Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
A beruházásokért és uniós projektekért felelős miniszter, Dragoș Pîslaru szerint az elmúlt hat hónapban látványosan felgyorsult az európai uniós források beáramlása a román gazdaságba.
A tárcavezető azt írta: a pénzek ötödannyi idő alatt jutnak el a gazdaságba, mint korábban, és néhány hónap alatt sikerült többéves lemaradást ledolgozni – idézi Facebook-bejegyzését az Agerpres.
A miniszter adatai szerint az elmúlt fél évben példátlan mértékben gyorsult a kohéziós források lehívása:
ami gyakorlatilag a felhasználás megduplázását jelenti.
Emellett Pîslaru szerint a ténylegesen visszatérített összegek is jelentősen emelkedtek: a korábbi években beáramló 2,9 milliárd euró után további 2,3 milliárd euró érkezett hat hónap alatt az államkasszába. Míg 2021 és 2025 közepe között havonta átlagosan 86 millió eurót fizettek ki Romániának, addig
a visszatérítések havi üteme pedig közel hétszeresére nőtt – írta bejegyzésében.
Pîslaru kiemelte, hogy az elmúlt hat hónap a teljes 2021–2027-es költségvetési időszak mindössze egytizede, de ebben a fél évben valósult meg az összes kifizetés 37 százaléka és az Európai Bizottságtól érkezett visszatérítések 43 százaléka. Szerinte az uniós források kulcsszerepet játszanak a költségvetési hiány csökkentésében, ezért
miközben már készülnek a 2028–2034-es időszakra is.
Az országos helyreállítás tervvel (PNRR) kapcsolatban a miniszter emlékeztetett: 2025 közepén a mérföldkövek teljesítése megrekedni látszott, az Európai Bizottság több kifizetést felfüggesztett. Ám az elmúlt hat hónapban sikerült Brüsszellel újratárgyalni a tervet, növelni az átláthatóságot, és az EU helyreállítási alapjából eddig lehívott források mintegy egyharmadát ebben az időszakban hívták le.
A 2026-os évben 10 milliárd euró uniós helyreállítási forrást szeretne lehívni a minisztérium, és összesen legalább 15 milliárd euró uniós forrást szeretnének beruházásokra fordítani az egészségügy, az oktatás, a közlekedési infrastruktúra és a gazdasági versenyképesség területén – írta Pîslaru.
A bukaresti ítélőtábla elnöke, Liana Arsenie visszautasította a Recorder oknyomozó portál állításait, amelyek szerint a bíróság vezetése a bírói tanácsok összetételének rendszeres módosításával befolyásolta a korrupciós ügyekben hozott döntéseket.
A hét második felére Erdély-szerte komolyabb fagyok is várhatók, ezért érdemes gondoskodni a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítéséről.
A közösségi oldalakon buzdítják egymást a csíkszeredaiak, hogy a helyi adókat minél később, csak év végén fizessék be, így tiltakozva az adóemelés ellen. Ez viszont nem befolyásolja a városháza működését – tudtuk meg.
Romániában jelenleg négy megye – Krassó-Szörény, Gorj, Hunyad és Mehedinți – áll másodfokú, narancssárga riasztás alatt, míg 32 megye (köztük a székelyföldiek is) elsőfokú, sárga riasztás alatt áll a kedvezőtlen időjárás miatt.
Harmincöt gyerekkel kevesebb született tavaly Csíkszeredában, mint 2024-ben, az elhalálozások száma viszont nőtt – derült ki a polgármester által közétett összesítésből, amelyben a legnépszerűbb neveket is közlik.
Kihirdette hétfőn Nicușor Dan államfő a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvényt.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn bejelentették, hogy megtámadják a bíróságon az ingatlan- és gépjárműadók emeléséről szóló önkormányzati határozatokat.
Leghamarabb január 12-től lesz lehetőség törleszteni a helyi adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Akik március végéig eleget tesznek az éves adókötelezettségüknek, kedvezményben részesülnek.
Részleges nap- és holdfogyatkozás, több bolygóegyüttállás, valamint meteorrajok is megfigyelhetők lesznek idén az égbolton.
Hétfőn 13 órakor mintegy száz település 28 209 háztartásában szünetelt az áramszolgáltatás – közölte Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
