvarozók nem az új kilométerarányos útdíjat kifogásolják, hanem azt, hogy a rendszer műszaki hibái miatt is megbírságolhatják őket.
A jelzett problémák között szerepel az alkalmazás menet közbeni leállása, egyes telefonokkal való összeférhetetlensége, a térképről hiányzó utak, a tévesen jelzett forgalmi korlátozások és az, hogy esetenként nem lehet a célállomásig érvényes viszonylati jegyet kiállítani. A közlemény szerint
Az UNTRR főtitkára, Radu Dinescu szerint a fuvarozók a TollRo bevezetése után a teherautó korától és az útvonaltól függően hatszor-tízszer annyit fizethetnek úthasználatért, mint korábban az évi 1425 eurós rovinietával.
Az UNTRR elnöke, Daniel Niculescu arra a rendellenességre mutatott rá, hogy sok esetben ugyanazon az útvonalon két telefon eltérő díjat számol. Szerinte a járművezetőktől nem várható el, hogy vezetés közben folyamatosan ellenőrizzék az alkalmazás működését.
A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a romániai fuvarozók mintegy 80 százaléka mindössze egy-öt teherautóval működik, így az ismétlődő bírságok a kisebb cégeket különösen súlyosan érinthetik.
A Concordia és az UNTRR Robert Cazanciuc szenátor törvénytervezetének sürgős elfogadását és a TollRo hibáinak gyors kijavítását kéri.
Olyan mosdóhelyiséget mutat be az Europol rendőri szakszervezet, amelyet a megosztott képeken látható állapotban kell használnia a Teleorman Megyei Rendőr-főkapitányság két szervezeti egységének is.
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kezdte meg tárgyalásait a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról.
Az áram- és földgázszolgáltatókat ezentúl színkódokkal is osztályozzák annak alapján, hogyan kezelik ügyfeleik panaszait – tájékoztatott csütörtökön az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE).
Vádat emeltek minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt egy romániai férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert – közölte a Pest Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) első alelnöke, Corneliu Ștefan ellenzi, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása bűncselekmény helyett szabálysértésnek minősüljön.
Elekes Gyula tűzzománc művész alkotásaiból nyílik kiállítás csütörtökön a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban.
Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házimacskák vadászatáról, ezért a Macskapréda Projekt arra hívja a lakosságot, hogy saját fotós megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házimacskákkal.
Kihallgatta Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészség szerda este egy 2024. június 21-i eset miatt – erről a kormányfő számolt be Facebook-bejegyzésében.
Ismét a klasszikus zenére figyelnek október 8. és 11. között Sepsiszentgyörgyön. Második alkalommal rendezik meg a Bartók Napokat a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.
A bukaresti törvényszék szerdán megalapozatlannak találta és elutasította Călin Georgescu kérelmét, amellyel mogoșoaiai villája zár alá vételének feloldását kérte. A határozat jogerős.
szóljon hozzá!