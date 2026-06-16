Egy hétvége tele ínyencségekkel, főzőműsorokkal, Michelin-csillagos szakácsokkal, szakavatott erdélyi háziasszonyokkal, kézműves vásárral, családi és gyerekprogramokkal és fantasztikus hangulattal – erre számíthatsz június 19. és 21. között a marosvásárhelyi várban rendezett Taste of Transylvania Boutique fesztiválon.

Támogatói tartalom 2026. június 16., 10:002026. június 16., 10:00

Fotó: Taste of Transylvania

„A Taste of Transylvania nem kizárólag a gasztronómia csúcsáról, a fine diningról és a kuriózumokról szól – sokkal inkább az a cél, hogy megmutassuk, az erdélyi konyha a 21. században is él, fejlődik, tiszteletben tartja a hagyományait, és a háziasszonyoktól a legelismertebb séfekig mindenki számára tartogat valamit” – jelentette ki Trucza Adorján, a Taste of Transylvania alapítója és vezetője. Elmondása szerint éppen ennek a nyitottságnak a jegyében hozták létre a butik típusú fesztiválokat, amelyek kisebbek, de tele vannak gasztronómiával és kultúrával, és nagyvárosok közelébe, vagy éppen a közepébe hozzák el az erdélyi konyha legjavát.

Fotó: Taste of Transylvania

A vásárhelyi rendezvény egyik kiemelt meghívottja Rácz Jenő, Michelin csillagos séf, aki feleségével, Rácz-Gyuricza Dórával tart közös főzőbemutatót, ami önmagában is egy különleges és ritka alkalom, de a fesztiválon a Rumour étterem kínálatában a séf fogásai kaphatóak is lesznek. Ezt tudd, ha még nem voltál A Taste of Transylvania elsősorban egy gasztrofesztivál, ami nem a gyorsétkezdékről szól, hanem Erdély gasztronómiai értékeiről. Erre a hétvégére Erdély, Románia és Magyarország legjobb éttermei gyűlnek össze, hogy menüsoraikkal a régió alapanyagai és gasztronómiája előtt tisztelegjenek. Találni fogsz hagyományos erdélyi fogásokat, de bőven lesz olyan is, ahol egészen új, akár meghökkentő formában dolgozzák fel azt a bárányt, tárkonyt vagy éppen puliszkát, amire büszkék lehetünk.

Fotó: Taste of Transylvania

Fotó: Taste of Transylvania

A finom falatok mellé főzőműsorok is társulnak, ahol helyi és külföldi szakácsok magukban vagy éppen helyi háziasszonyokkal közösen készítenek ínyencségeket – itt érdemes figyelni, hiszen a történetek és jó hangulat mellé kóstoló is készül! Mindezt minőségi borokkal, pezsgőkkel és pálinkákkal lehet nyakon önteni, és családok, kisgyerekek számára is lesznek programok, így nemcsak baráti társasággal, de családdal is érdemes kilátogatni a marosvásárhelyi várba.

Fotó: Taste of Transylvania

Még a rendezvény bejárata előtt kap helyet a termelői sátor, ahol kézművesek és helyi kistermelők kínálják portékáikat, itt a teljes Taste élmény előtt vagy éppen után szerezhetünk be finomságokat az otthoni asztalra. Gasztronómia mindenkinek „Lévén, hogy most először szervezünk fesztivált egy város közepén, és ez egy számunkra nagyon kedves helyen, Erdély szívében van, szeretnénk minél nyitottabbá és elérhetőbbé tenni minél több részét. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a programokon, főzőműsorokon, előadásokon és a piacon kívül egy-egy ajándék fogást is kínálunk minden nap az első 200 vendégnek” – részletezte Trucza a vásárhelyi esemény különlegességeit.

Fotó: Taste of Transylvania

Hozzátette, arra bíztatja a résztvevőket, hogy kóstoljanak és fedezzék fel a kínálatot. „A Taste nem csak arról szól, hogy bejövünk, eszünk és hazamegyünk, hanem szeretnénk a saját gasztronómiánkat minél több résztvevővel megismertetni, és rámutatni arra, hogy

ha világszerte elismert séfek látnak fantáziát az erdélyi kulináris örökségben, akkor mi is joggal lehetünk büszkék az anyáink és nagyanyáink főztjére és azokra az alapanyagokra, amit Erdély kínál”.

Fotó: Taste of Transylvania

Fotó: Taste of Transylvania

Fotó: Taste of Transylvania

Fotó: Taste of Transylvania