Sok a tűzvédelmi hiányosság a kórházakban, ám ez nem minden esetben az egészségügyi intézmények hibája

Vannak tűzvédelmi hiányosságok. Az ország több mint 300 egészségügyi intézménye tűzvédelmi engedély nélkül működik. Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

A tavaly novemberben Piatra Neamţon (Karácsonkő) történt kórháztüzet követően átfogó ellenőrzéseket rendeltek el a hazai kórházakban, a katasztrófavédelmi felügyelőségek az egészségügyi intézmények intenzív terápiás osztályain (ATI) vizsgálódtak az elmúlt hónapokban. Az ellenőrzések eredményéről nemrég részletes beszámolót tettek közzé az egészségügyi minisztérium honlapján. Mint az összesítésben részletezik,

292 ellenőrzést végeztek a kórházak intenzív terápiás osztályain, ezek során pedig 1921 hiányosságot tapasztaltak, amelyekért 1493 esetben figyelmeztetést, 91 esetben pénzbírságot róttak ki 448 401 lej értékben.

Az ellenőrzések során a tűzvédelem számos elemét vizsgálták, például a tűzvédelmi engedélyeket, a tűzérzékelő, jelző és figyelmeztető berendezéseket, a tűzcsapokat, tűzvédelmi felszereléseket, menekülési útvonalakat, illetve a magán készenléti szolgálatokat.

Székelyföldi hiányosságok

Az ellenőrzések során kiderült, hogy az ország több mint 300 kórházi épülete nem rendelkezik tűzvédelmi engedéllyel, igaz, azt is megjegyzik, hogy

az esetek többségében egy folyamatban lévő beruházás, korszerűsítés miatt hiányzik a dokumentum.

A katasztrófavédelmi felügyelőségek a székelyföldi megyékben is több hiányosságot tapasztaltak az ellenőrzések során.

A vizsgálatok szerint Hargita megyében tűzvédelmi engedély nélkül működik a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház és a maroshévízi kórház.

Utóbbi nem rendelkezik tűzérzékelő, jelző és figyelmeztető berendezésekkel, a csíkszeredai kórház intenzív terápiás részlegén pedig nem működnek ezek. Továbbá a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházakban nem működik magán készenléti szolgálat.

Maros megyében a Maros Megyei Klinikai Kórház intenzív terápiás részlege nem rendelkezik tűzvédelmi engedéllyel, a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház koronavírusos betegeket ellátó intenzív terápiás részlegén nem működnek a tűzérzékelő, jelző és figyelmeztető berendezések,

továbbá a megyeszékhely és Segesvár több egészségügyi intézményében nem biztosítottak a körülmények a biztonságos kimenekítéshez egy sürgősségi eset alkalmával, illetve az elektromos berendezések rendszeres ellenőrzése is elmarad a Maros Megyei Klinikai Kórházban, ahogy a bevetési járművek behajtása sem zökkenőmentes ehhez az intézményhez.

Kovászna megyében három egészségügyi intézmény működik tűzvédelmi engedély nélkül: a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház, a Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház kovásznai alegysége, és a kézdivásárhelyi kórház anya- és gyermekvédelmi központja.

Emellett Kovászna megyében is több egyéb tűzvédelmi hiányosságot tapasztaltak a kórházak esetében.

Folyamatban lévő beruházások

Ahogy az országban mindenhol, Hargita megyében is számos hiányosság tapasztalható a tűzvédelem terén, de

nincsenek olyan jelentős problémák, amelyek az egészségügyi személyzet vagy a betegek biztonságát veszélyeztetnék

– tudtuk meg Monoranu Radutól, a Hargita megyei tűzoltóság megelőzési osztályának vezetőjétől. Mint érdeklődésünkre elmondta, az összesítésben felsorolt információk valósak, ám a helyzet nem annyira kétségbe ejtő, mint ahogyan az első ránézésre tűnhet.

A csíkszeredai és a maroshévízi kórháznak is folyamatban lévő beruházások miatt hiányoznak tűzvédelmi engedélyeik.

Mint kifejtette, a maroshévízi kórházban hamarosan a fejlesztések végére érnek, májusban várhatóan beüzemelik a tűzérzékelő, jelző és figyelmeztető berendezéseket is, és ha azt azt követő ellenőrzésen mindent rendben találnak, kibocsátják a tűzvédelmi engedélyt a kórház számára. A csíkszeredai intézményben viszont számos beruházás van folyamatban, ezért nem tudni, mikor érnek a végére. Ott a tűzérzékelő, jelző és figyelmeztető berendezéseket már több osztályon is felszerelték, a munkálat kivitelezése viszont a kórház önhibáján kívül nem fejeződött be, továbbra is hiányzik az irányító rendszer. Hozzátette:

folyamatosan tartják a kapcsolatot a megye összes kórházának vezetőségével, rendszeresen ellenőrzéseket végeznek, és az a tapasztalat, hogy az intézmények minden tőlük telhetőt megtesznek a tűzvédelem terén, a hiányosságokat is folyamatosan próbálják pótolni.

Ezzel kapcsolatosan Monoranu arra is kitért, miért nem működik még magán készenléti szolgálat a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházakban. Ezek létesítéséhez nem külső forrásból kell szakembereket alkalmazni, hanem a személyzet tagjaiból állítható össze egy csapat. Ehhez azonban megfelelő felkészültségre van szükség, így jelenleg

többen is képzéseken vesznek részt, és ha minden jól halad, még idén megalakulhatnak a készenléti szolgálatok.

