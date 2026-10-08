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Súlyos bírságokat hozhat az új útdíjrendszer, haladékot kérnek a fuvarozók

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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A Concordia Munkáltatói Szövetség és a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége (UNTRR) azt kéri a parlamenttől, hogy sürgősségi eljárásban függessze fel 2027. április 1-jéig, illetve a rendszer teljes működőképessé válásáig a TollRo útdíjrendszerhez kapcsolódó bírságokat.

Székelyhon

2026. október 08., 11:222026. október 08., 11:22

A két szervezet csütörtöki közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a fuvarozók nem az új kilométerarányos útdíjat kifogásolják, hanem azt, hogy a rendszer műszaki hibái miatt is megbírságolhatják őket.

A jelzett problémák között szerepel az alkalmazás menet közbeni leállása, egyes telefonokkal való összeférhetetlensége, a térképről hiányzó utak, a tévesen jelzett forgalmi korlátozások és az, hogy esetenként nem lehet a célállomásig érvényes viszonylati jegyet kiállítani. A közlemény szerint

ilyen esetekben 12 óránként 2000 lejes bírság szabható ki.

Az UNTRR főtitkára, Radu Dinescu szerint a fuvarozók a TollRo bevezetése után a teherautó korától és az útvonaltól függően hatszor-tízszer annyit fizethetnek úthasználatért, mint korábban az évi 1425 eurós rovinietával.

Az UNTRR elnöke, Daniel Niculescu arra a rendellenességre mutatott rá, hogy sok esetben ugyanazon az útvonalon két telefon eltérő díjat számol. Szerinte a járművezetőktől nem várható el, hogy vezetés közben folyamatosan ellenőrizzék az alkalmazás működését.

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A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a romániai fuvarozók mintegy 80 százaléka mindössze egy-öt teherautóval működik, így az ismétlődő bírságok a kisebb cégeket különösen súlyosan érinthetik.

A Concordia és az UNTRR Robert Cazanciuc szenátor törvénytervezetének sürgős elfogadását és a TollRo hibáinak gyors kijavítását kéri.

Belföld Közlekedés
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