Ott helyben, az út szélén nyúzták meg a medvét

Megölték a medvét és ott helyben, az út szélén meg is nyúzták – ez volt az idei év egyik legsúlyosabb, természet elleni bűncselekménye Hargita megyében, amely miatt bűnvádi eljárást kezdeményezett a környezetőrség. Jó tudni viszont, hogy a legsúlyosabb büntetési tételt – többéves börtönbüntetést – egy sokkal hétköznapibb cselekedet miatt szabhatja ki a bíróság, ami sokakat érinthet.

Az állatot az út mellett találták meg – a helyszíni látleletek alapján meglőtték a szigorúan védett vadat és ott, helyben meg is nyúzták.

Nem árt azonban tudni, hogy egy másik, jóval hétköznapibb környezet elleni bűncselekmény miatt ennél lényegesen súlyosabb, 3-tól 5 évig terjedő börtönbüntetést is kiszabhat a bíróság. A hulladékégetés ez a törvénysértés, az ugyanis idén április óta bűncselekménynek minősül. Ilyen ügyben is indult eljárás Hargita megyében:

A szigorúan védett állat illegális elpusztítása miatt kiszabható börtönbüntetés három hónaptól egy évig terjed, illetve pénzbírság mellett is dönthet a bíróság.

Az esetet a vadőr jelentette – ő bukkant rá a megölt medvére –, és az ügyben két bűnvádi feljelentés is történt: az illetékes vadásztársaság a vadászati törvény, a környezetőrség pedig az 57-es környezetvédelmi törvény megsértése miatt kezdeményezte hivatalból a bűnvádi eljárás megindítását ismeretlen tettes ellen – tájékoztatott Balla Izabella. Az eset még áprilisban történt , és az eljárás még nem zárult le. Ez azonban nem rendhagyó, ugyanis gyakran négy évig is elhúzódnak az ilyen ügyek.

Természetvédelmi területen a növényzet felégetése szintén három hónaptól egy évig terjedő börtönbüntetést vonhat maga után. Ilyen esetben is indult bűnvádi eljárás idén Hargita megyében, Csíkszereda környékén van egy mocsaras területrész, leggyakrabban azt szokták felégetni – mondta az ismétlődő esetekről Balla Izabella.

Az új törvény értelmében azonban az avar, a zöld-, illetve bármilyen más hulladék elégetése is bűncselekménynek minősül, jó, ha tudják ezt a kerttulajdonosok.

két alkalommal is a legnagyobb összegű, 80 ezer lejes bírságot alkalmazták,

egyik esetben egy hulladékgazdálkodási vállalat ellen indítottak eljárást azért, mert engedély nélküli helyen tárolták a hulladékot, a másik esetben a környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérő tevékenység miatt bírságoltak.

Minden vízzel, illetve természetvédelmi területtel kapcsolatos munkálatra – például építkezésre, halastó létesítésére – jóváhagyást kell kérni a környezetvédelmi ügynökségtől, ám gyakran előfordul, hogy ezt elmulasztják megtenni, vagy megszerzik a jóváhagyást, de nem az abban foglaltaknak megfelelően végzik a tevékenységet – részletezte az egyik leggyakoribb kihágást Balla Izabella.

Bővült a személyzet, hatékonyabban dolgozhatnak

A Hargita Megyei Környezetőrség vezetője kérdésünkre arról is tájékoztatott, hogy a felderített kihágások száma nagyban összefügg a személyzet létszámával, ezért a tavalyi és idei adatok összehasonlítását is ennek fényében érdemes elvégezni. A hatóság az elmúlt esztendő legnagyobb részében három biztossal (terepre is kijáró alkalmazottal) működött,