Összetett és költséges

A tűzvédelem terén tett lépések, beruházások, illetve az engedélyek helyzete sokkal sokrétűbb annál, mint

amit az egészségügyi minisztérium honlapján közzétett dokumentáció érzékeltet – erősítették meg a tűzoltóság megelőzési osztályának vezetője által elmondottakat a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház illetékesei is.

Az elmúlt hónapokban az ország több kórházában látott tragikus események előfordulásának lehetőségét nem tudjuk teljes mértékben kizárni, hisz nagyon sok körülmény befolyásolja a tűzvédelmi biztonság megteremtését, de évek óta dolgozunk ennek érdekében

– hangsúlyozta Konrád Judit kórházmenedzser. Az intézmény részletes beszámolót bocsátott lapunk rendelkezésére az említett lépésekről. Mint kifejtették, a kórház az elmúlt években számos intézkedést foganatosított és nagy beruházások történtek a tűzvédelmi biztonság megteremtése, az előzetes tűzvédelmi engedélyek és a tűzvédelmi engedélyek rendezése érdekében. Eddig főként a külső épületek engedélyeztetése során tudtak előrelépni. Fontos ugyanakkor rámutatni, hogy

ezek a folyamatok nagyon időigényesek, jelentős anyagi erőfeszítést feltételeznek, a folyamatosan változó tűzvédelmi szabályok pedig gyakori újratervezésre, helyenként befejezés előtt álló munkálatok újbóli elkészítésére kényszerítik az intézményt.

A beruházások nagyságrendjének érzékeltetése céljából példákat is említettek: a fül-orr-gégészeti és fizioterápiás osztályoknak otthont adó épület tűzvédelmi engedélyének műszaki dokumentációjának elkészítése, a szükséges munkálatok kivitelezése és az engedélyezés összesen 134 ezer lejbe kerültek. A bőrgyógyászati és szemészeti osztályokat magába foglaló kórházépület esetében a tűzvédelmi engedély műszaki dokumentációjának elkészítése, a szükséges munkálatok kivitelezése és az engedélyezés összesen 210 ezer lejbe került. A kórház főépülete esetében előkészítés alatt áll a tűzvédelmi engedély műszaki dokumentációja elkészítésének a közbeszerzésre való kiírása, ennek értéke várhatóan 300 ezer lej körül lesz.

Hozzátartozik a helyzetképhez, és a problémák egyik legnagyobbika, hogy

a kórházépületek régiek, teljesen más standardoknak megfelelően készültek és a modern tűzvédelmi előírásokat nehéz alkalmazni ezekben.

Teljes, előzetes vagy hiányzó

A kórház főépülete 1995-ben kapott tűzvédelmi engedélyt, és minden utólagos változtatásra a kórház megkérte a szükséges előzetes tűzvédelmi engedélyeket. A főépület C-szárnyában zajló bővítési munkálatokra előzetes tűzvédelmi engedélyük van. Ebben a szárnyban működik, így ez az előzetes engedély vonatkozik a kórház intenzív terápiás osztályára is, illetve a Covid-betegeket ellátó intenzív terápiás részlegre is. Ebben a szárnyban egy korábbi beruházás révén, több osztályon ki van építve a tűzjelző rendszer, a kivitelező cég csődje miatt azonban ez a munkát nem fejezték be. Dolgoznak azon, hogy ezt a munkálatot a kórház befejezhesse és az ortopédiai osztályon (itt jelenleg a Covid-ATI-részleg is működik), továbbá a gyermekosztályon és radiológiai osztályon is megoldódhasson a tűzjelző rendszer telepítése.

A C-szárny többi részében (ahol az ATI-osztály is van) ez megoldódik a folyamatban lévő bővítési munkálatok befejeztével. Erre a szárnyra akkor lehet tűzvédelmi engedélyt igényelni, amikor a munkálatok befejeződtek. A főépület többi részére előkészítés alatt áll a közbeszerzési eljárás kiírása a tűzvédelmi engedély műszaki dokumentációjának elkészítésére.

Tűzvédelmi engedéllyel rendelkezik a kórház a fül-orr-gégészeti és fizioterápiás osztályoknak otthont adó épületre és a Szentegyházi Egészségügyi Központ gyermekosztályát magába foglaló épületre.

Előzetes tűzvédelmi engedéllyel rendelkezik a kórház a bőrgyógyászati és szemészeti osztályt magába foglaló épületre (itt befejeződtek az előzetes engedélyben megjelölt munkálatok, így már igényelhetik a tűzvédelmi engedélyt), a pszichiátriai osztálynak otthon adó két épületre (a munkálatokat idén fogják befejezni), és a Szentegyházi Egészségügyi Központ belgyógyászati részlegnek is otthont adó épületére.

Nincs tűzvédelmi engedélye viszont a csíksomlyói kórházépületnek, mivel ez az épület nem a kórház tulajdonában van, ezért ott ilyen jellegű beruházásokat nem végezhet az intézmény vagy az azt fenntartó Hargita Megye Tanácsa.

Az elmúlt napok fejleménye, hogy a parajdi Sándor Pékség nagylelkű adományt ajánlott fel a Hargita Megyéért Egyesület révén a kórház javára, a 120 ezer lejes felajánlásból pedig – a tulajdonos római katolikus egyház beleegyezésével – a csíksomlyói kórházépület számára elkészülhet a tűzvédelmi engedély műszaki dokumentációja.

Azt is megtudtuk továbbá, hogy a belső kórházi tűzoltócsoport megalakítása folyamatban van. Kijelölték a személyeket a feladatra, és a csoport egy része már kiképzésen is részt vett. Felszerelésük beszerzése is elkezdődött támogatói felajánlásból, így következhet a csoport engedélyeztetése.